Длительное течение COVID может истощать дофаминовую систему мозга: ученые объяснили, в чем опасность
Длительный COVID (постковидный синдром) связан с повреждением нейронов головного мозга, отвечающих за выработку дофамина. Это открытие может объяснить такие симптомы, как отсутствие мотивации из-за усталости, замедленные движения и проблемы с памятью, а также открыть путь к новым стратегиям лечения.
Об этом свидетельствует новое исследование визуализации мозга, проведенное под руководством ученых из Центра наркологии и психического здоровья (CAMH) в Канаде. Его результаты были опубликованы в журнале eBioMedicine.
В исследовании приняли участие 24 человека с длительным течением COVID. Ученые обнаружили четкие изменения в некоторых участках мозга по сравнению со здоровыми участниками того же возраста.
Чем сильнее было ухудшение памяти, замедление физических движений и отсутствие мотивации, тем больше были различия, зафиксированные в дофаминовых нервных окончаниях.
"Наши результаты предоставляют убедительные доказательства того, что длительный COVID сопровождается потерей нейронов, выделяющих дофамин", – говорит психиатр Джеффри Мейер из Центра визуализации здоровья мозга в Канаде.
Также не исключено, что вирус SARS-CoV-2 может напрямую инфицировать нейроны, выделяющие дофамин, повреждая их изнутри. Эти клетки мозга, как правило, обладают высокой плотностью рецепторов, к которым вирус SARS-CoV-2 теоретически мог бы присоединиться.
Данное исследование подтверждает гипотезу о том, что средства воздействия, направленные на дофамин-выделяющие нейроны, в случае длительного течения COVID будут иметь терапевтический эффект.
"Это значительный сдвиг по сравнению с современным состоянием развития терапии, учитывая, что ни одно из текущих клинических испытаний не сосредоточено на усилении функций нейронов, выделяющих дофамин", – отмечают авторы.
На основе новых данных команда планирует в течение ближайших нескольких месяцев начать клиническое испытание, направленное на улучшение работы дофаминовой системы с целью улучшения памяти, повышения уровня мотивации и снижения усталости у людей с длительным течением COVID-19.
Как сообщал OBOZ.UA, человеческий мозг традиционно рассматривают как единый орган, однако новое исследование указывает на гораздо более сложную историю его формирования. Ученые выяснили, что передняя и задняя части мозга развиваются из разных популяций клеток-предшественников. Это открытие может объяснить, почему исследователям до сих пор было сложно выращивать определенные типы нейронов в лаборатории.
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