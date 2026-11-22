Темный шоколад – не только вкусный десерт, но и источник полезных растительных соединений, которые могут положительно влиять на организм. Исследования связывают его регулярное употребление с улучшением здоровья сердца, контролем уровня сахара в крови и лучшим эмоциональным самочувствием.

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Кроме того, флавоноиды в какао могут поддерживать разнообразие кишечного микробиома. Издание washingtonpost.com рассказывает о четырех потенциальных преимуществах темного шоколада, подтвержденных научными исследованиями.

"Шоколад содержит особый тип полифенолов, который называется флавоноидами. Чем темнее и чище шоколад, тем выше концентрация этих соединений", – объяснила диетолог Бетани Дорфлер.

По ее словам, небольшая порция темного шоколада может стать частью ежедневного рациона. Специалист рекомендует выбирать продукт с содержанием какао от 55% и ограничивать порцию примерно до 30 г. Кроме флавоноидов, такой десерт содержит магний, которого часто не хватает в рационе.

В то же время диетолог Лиза Янг подчеркивает: заставлять себя есть темный шоколад ради здоровья не нужно. Полифенолы можно получить и из других растительных продуктов.

Рассмотрим четыре потенциальных преимущества темного шоколада, выявленных учеными.

Может поддерживать здоровье сердца

Флавоноиды способны положительно влиять на состояние кровеносных сосудов, улучшать кровообращение и помогать регулировать артериальное давление.

Метаанализ 2020 года, включивший результаты исследований с участием 615 человек, показал, что регулярное употребление небольшого количества темного шоколада может способствовать расслаблению и улучшению функции сосудов.

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Другой масштабный анализ клинических испытаний показал, что продукты с высоким содержанием какао способны незначительно снижать артериальное давление – примерно на 2 мм рт. ст. Одно из возможных объяснений заключается в том, что флавоноиды стимулируют выработку оксида азота. Это вещество помогает сосудам расширяться, облегчая движение крови.

Еще одно длительное исследование показало, что у пожилых людей, которые в течение примерно 3,5 года принимали добавки с экстрактом какао, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 27% ниже по сравнению с группой плацебо. Однако этот результат был дополнительным выводом исследования, а общего снижения числа инфарктов и инсультов ученые не подтвердили.

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Может снижать риск диабета 2 типа

Соединения какао могут помогать организму эффективнее реагировать на инсулин и контролировать уровень глюкозы в крови. Эксперименты также свидетельствуют, что флавоноиды способны защищать клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин.

Эти свойства могут объяснять результаты крупного исследования, опубликованного в 2024 году в журнале BMJ. Ученые проанализировали данные более 110 тысяч американцев, за которыми наблюдали в течение 15 лет.

Выяснилось, что люди, которые съедали не менее пяти порций темного шоколада в неделю, имели на 21% более низкий риск развития диабета 2 типа по сравнению с теми, кто почти не употреблял этот продукт.

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Исследователи также заметили закономерность: каждая дополнительная порция темного шоколада в неделю ассоциировалась со снижением риска заболевания еще на 3%.

Интересно, что аналогичной связи с молочным шоколадом не обнаружили. Вероятно, причина заключается в разном составе продуктов: темный шоколад содержит больше какао и флавоноидов, но обычно меньше добавленного сахара. При этом результаты наблюдательного исследования не доказывают, что именно шоколад предотвращает диабет.

Может улучшать настроение

Темный шоколад потенциально положительно влияет не только на физическое, но и на эмоциональное самочувствие. В исследовании 2024 года приняли участие 60 женщин в период менопаузы с легкими и умеренными симптомами депрессии. В течение восьми недель одна половина участниц ежедневно ела 12 г темного шоколада с содержанием какао 78%, а другая – такое же количество молочного.

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В конце эксперимента существенной разницы в качестве сна между группами не обнаружили. Однако женщины, употреблявшие темный шоколад, сообщили о более заметном уменьшении симптомов депрессии.

Исследователи предположили, что этот эффект может быть связан с полифенолами, которые влияют на кровообращение в мозге. Кроме того, какао содержит триптофан – аминокислоту, необходимую для выработки серотонина, нейромедиатора, участвующего в регуляции настроения.

Другое исследование с участием 48 взрослых провели ученые из Южной Кореи. В течение трех недель участники ежедневно употребляли примерно 30 г темного шоколада с содержанием какао 85% или 70%. Третья группа не получала шоколад.

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Самые интересные результаты продемонстрировали участники, которые ели шоколад с 85% какао. У них уменьшились проявления негативных эмоций, в частности стресса, раздражительности, страха и нервозности.

Может положительно влиять на кишечный микробиом

Еще одно потенциальное преимущество темного шоколада связано с состоянием кишечника. Ученые предполагают, что его соединения могут влиять на микробиом – совокупность бактерий и других микроорганизмов, живущих в пищеварительной системе.

Во время упомянутого исследования южнокорейские ученые заметили, что у участников, употреблявших шоколад с 85% какао, увеличилось разнообразие кишечных бактерий. Также у них вырос уровень некоторых потенциально полезных микроорганизмов.

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Это важно, поскольку кишечный микробиом участвует не только в пищеварении, но и в работе так называемой оси "кишечник – мозг". Микроорганизмы влияют на выработку веществ, участвующих в передаче нервных сигналов, в частности серотонина, дофамина и ГАМК.

Предыдущие исследования также выявляли связь между меньшим разнообразием кишечных бактерий и такими психологическими состояниями, как тревожность и депрессия. Однако эти результаты пока не позволяют установить прямую причинно-следственную связь.

По мнению исследователей, темный шоколад с высоким содержанием какао может изменять состав кишечной микрофлоры и опосредованно влиять на эмоциональное состояние через взаимодействие кишечника с мозгом.

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Итак, небольшая порция темного шоколада может быть не только приятным десертом, но и источником полезных растительных соединений. В то же время ученые подчеркивают: его потенциальные преимущества не отменяют необходимости сбалансированного питания, а сам шоколад не является средством профилактики или лечения заболеваний.

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