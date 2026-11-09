11 полезных свойств клубники: как она влияет на здоровье

Клубника – одна из самых любимых ягод, сочетающая приятный вкус с ценным питательным составом. Она содержит витамин С, клетчатку, антиоксиданты и полифенолы, необходимые для поддержания различных функций организма.

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Научные исследования связывают регулярное употребление клубники с пользой для иммунной системы, сердца, мозга и пищеварения. Издание eatthis.com рассказывает об 11 свойствах этой ягоды, которые имеют научное обоснование.

Поддерживает иммунную систему

Клубника богата витамином С – антиоксидантом, который помогает защищать клетки от повреждений и поддерживает нормальную работу иммунной системы. Одна чашка целых клубник содержит около 85 мг витамина С, что покрывает суточную потребность более чем на 100% для женщин и примерно на 94% для мужчин.

Может уменьшать воспаление

Клубника содержит полифенолы – растительные соединения с антиоксидантными свойствами. Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление ягод может снижать уровень маркеров воспаления, в частности высокочувствительного С-реактивного белка. Это особенно важно в контексте хронического воспаления, которое связывают с рядом проблем со здоровьем.

Может облегчать боль при остеоартрите

Антиоксиданты в составе клубники могут иметь значение и для людей с проблемами суставов. В одном небольшом исследовании участники в течение 12 недель ежедневно получали около 50 г сублимированной клубники. В группе, употреблявшей ягоду, боль при остеоартрите уменьшилась в большей степени, чем в группе плацебо.

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Содержит соединения, которые могут противодействовать развитию рака

Одно из ценных веществ в клубнике – элаговая кислота. Она обладает антиоксидантными свойствами и изучается в связи с потенциальным влиянием на процессы, связанные с развитием рака.

В то же время клубника не является средством профилактики или лечения онкологических заболеваний. Её можно рассматривать лишь как часть разнообразного рациона с большим количеством растительных продуктов.

Может положительно влиять на "хороший" холестерин

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) помогают выводить избыток холестерина из крови. Исследования показывают, что употребление ягод, в частности клубники, может способствовать повышению уровня ЛПВП.

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Это важно, поскольку нормальный уровень этого показателя связан с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Может быть полезно при метаболическом синдроме

Метаболический синдром включает ряд факторов риска, среди которых повышенный уровень сахара и триглицеридов в крови, высокое артериальное давление, низкий уровень ЛПВП и увеличенная окружность талии.

Клубника содержит клетчатку и антиоксиданты, поэтому может быть полезной частью рациона для людей с такими метаболическими нарушениями. В одном исследовании употребление напитка с количеством клубники, эквивалентным примерно трем чашкам, было связано со снижением уровня "плохого" холестерина ЛПНП.

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Поддерживает здоровье мозга

Антиоксиданты и полифенолы помогают противодействовать окислительному стрессу, который может негативно влиять на клетки мозга.

Есть также данные о связи между более высоким потреблением клубники и более низким риском деменции, хотя ученые подчеркивают, что этого недостаточно, чтобы утверждать о прямом защитном эффекте ягоды от болезни Альцгеймера.

Улучшает пищеварение

Клубника является хорошим источником клетчатки. В одной чашке нарезанной ягоды содержится примерно 3,5 г клетчатки.

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Она помогает увеличить объем кишечного содержимого и поддерживать регулярный стул. Именно поэтому клубника может быть полезным компонентом рациона для нормальной работы пищеварительной системы.

Способствует естественной выработке коллагена

Коллаген необходим для здоровья кожи, костей, мышц, сухожилий и соединительной ткани. Для его синтеза организму нужен витамин С.

Поскольку клубника содержит значительное количество этого витамина, её регулярное употребление помогает снабжать организм питательным веществом, необходимым для нормального образования коллагена.

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Содержит фолаты, важные для нервной системы

Одна чашка нарезанной клубники содержит около 40 мкг фолатов. Некоторые исследования выявляли более низкий уровень фолиевой кислоты у людей с депрессией.

Однако увеличение потребления фолатов само по себе не лечит депрессию. В то же время достаточное количество этого питательного вещества важно для нормальной работы организма и может быть частью комплексного подхода к поддержанию здоровья.

Может поддерживать здоровье сердца

Потенциальная польза клубники для сердечно-сосудистой системы может объясняться сразу несколькими факторами. Ягоды способны положительно влиять на уровень холестерина, содержат антиоксиданты и могут благоприятно сказываться на работе эндотелия – клеток, выстилающих кровеносные сосуды.

Исследования дают основания считать клубнику перспективным продуктом для поддержания здоровья сердца, хотя для более точного определения её воздействия необходимы дополнительные научные исследования.

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