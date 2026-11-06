6 привычек, которые помогают поддерживать здоровье мозга и снижать риск деменции

С возрастом риск ухудшения памяти и развития деменции может расти, однако некоторые повседневные привычки помогают поддерживать здоровье мозга. Семейный врач Дональд Грант назвал 6 способов позаботиться о когнитивных функциях и сохранить ясность мышления на долгие годы.

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Среди рекомендаций – физическая активность, правильное питание, качественный сон и даже обычные хобби. Некоторые из этих занятий могут быть гораздо полезнее для мозга, чем кажется на первый взгляд, пишет express.co.

Занимайтесь физическими упражнениями

Регулярная физическая активность полезна не только для тела, но и для мозга. Она способствует выработке дофамина и серотонина – веществ, влияющих на настроение и концентрацию внимания.

Кроме того, физические упражнения улучшают кровообращение и снабжение мозга кислородом. По словам Гранта, систематическая физическая активность может помочь замедлить возрастные когнитивные изменения и снизить риск нейродегенеративных заболеваний, в частности деменции.

Поддерживайте социальные контакты

Одиночество и социальная изоляция могут негативно сказываться на здоровье мозга. Регулярное общение с друзьями и близкими, напротив, поддерживает умственную активность, помогает снизить стресс и сохранить память.

"Взаимодействие с другими людьми заставляет нас обрабатывать разные эмоции. Без такой стимуляции одиночество может способствовать более быстрому ухудшению здоровья мозга", – пояснил врач.

Он также сослался на исследование Гарвардского университета, согласно которому у людей с активной социальной жизнью когнитивные нарушения встречались на 70% реже, чем у менее общительных участников.

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Соблюдайте режим сна

Полноценный сон необходим для восстановления мозга, обработки информации и закрепления воспоминаний. Во время отдыха также активизируются процессы выведения ненужных веществ, в частности бета-амилоида – белка, накопление которого связывают с болезнью Альцгеймера.

"Сон имеет решающее значение для здоровья мозга, поскольку помогает закреплять воспоминания и обрабатывать эмоции", – подчеркнул доктор Грант.

Он рекомендует ложиться спать примерно в одно и то же время, ограничивать использование гаджетов перед отдыхом и не употреблять кофеин в вечерние часы.

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Питайтесь сбалансированно

Рацион также играет важную роль в поддержании когнитивных функций. Для здоровья мозга врач советует регулярно употреблять жирную рыбу, богатую омега-3, фрукты, овощи, а также продукты с достаточным количеством белка и витаминов.

Такие питательные вещества помогают поддерживать нормальную работу мозга и противостоять когнитивному спаду.

В то же время стоит ограничивать количество ультраобработанных продуктов и сладостей. Избыток таких продуктов может негативно влиять на общее состояние организма и самочувствие.

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Выбирайте хобби, которые тренируют мозг

Чтение, разгадывание головоломок и игра на музыкальных инструментах – занятия, требующие активной умственной работы.

По словам Гранта, такие увлечения помогают тренировать память, развивать креативность и совершенствовать навыки решения проблем.

"Хобби чрезвычайно важны для умственной стимуляции. Они помогают поддерживать здоровье мозга и потенциально снижать риск деменции", – отметил эксперт.

Чаще гуляйте на природе

Прогулки на свежем воздухе могут уменьшать умственную усталость, улучшать настроение и способствовать творческому мышлению.

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Особенно полезным может быть пребывание у водоемов. По словам врача, так называемые голубые пространства помогают снизить уровень стресса и способствуют выработке эндорфинов, которые положительно влияют на эмоциональное состояние.

Регулярные прогулки в природной среде также могут стать частью профилактики возрастного ухудшения когнитивных функций.

Грант подчеркивает: если появились проблемы с памятью, концентрацией или другие изменения в работе мозга, стоит обратиться к семейному врачу. Специалист поможет оценить состояние здоровья и подобрать индивидуальные рекомендации.

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