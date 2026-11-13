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9 пищевых привычек, которые незаметно портят ваш сон: врачи назвали главные ошибки

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read3 мин
606
9 пищевых привычек, которые незаметно портят ваш сон: врачи назвали главные ошибки
Почему вы плохо спите: 9 продуктов и пищевых привычек, которые могут вызывать бессонницу. Источник: magnific

Качество ночного отдыха зависит не только от режима дня, но и от того, что мы едим и пьем. Некоторые привычные продукты и напитки могут незаметно нарушать сон, провоцировать ночные пробуждения и затруднять засыпание.

Особенно важно следить за вечерним рационом и временем последнего приема пищи. Врачи назвали eatthis.com девять пищевых привычек, от которых стоит отказаться, чтобы лучше высыпаться.

Вы едите слишком много перед сном

Большая порция еды незадолго до отдыха может ухудшить его качество. Организму нужно время для переваривания продуктов, а сам процесс пищеварения сопровождается затратами энергии и повышением температуры тела.

Алкивиадес Родригес, доцент кафедры неврологии Центра сна Нью-Йоркского университета, советует не употреблять тяжелую пищу за 3-4 часа до сна.

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По его словам, организму важно успеть завершить основные процессы пищеварения и снизить температуру тела, необходимую для засыпания. Небольшой перекус допустим, но от полноценного ужина непосредственно перед сном лучше отказаться.

Вы едите острые блюда вечером

Чрезмерно острая пища может не только затруднять засыпание, но и провоцировать частые пробуждения ночью.

Профессор Йельской медицинской школы Меир Кригер объясняет, что после употребления острых продуктов сон иногда становится поверхностным и прерывистым. Мозг чаще переходит из глубокой фазы сна в более легкую, из-за чего человек может не чувствовать себя отдохнувшим утром.

Вы пьете кофе после обеда

Кофеин может оставаться активным в организме в течение нескольких часов, поэтому даже дневной кофе способен повлиять на ночной отдых. Он блокирует действие аденозина – вещества в мозге, которое постепенно накапливается в течение дня и сигнализирует об усталости и потребности во сне.

Меир Кригер советует ограничивать потребление кофеина во второй половине дня. Особенно важно учитывать индивидуальную чувствительность к нему.

Вы едите шоколад перед сном

Шоколад также может содержать кофеин, поскольку его источником является какао. Поэтому вечерний десерт иногда становится причиной трудностей с засыпанием.

Меир Кригер отмечает, что сам старается не есть шоколад поздно вечером, поскольку замечал его влияние на собственный сон.

Если вы часто долго не можете заснуть, попробуйте на некоторое время отказаться от вечернего шоколада и проследите за изменениями.

Вы едите продукты, провоцирующие изжогу

Изжога и кислотный рефлюкс могут мешать засыпанию и вызывать ночные пробуждения. Особенно это касается людей с индивидуальной чувствительностью к определенным продуктам.

Меир Кригер советует избегать пищи, после которой возникает изжога, особенно вечером. Это поможет уменьшить дискомфорт и не прерывать ночной отдых.

Вы выбираете неподходящий чай

Некоторые напитки могут способствовать расслаблению перед сном. В частности, ромашковый чай известен своими успокаивающими свойствами.

Алкивиадес Родригес объясняет, что для легкого засыпания важно находиться в спокойном и расслабленном состоянии. Теплый травяной напиток может стать частью вечернего ритуала, который помогает настроиться на отдых.

Вы рассчитываете, что теплое молоко гарантированно поможет заснуть

Существует распространенное мнение, что стакан теплого молока перед сном улучшает засыпание. Это объясняют содержанием триптофана – аминокислоты, которая участвует в выработке мелатонина, гормона сна.

Однако убедительных доказательств того, что молоко непосредственно помогает быстрее заснуть, пока недостаточно.

По словам Родригеса, для некоторых людей такой напиток может быть скорее способом расслабиться благодаря приятным ассоциациям и привычному вечернему ритуалу.

Вы употребляете алкоголь, чтобы быстрее заснуть

Алкоголь действительно может вызывать сонливость и ускорять засыпание. Однако это не означает, что ночной отдых будет полноценным.

Алкивиадес Родригес подчеркивает, что алкоголь способен нарушать сон в течение ночи. Из-за этого человек может чаще просыпаться и хуже отдыхать. Поэтому не стоит использовать алкоголь как средство для засыпания.

Вы принимаете препараты, которые влияют на сон

Причиной ночной бессонницы могут быть не только продукты и напитки, но и некоторые лекарства. В частности, отдельные препараты для контроля артериального давления, холестерина и уровня сахара в крови могут влиять на сон.

Если после начала приема лекарств вы заметили проблемы с засыпанием или частые ночные пробуждения, стоит обратиться к врачу.

Родригес советует обсудить возможную связь между лекарствами и нарушениями сна со специалистом. Самостоятельно отменять назначенное лечение или менять дозировку не нужно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как киви влияет на качество сна.

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