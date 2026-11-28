Проблемы с засыпанием могут возникать даже после насыщенного и изнурительного дня. Иногда причиной становятся привычки, которые мешают организму вовремя настроиться на ночной отдых.

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Фитнес-эксперты поделились с eatthis.com девятью простыми хитростями, которые помогают расслабиться и быстрее заснуть. Некоторые из них можно легко внедрить в свой вечерний распорядок уже сегодня.

Принимайте теплый душ перед сном

Вечерний душ может стать хорошим способом подготовить организм к отдыху. Теплая вода помогает снять мышечное напряжение, расслабить тело и успокоиться после насыщенного дня.

"Горячий душ отлично помогает хорошо выспаться, поскольку он может снять напряжение и расслабить болезненные мышцы. Кроме того, он способен повысить уровень окситоцина – гормона, который вырабатывает мозг и который помогает успокоиться", – объясняет эксперт по сну Джулия Фаламас.

После выхода из душа температура тела постепенно снижается. Этот естественный процесс способствует расслаблению и подготовке ко сну. Подобный эффект может обеспечить и теплая ванна.

Добавляйте в рацион продукты с триптофаном

Некоторые продукты могут поддерживать естественные процессы, связанные со сном. В частности, речь идет о пище, богатой триптофаном – аминокислотой, которая участвует в выработке серотонина. Среди таких продуктов – индейка, курятина, рыба, яйца, чечевица и орехи.

"Если вы не можете заснуть из-за чувства голода, попробуйте небольшую порцию продуктов с полезными жирами, например авокадо или ореховую пасту. Они помогут утолить голод", – советует Фаламас.

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Главное – соблюдать умеренность и учитывать калорийность таких перекусов.

Позаботьтесь о правильной подушке

Неудобная подушка может стать причиной напряжения мышц шеи и неприятных ощущений после пробуждения. Поэтому важно выбирать изделие, которое поддерживает голову и помогает сохранять естественное положение шеи во время сна.

"Ортопедическая подушка помогает правильно выровнять шею. Благодаря этому утром вы можете проснуться без боли", – отмечает эксперт по здоровому образу жизни Кэт Смайли.

Попробуйте белковый напиток перед сном

Еще один вариант вечернего перекуса – протеиновый коктейль с мицеллярным казеином. Этот белок усваивается медленнее, поэтому обеспечивает организм аминокислотами в течение более длительного времени.

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По словам Фаламас, такой напиток может быть уместен перед сном, поскольку организм использует белок для восстановления, пока человек отдыхает.

Не откладывайте замену старого матраса

Даже правильный режим сна не всегда помогает, если спальное место неудобное. Матрас, который потерял форму и должную поддержку, может ухудшать качество отдыха.

Кэт Смайли советует обращать внимание на состояние матраса и при необходимости заменять его. Ориентировочный срок эксплуатации составляет около 10 лет, хотя он зависит от материалов, качества изделия и интенсивности использования.

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Защитите спальню от лишнего света

Яркое освещение вечером может мешать организму настроиться на отдых. Свет подавляет выработку мелатонина – гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования.

"Затемните комнату, чтобы организм мог естественным образом подготовиться ко сну", – советует Смайли.

Для этого можно использовать плотные шторы, которые не пропускают наружный свет. Также стоит выключать или закрывать световые индикаторы электронных устройств в спальне.

Ешьте цельнозерновые продукты в течение дня

Важно не только то, что вы едите перед сном, но и то, как питаетесь в течение дня. Сложные углеводы, в частности цельнозерновые продукты, обеспечивают организм веществами, необходимыми для выработки серотонина.

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"Серотонин участвует в процессах, связанных с выработкой мелатонина. Поэтому не обязательно есть углеводы непосредственно перед сном – достаточно включать их в рацион в течение дня", – объясняет Смайли.

Эксперт также обращает внимание на важность клетчатки. Ее источниками могут быть цельнозерновой хлеб, коричневый рис и другие продукты из цельного зерна.

Выполняйте расслабляющие упражнения из йоги

Несколько несложных поз йоги перед сном помогут снять напряжение и переключить внимание после насыщенного дня. Особенно полезными могут быть упражнения, сочетающие медленное дыхание, растяжку и концентрацию.

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"Йога помогает не только развивать гибкость и силу, но и успокаивать разум", – рассказывает тренер по йоге Марк Балф-Тейлор.

Он рекомендует позу "глухого мужчины", которая предполагает расслабление и концентрацию на собственном дыхании.

По словам эксперта, такая практика помогает уменьшить напряжение в области плеч и шеи, успокоить нервную систему и отвлечься от повседневных переживаний.

Заведите вечернюю традицию чаепития

Чашка теплого травяного чая может стать приятным завершением дня. Сам ритуал неспешного чаепития помогает замедлиться, отвлечься от дел и настроиться на отдых.

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"Есть что-то особенное в том, чтобы спокойно посидеть с чашкой успокаивающего чая. Это помогает мозгу замедлиться и расслабиться", – отмечает Фаламас.

Среди напитков, которые можно выбрать вечером, эксперт выделяет ромашковый, мятный, лавандовый чай и настой валерианы. Эти растения традиционно используют для расслабления перед сном.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие пищевые привычки могут портить ваш сон.

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