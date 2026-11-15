5 худших продуктов для женщин после 40 лет: что нужно исключить из рациона

После 40 лет организм женщины претерпевает определенные изменения, поэтому особое внимание стоит уделять ежедневному питанию. Некоторые привычные продукты могут негативно влиять на работу сердца, способствовать набору веса и ускорять старение кожи.

Видео дня

Научные исследования указывают на несколько категорий продуктов, потребление которых лучше ограничить. Издание eatthis.com рассказывает, какие пять продуктов женщинам после 40 лет стоит исключить из своего рациона.

Сладкие напитки

Газированные напитки, пакетированные соки, сладкий чай и лимонад содержат много сахара, поэтому их регулярное употребление может иметь негативные последствия для здоровья.

Исследования связывают такие напитки с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета 2 типа. Кроме того, наблюдение за 80 тысячами женщин в течение 22 лет показало: те, кто выпивал одну банку сладкого напитка ежедневно, имели на 75% более высокий риск развития подагры по сравнению с теми, кто почти не употреблял такие продукты. Поэтому обычную воду или несладкие напитки лучше сделать основой ежедневного питьевого режима.

Батончики для похудения

Не все продукты с пометкой "для похудения" действительно помогают контролировать вес. Некоторые диетические батончики содержат значительное количество добавленного сахара и пальмового масла.

По составу они нередко мало отличаются от обычных сладостей. Поэтому вместо ожидаемой пользы могут стать дополнительным источником калорий в рационе. Перед покупкой таких перекусов стоит внимательно читать состав и обращать внимание на количество сахара.

Переработанное мясо

Бекон, сосиски, хот-доги и мясные нарезки относятся к продуктам, потребление которых желательно ограничивать. Они часто содержат много соли и нитритов, которые используют при обработке и консервировании мяса.

РЕКЛАМА

Избыток натрия может способствовать повышению артериального давления, а регулярное употребление переработанного мяса связывают с повышенным риском некоторых заболеваний, в частности колоректального рака.

Кроме того, исследования указывают на возможное негативное влияние нитрита натрия на окислительные процессы в организме, которые могут повреждать коллаген и эластин – белки, необходимые для упругости кожи.

Картофель фри

Жареный картофель содержит немало жира и калорий, поэтому его частое употребление может способствовать набору лишнего веса.

Главные истории дня

Отдельную обеспокоенность вызывает масло, которое используют для жарки. При сильном нагревании оно теряет часть полезных свойств, в частности полиненасыщенных жирных кислот, важных для здоровья сердца и кожи.

После 40 лет лучше чаще выбирать запеченный картофель или другие способы приготовления, требующие меньшего количества жира.

Сладкая выпечка

Печенье, кексы, маффины и другие десерты содержат много добавленного сахара. Его избыток может негативно сказываться не только на весе, но и на состоянии кожи.

РЕКЛАМА

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Clinics in Dermatology, глюкоза и фруктоза могут повреждать коллаген и эластин – белки, отвечающие за упругость и эластичность кожи.

Когда эти структуры ослабевают, кожа теряет упругость, а морщины становятся заметнее. Поэтому сладкую выпечку стоит оставить для редких угощений, а не делать ежедневной частью рациона.

Ранее OBOZ.UA писал, как фастфуд влияет на здоровье печени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.