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Аденокарцинома легких: что известно о болезни Папы Римского Льва XIV, из-за которой ему пришлось перенести операцию

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 мин
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Аденокарцинома легких: что известно о болезни Папы Римского Льва XIV, из-за которой ему пришлось перенести операцию
Ватикан пока не сообщил, понадобится ли Папе Римскому дальнейшее лечение. Источник: explainer

У Папы Римского Льва XIV диагностировали аденокарциному правого легкого. Заболевание обнаружили во время планового медицинского осмотра, после чего понтифику провели операцию по удалению нижней доли легкого.

По словам самого Льва XIV, новообразование было хорошо локализовано, а болезнь обнаружили на ранней стадии. Reuters рассказывает, что известно об этом типе рака, его симптомах, лечении и прогнозе.

Что такое аденокарцинома лёгких

Аденокарцинома — это разновидность рака, которая развивается из железистых клеток, вырабатывающих различные вещества, в частности слизь. В лёгких опухоль образуется в клетках, выстилающих альвеолы.

Это самый распространённый подтип немелкоклеточного рака лёгких. На него приходится около 80–85 % всех случаев рака лёгких, а сама аденокарцинома составляет примерно 40 % таких диагнозов.

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Обычно опухоль располагается в наружных отделах легких и может расти медленнее, чем некоторые другие формы этого заболевания. Благодаря этому её иногда удаётся выявить до того, как она распространится на другие участки организма.

Кто входит в группу риска и какие симптомы возникают

Основным фактором риска развития аденокарциномы лёгких остаётся курение. В то же время этот тип рака является самым распространённым и среди людей, которые никогда не курили. Известно, что Папа Римский Лев XIV не был курильщиком.

На ранних стадиях заболевание часто протекает без выраженных симптомов. Из-за этого опухоль могут обнаружить случайно — во время обследования по другому поводу.

По мере прогрессирования болезни могут появляться:

  • постоянный кашель;
  • одышка или свистящее дыхание;
  • отхаркивание крови;
  • боль в груди, плечах или спине;
  • необъяснимая потеря веса;
  • усталость.

В случае с Львом XIV опухоль обнаружили во время планового медицинского осмотра. В воскресенье понтифик сообщил, что новообразование хорошо локализовано и было обнаружено на ранней стадии.

Как лечат аденокарциному легких

Если рак не вышел за пределы легкого, хирургическое вмешательство может обеспечить наилучшие шансы на излечение.

Стандартным методом операции является лобэктомия — удаление целого доля легкого. Именно такое вмешательство провели Льву XIV во вторник. Этот метод применяют, когда опухоль ограничена одной долей: он позволяет удалить раковую ткань, сохранив как можно больше функций легкого.

В зависимости от стадии заболевания лечение также может включать химиотерапию, лучевую терапию, таргетную терапию и иммунотерапию.

Ватикан пока не сообщил, потребуется ли Папе Римскому дальнейшее лечение.

Каков прогноз при аденокарциноме легких

Прогноз зависит прежде всего от стадии заболевания и от того, распространилась ли опухоль за пределы легкого.

Ватикан не разглашает размер новообразования у Льва XIV и не сообщает, были ли поражены лимфатические узлы. Поэтому на данный момент оценить индивидуальный прогноз понтифика по имеющейся информации невозможно.

По данным Американского онкологического общества, пятилетняя относительная выживаемость при немелкоклеточном раке легких составляет:

  • 67% — если заболевание ограничено легкими;
  • около 40% — если рак распространился на прилегающие ткани или лимфатические узлы;
  • около 12% — если опухоль дала отдаленные метастазы.

В то же время эти показатели не определяют прогноз для конкретного пациента. У людей, которым диагноз ставят в настоящее время, результаты могут быть лучше благодаря совершенствованию методов лечения.

На течение заболевания и эффективность терапии также влияют размер опухоли, поражение лимфатических узлов, возраст человека и общее состояние его здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, 71-летний Папа Римский Лев XIV перенес операцию в римской клинике Джемелли, во время которой ему удалили нижнюю долю правого легкого. Папа уже пришел в сознание. Ожидается, что на полное восстановление в больнице ему понадобится около недели.

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