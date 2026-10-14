Аденокарцинома легких: что известно о болезни Папы Римского Льва XIV, из-за которой ему пришлось перенести операцию

У Папы Римского Льва XIV диагностировали аденокарциному правого легкого. Заболевание обнаружили во время планового медицинского осмотра, после чего понтифику провели операцию по удалению нижней доли легкого.

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По словам самого Льва XIV, новообразование было хорошо локализовано, а болезнь обнаружили на ранней стадии. Reuters рассказывает, что известно об этом типе рака, его симптомах, лечении и прогнозе.

Что такое аденокарцинома лёгких

Аденокарцинома — это разновидность рака, которая развивается из железистых клеток, вырабатывающих различные вещества, в частности слизь. В лёгких опухоль образуется в клетках, выстилающих альвеолы.

Это самый распространённый подтип немелкоклеточного рака лёгких. На него приходится около 80–85 % всех случаев рака лёгких, а сама аденокарцинома составляет примерно 40 % таких диагнозов.

Обычно опухоль располагается в наружных отделах легких и может расти медленнее, чем некоторые другие формы этого заболевания. Благодаря этому её иногда удаётся выявить до того, как она распространится на другие участки организма.

Кто входит в группу риска и какие симптомы возникают

Основным фактором риска развития аденокарциномы лёгких остаётся курение. В то же время этот тип рака является самым распространённым и среди людей, которые никогда не курили. Известно, что Папа Римский Лев XIV не был курильщиком.

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На ранних стадиях заболевание часто протекает без выраженных симптомов. Из-за этого опухоль могут обнаружить случайно — во время обследования по другому поводу.

По мере прогрессирования болезни могут появляться:

постоянный кашель;

одышка или свистящее дыхание;

отхаркивание крови;

боль в груди, плечах или спине;

необъяснимая потеря веса;

усталость.

В случае с Львом XIV опухоль обнаружили во время планового медицинского осмотра. В воскресенье понтифик сообщил, что новообразование хорошо локализовано и было обнаружено на ранней стадии.

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Как лечат аденокарциному легких

Если рак не вышел за пределы легкого, хирургическое вмешательство может обеспечить наилучшие шансы на излечение.

Стандартным методом операции является лобэктомия — удаление целого доля легкого. Именно такое вмешательство провели Льву XIV во вторник. Этот метод применяют, когда опухоль ограничена одной долей: он позволяет удалить раковую ткань, сохранив как можно больше функций легкого.

В зависимости от стадии заболевания лечение также может включать химиотерапию, лучевую терапию, таргетную терапию и иммунотерапию.

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Ватикан пока не сообщил, потребуется ли Папе Римскому дальнейшее лечение.

Каков прогноз при аденокарциноме легких

Прогноз зависит прежде всего от стадии заболевания и от того, распространилась ли опухоль за пределы легкого.

Ватикан не разглашает размер новообразования у Льва XIV и не сообщает, были ли поражены лимфатические узлы. Поэтому на данный момент оценить индивидуальный прогноз понтифика по имеющейся информации невозможно.

По данным Американского онкологического общества, пятилетняя относительная выживаемость при немелкоклеточном раке легких составляет:

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67% — если заболевание ограничено легкими;

около 40% — если рак распространился на прилегающие ткани или лимфатические узлы;

около 12% — если опухоль дала отдаленные метастазы.

В то же время эти показатели не определяют прогноз для конкретного пациента. У людей, которым диагноз ставят в настоящее время, результаты могут быть лучше благодаря совершенствованию методов лечения.

На течение заболевания и эффективность терапии также влияют размер опухоли, поражение лимфатических узлов, возраст человека и общее состояние его здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, 71-летний Папа Римский Лев XIV перенес операцию в римской клинике Джемелли, во время которой ему удалили нижнюю долю правого легкого. Папа уже пришел в сознание. Ожидается, что на полное восстановление в больнице ему понадобится около недели.