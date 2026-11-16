Аллергия может скрываться в вашей спальне: врач объяснил, почему нужно регулярно менять подушки

Аллергические реакции могут возникать не только из-за пыльцы, шерсти животных или бытовой пыли. Одним из скрытых источников аллергенов в доме могут быть обычные подушки, на которых мы спим каждую ночь.

Видео дня

По словам аллергологов, в них накапливаются пылевые клещи, грибки и частицы кожи, способные ухудшать самочувствие. Специалисты объяснили parade.com, как часто нужно менять подушки и какие простые правила помогут уменьшить количество аллергенов в спальне.

Почему подушки могут провоцировать аллергию?

Профессор иммунологии, аллергологии и ревматологии Медицинского колледжа Бейлора Дэвид Корри объясняет, что подушки постепенно накапливают кожный жир и отмершие клетки кожи. Они становятся питательной средой для пылевых клещей и грибков, которые являются распространенными домашними аллергенами.

"Подушки, независимо от материала, из которого они изготовлены, собирают жиры и отмершие клетки кожи. Ими питаются такие организмы, как грибки и пылевые клещи", – отмечает специалист.

Во время сна человек может вдыхать споры грибков и продукты жизнедеятельности клещей. Это способно усиливать аллергические реакции и способствовать развитию респираторных проблем.

Поэтому врач советует регулярно менять подушки, не дожидаясь, пока они заметно износятся. По его словам, это помогает ограничить накопление веществ, которыми питаются микроорганизмы.

РЕКЛАМА

Важное значение имеет и наполнитель. Корри рекомендует отказаться от подушек с птичьим пером, поскольку содержащиеся в нем белки могут вызывать нежелательные иммунные реакции. Вместо этого лучше выбирать изделия из синтетических материалов.

Как уменьшить количество пылевых клещей в спальне?

Замена подушек – лишь один из шагов. Аллерголог и иммунолог Мин Дж. Ку советует также использовать специальные защитные чехлы, которые препятствуют проникновению пылевых клещей в подушки.

"Пылевые клещи живут везде, где есть ткань, и питаются отмершими клетками нашей кожи. Больше всего мы контактируем с ними именно в собственной постели", – объясняет врач.

Главные истории дня

Чехлы нужно снимать и стирать каждую неделю. Эта привычка поможет уменьшить количество аллергенов и одновременно защитит подушки от загрязнений.

Не менее важно регулярно ухаживать за постельным бельем. Доктор Ку рекомендует стирать простыни и наволочки как минимум раз в неделю при высокой температуре. Это помогает сократить популяцию пылевых клещей, которая постепенно восстанавливается, если текстиль долго не стирать.

Если аллергию провоцирует шерсть или перхоть домашних животных, не стоит разрешать им спать в вашей комнате. А людям с чувствительностью к пыльце специалистка советует держать окна закрытыми и использовать очиститель воздуха с HEPA-фильтром.

РЕКЛАМА

Можно ли стирать подушки?

Корри не рекомендует стирать подушки, даже если производитель указывает, что они пригодны для машинной стирки.

"Не стирайте подушки – лучше регулярно их заменять", – подчеркивает аллерголог.

По его словам, влага после стирки может активизировать грибки, которые ранее находились в неактивном состоянии. В результате вместо очищения можно получить дополнительный источник аллергенов.

Как часто нужно менять подушки?

Хотя масштабных исследований, устанавливающих точный срок службы подушек, нет, Корри советует обновлять их каждые 1-2 года.

РЕКЛАМА

Это касается не только подушек для сна. Диванные подушки, обивка мебели и другой домашний текстиль также могут накапливать пыль, частицы кожи и аллергены. Такие изделия врач рекомендует заменять примерно раз в десять лет.

Итак, регулярная замена подушек, стирка постельного белья и контроль чистоты спальни помогут уменьшить контакт с распространенными аллергенами. Особенно важно соблюдать эти рекомендации людям, страдающим от пылевых клещей и домашних грибков.

Ранее OBOZ.UA писал, какие пищевые привычки могут портить сон.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.