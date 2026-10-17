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10 фруктов с высоким содержанием белка: что включить в рацион

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read3 мин
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10 фруктов с высоким содержанием белка: что включить в рацион
Какие фрукты содержат больше всего белка: топ-10 полезных продуктов. Источник: magnific

Фрукты известны прежде всего своим содержанием витаминов, минералов и клетчатки, но некоторые из них также могут обеспечить организм белком. Больше всего этого питательного вещества содержится в гуаве, джекфруте и черносливе.

Хотя фрукты не заменят основных источников белка, они станут полезным дополнением к ежедневному рациону. Издание eatthis.com рассказывает, какие 10 фруктов стоит добавить в меню, чтобы увеличить потребление белка.

По словам диетолога Уитни Инглиш, белок содержится во всех цельных растительных продуктах, в том числе во фруктах. Однако важно учитывать, что содержание белка во фруктах сравнительно невелико. Чтобы получать достаточное количество этого питательного вещества, стоит сочетать их с продуктами, богатыми белком и полезными жирами. Такой перекус поможет дольше сохранять чувство сытости.

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Диетолог советует есть примерно 3–4 порции фруктов в день. Их можно добавлять в йогурт, сочетать с орехами или подавать с ореховой пастой.

Гуава

Гуава занимает первое место среди фруктов в этом списке по содержанию белка. В одной чашке нарезанных плодов содержится примерно 4,2 г белка. Кроме того, гуава снабжает организм клетчаткой и витаминами.

Чтобы сделать перекус более питательным, её можно сочетать с натуральным йогуртом или орехами.

Джекфрут

Этот тропический фрукт содержит около 3 г белка на чашку. Благодаря своей универсальности джекфрут используют как в сладких блюдах, так и в соленых рецептах. В частности, он популярен в вегетарианском и веганском питании как растительная альтернатива мясу по текстуре.

Чернослив

В половине чашки чернослива содержится примерно 2,5 г белка. Этот сухофрукт также является источником клетчатки. Его можно добавлять в овсянку, йогурт или домашние смеси с орехами.

Абрикосы

Половина чашки свежих абрикосов содержит примерно 2 г белка. Эти плоды станут хорошим дополнением к сбалансированному перекусу, особенно если сочетать их с сыром или орехами.

Сушеные абрикосы также могут быть удобным вариантом, когда хочется чего-то сладкого. Однако из-за потери воды во время сушки питательная ценность одинаковых по объему порций различается.

Киви

Одна чашка нарезанного киви содержит около 2,1 г белка. Кроме того, этот фрукт богат витамином С и клетчаткой. Киви можно есть отдельно или добавлять в йогурт, смузи и овсянку.

Ежевика

Ежевика содержит примерно 2 г белка на чашку и отличается высоким содержанием клетчатки. Она хорошо сочетается с завтраками на основе овсянки, натуральным йогуртом или орехами.

Эти ягоды помогут разнообразить рацион и увеличить потребление клетчатки без значительного количества добавленного сахара.

Грейпфрут

В чашке грейпфрута содержится примерно 1,8 г белка. Хотя этого недостаточно, чтобы считать его основным источником белка, фрукт обеспечивает организм витамином С.

Грейпфрут можно добавлять в фруктовые салаты или сочетать с йогуртом. Также он подойдет для легкого перекуса между основными приемами пищи.

Малина

Чашка малины содержит примерно 1,5 г белка. Её преимущество заключается также в значительном количестве клетчатки, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы.

Малину можно добавлять в каши, смузи и йогурты. Если сочетать ягоды с орехами или другими источниками белка, перекус станет более питательным.

Бананы

Один большой банан содержит примерно 1,5 г белка. Хотя это немного, фрукт остается удобным источником углеводов, которые снабжают организм энергией.

Чтобы сделать банан более питательным перекусом, его можно есть с ореховой пастой или добавлять в натуральный йогурт. Такое сочетание обеспечит организм не только углеводами, но и белками, и жирами.

Яблоки

Яблоки содержат относительно мало белка, однако остаются ценным источником клетчатки и других полезных веществ. Их преимущество — доступность и удобство: фрукт легко взять с собой на работу или учебу.

Чтобы повысить питательную ценность перекуса, яблоко можно нарезать ломтиками и подать с арахисовой или миндальной пастой. Ореховая паста содержит белок и жиры, поэтому такое сочетание будет более сытным, чем сам фрукт.

Как получать больше белка из фруктов?

Фрукты помогают разнообразить рацион, но не стоит полагаться только на них для удовлетворения потребности организма в белке. Взрослому человеку обычно рекомендуют потреблять не менее 0,8 г белка на килограмм массы тела в сутки, хотя индивидуальная потребность зависит от возраста, физической активности и состояния здоровья.

Чтобы сделать питание более сбалансированным, сочетайте фрукты с натуральным йогуртом, творогом, яйцами, орехами или бобовыми. Так вы получите не только белок, но и другие необходимые питательные вещества.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие продукты содержат омега-3.

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