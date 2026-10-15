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Длительное течение COVID может истощать дофаминовую систему мозга: ученые объяснили, в чем опасность

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
icon 1,5 т.
Длительное течение COVID может истощать дофаминовую систему мозга: ученые объяснили, в чем опасность
Ученые выяснили, что длительное течение COVID может истощать дофаминовую систему мозга. Источник: Centre for Addiction and Mental Health (CAMH)

Длительный COVID (постковидный синдром) связан с повреждением нейронов головного мозга, отвечающих за выработку дофамина. Это открытие может объяснить такие симптомы, как отсутствие мотивации из-за усталости, замедленные движения и проблемы с памятью, а также открыть путь к новым стратегиям лечения.

Об этом свидетельствует новое исследование визуализации мозга, проведенное под руководством ученых из Центра наркологии и психического здоровья (CAMH) в Канаде. Его результаты были опубликованы в журнале eBioMedicine.

В исследовании приняли участие 24 человека с длительным течением COVID. Ученые обнаружили четкие изменения в некоторых участках мозга по сравнению со здоровыми участниками того же возраста.

Чем сильнее было ухудшение памяти, замедление физических движений и отсутствие мотивации, тем больше были различия, зафиксированные в дофаминовых нервных окончаниях.

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Длительное течение COVID может истощать дофаминовую систему мозга: ученые объяснили, в чем опасность

Результаты исследования визуализации мозга. Источник: Liu et al., eBioMedicine, 2026

"Наши результаты предоставляют убедительные доказательства того, что длительный COVID сопровождается потерей нейронов, выделяющих дофамин", – говорит психиатр Джеффри Мейер из Центра визуализации здоровья мозга в Канаде.

Также не исключено, что вирус SARS-CoV-2 может напрямую инфицировать нейроны, выделяющие дофамин, повреждая их изнутри. Эти клетки мозга, как правило, обладают высокой плотностью рецепторов, к которым вирус SARS-CoV-2 теоретически мог бы присоединиться.

Данное исследование подтверждает гипотезу о том, что средства воздействия, направленные на дофамин-выделяющие нейроны, в случае длительного течения COVID будут иметь терапевтический эффект.

"Это значительный сдвиг по сравнению с современным состоянием развития терапии, учитывая, что ни одно из текущих клинических испытаний не сосредоточено на усилении функций нейронов, выделяющих дофамин", – отмечают авторы.

На основе новых данных команда планирует в течение ближайших нескольких месяцев начать клиническое испытание, направленное на улучшение работы дофаминовой системы с целью улучшения памяти, повышения уровня мотивации и снижения усталости у людей с длительным течением COVID-19.

Постковидный синдром (Long COVID) — это состояние, при котором симптомы перенесенного коронавируса не исчезают в течение длительного времени (недель, месяцев или даже лет) после выздоровления или появляются вновь.

Как сообщал OBOZ.UA, человеческий мозг традиционно рассматривают как единый орган, однако новое исследование указывает на гораздо более сложную историю его формирования. Ученые выяснили, что передняя и задняя части мозга развиваются из разных популяций клеток-предшественников. Это открытие может объяснить, почему исследователям до сих пор было сложно выращивать определенные типы нейронов в лаборатории.

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