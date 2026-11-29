Ужин должен быть не только вкусным, но и питательным, ведь выбор продуктов влияет на рацион в целом. Некоторые популярные ресторанные блюда содержат слишком много калорий, насыщенных жиров, сахара и соли.

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Даже привычные сочетания мяса, сыра и соусов могут превратить вечерний прием пищи в настоящую калорийную бомбу. Издание eatthis.com рассказывает, какие шесть популярных блюд диетологи советуют не выбирать на ужин.

Феттучини Альфредо

Любителям пасты стоит внимательнее относиться к выбору соуса. Феттучини Альфредо – не лучший вариант для регулярного ужина из-за высокой калорийности и значительного количества жиров.

Основная проблема заключается в самом соусе, который готовят из сливочного масла, жирных сливок и сыра. Такое сочетание делает блюдо богатым насыщенными жирами и натрием.

Рыба с картофелем фри

Жареная рыба с картофелем фри кажется аппетитным и сытным сочетанием, но такой ужин может оказаться слишком тяжелым для организма.

Блюдо содержит много калорий, жира и соли. Кроме того, регулярное употребление жареных продуктов связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Гораздо более удачным выбором станет рыба, запеченная в духовке или приготовленная на гриле. Так можно получить полезные питательные вещества без лишнего количества жира, который добавляется во время жарки.

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Курица с пармезаном

Это блюдо состоит из панированной курицы, которую обжаривают, поливают томатным соусом и посыпают сыром. Обычно ее также подают с порцией пасты.

Сочетание жареного мяса, сыра и макарон делает ужин особенно калорийным. Кроме того, такая еда может содержать чрезмерное количество натрия и добавленного сахара.

Курица в апельсиновом соусе

Сочетание сладкого и соленого вкусов делает это блюдо особенно популярным. Однако за аппетитным соусом скрывается значительное количество сахара.

Курицу сначала покрывают кляром и обжаривают, а затем добавляют сладкий апельсиновый соус. В результате блюдо содержит много жира и добавленного сахара.

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Начос с большим количеством начинки

Начос с мясом, сыром, сметаной, халапеньо и гуакамоле могут казаться полноценным ужином. Однако большое количество добавок существенно повышает калорийность блюда.

Стейк рибай

Кусок сочного стейка может быть частью сбалансированного рациона. Однако важно учитывать, какое именно мясо вы выбираете.

Рибай отличается высоким содержанием жира по сравнению со многими другими говяжьими стейками. К тому же ресторанные порции часто значительно превышают рекомендованный размер порции мяса.

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Дополнительной проблемой могут стать маринады, соусы и приправы, которые используют при приготовлении. Они нередко содержат много соли, что увеличивает общее количество натрия в блюде.

Если хочется заказать стейк на ужин, лучше обратить внимание на менее жирные куски говядины и выбирать простые способы приготовления без большого количества соусов.

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