Диета Optavia: как она работает и поможет ли похудеть

В 80-х годах появилась диета Medifast с упакованными продуктами для снижения веса, заказываемых по почте. Шейки и батончики заменяли завтрак и обед, что облегчало процесс похудения.

Сегодня Medifast имеет несколько дочерних компаний, таких как Optavia, предлагающих подобные пищевые заменители для удобного похудения. О них пишет издание eatthis.com.

Удобство диеты Optavia

Optavia привлекает тех, кто хочет худеть благодаря удобству доставки еды. Ее простая структура избавляет от необходимости думать о планировании приемов пищи. Но действительно ли эта диета помогает похудеть? Диетологи расскажут, следует ли выбирать Optavia для потери веса.

Принципы диеты Optavia

Лозунг Optavia: "Трансформация на всю жизнь, одна здоровая привычка за раз". Диета включает в себя несколько мини-приемов пищи в течение дня и одно домашнее блюдо на ужин.

Программа базируется на шести ключевых элементах для оптимального здоровья: контроль веса, питания и увлажнения, движение, сон, ум и окружение. Идея состоит в том, что планирование и частые мини-приемы пищи помогают избежать нездорового питания. Когда вы потребляете всего 1100 калорий в день, потеря веса становится почти гарантированной.

Социальная поддержка

Готовя собственный ужин каждый вечер, вы постепенно привыкаете к здоровому питанию. Optavia также оказывает социальную поддержку, являющуюся ключевым фактором успеха. Участники программы имеют доступ к общению с тренером, помогающим отвечать на вопросы и поддерживать на пути к похудению.

Как придерживаться диеты Optavia?

Ежедневная жизнь с Optavia предполагает употребление нескольких мини-приемов пищи каждые два-три часа. Эти мини-блюда включают более 50 низкокалорийных вариантов, таких как коктейли, батончики, супы и другие закуски, которые можно заказать непосредственно у компании.

В зависимости от выбранной программы мини-блюда составляют от трех до пяти ежедневных приемов пищи. Все эти продукты имеют сбалансированный состав питательных веществ, что позволяет выбирать, что именно есть каждый день.

Вы готовите одно блюдо самостоятельно – это ужин, который называют "нежирным и зеленым", состоящий из нежирного белка, овощей и полезных жиров. В зависимости от ваших целей вы можете выбрать один из трех планов диеты Optavia.

Планы диеты Optavia

План "4&2&1" включает четыре мини-блюда, два "нежирных и зеленых" блюда и одну здоровую закуску.

План "3&3" состоит из трех мини-блюд и трех сбалансированных приемов пищи.

Самый популярный вариант – "5&1", включающий пять мини-блюд и одно нежирное и зеленое блюдо. Начиная с этого плана можно постепенно переходить к другим.

Рекомендуемые и запрещенные продукты

Поскольку мини-блюда составляют большую часть вашего ежедневного рациона, многие продукты уже определены. Однако некоторые продукты следует избегать, таких как высококалорийные десерты, алкоголь и сладкие напитки.

Некоторые продукты можно ограничить сначала, а затем постепенно возвращать в рацион, например крахмалистые овощи, свежие фрукты, зерновые и нежирные молочные продукты.

Состав нежирного и зеленого блюда

При приготовлении нежирного и зеленого блюда вы используете нежирный белок, овощи и полезные жиры. Optavia предоставляет список вариантов белка: от яичных белков до бифштексов, с порциями в зависимости от их нежирности.

Для трех порций овощей можно выбрать варианты с низким, средним или высоким содержанием углеводов. Добавьте немного полезных жиров, таких как оливковое масло, авокадо или заправка для салата с низким содержанием углеводов.

Риски и преимущества диеты

Низкокалорийный рацион Optavia имеет свои достоинства и минусы. Быстрая потеря веса возможна, особенно на плане "5&1". Однако держать вес на низком уровне тяжело. Со временем организм может перейти в режим голодания, уменьшая эффективность диеты.

Другие недостатки включают однообразие и социальную изоляцию. Диета может стать скучной, и вы можете чувствовать себя уединенным, когда ваши друзья наслаждаются обычными блюдами.

Диета также нуждается в финансовых затратах. Четыре недели мини-блюд могут стоить от 400 до 450 долларов.

Рекомендуют ли диетологи?

Хотя прием Optavia может помочь вам быстро похудеть, многие диетологи не являются ее большими поклонниками. Диетолог Тони Кастильо отмечает, что хотя диета может ускорить потерю веса, это, вероятно, не долгосрочное решение.

"Замена пищи не сработает в долгосрочной перспективе, потому что вам приходится полагаться на предварительно расфасованные обработанные блюда и закуски. Попробуйте попробовать найти план, который лучше всего отвечает вашим потребностям, чтобы вы могли получить желаемые результаты", – подчеркивает Тони.

Диетолог Бриттани Моделл соглашается. "Мой лучший совет – не использовать заменители пищи. Однако если вы уже используете их, я рекомендую добавить в свой рацион некоторые необработанные, полезные продукты, такие как фрукты и овощи. Важно сбалансированное питание", – заключает она.

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