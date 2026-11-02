Антиперспиранты не вызывают рак молочной железы: онкологи развенчали популярный миф

Действительно ли обычный антиперспирант может повысить риск рака молочной железы? Этот миф годами распространяется в интернете, заставляя людей сомневаться в безопасности привычных средств гигиены.

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Онкологи объяснили, почему такие опасения не имеют достаточного научного обоснования, и развенчали еще шесть популярных ошибочных утверждений о раке груди. Издание parade.com рассказывает, какие изменения действительно требуют внимания и кому важно проходить обследование.

Могут ли антиперспиранты вызвать рак молочной железы?

Один из самых распространенных мифов касается использования антиперспирантов. Некоторые люди убеждены, что эти средства гигиены способны провоцировать рак молочной железы из-за содержания алюминия. Однако онкологи подчеркивают: убедительных научных доказательств такого влияния нет.

"Нет никаких научных доказательств того, что использование антиперспирантов или дезодорантов вызывает рак молочной железы", – объясняет Моник Гэри, онкохирург, специализирующаяся на заболеваниях молочной железы.

Такого же мнения придерживается онколог Нелли Нафисси. По ее словам, одно из исследований, в котором приняли участие около 800 женщин, не выявило повышения риска рака молочной железы среди тех, кто пользовался антиперспирантами.

Эти выводы согласуются с позицией Национального института рака и Американского онкологического общества. Обе организации не считают антиперспиранты установленной причиной развития этого заболевания.

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Откуда возник миф об антиперспирантах?

Одной из причин распространения этого убеждения стал алюминий – активный компонент многих антиперспирантов, который временно блокирует выделение пота.

Как объясняет Гери, люди могут опасаться этих средств, поскольку наносят их на кожу вблизи молочных желез. Однако сама близость к груди не означает, что продукт способен вызвать онкологическое заболевание.

Дополнительную путаницу создали лабораторные исследования, указывавшие на возможное влияние алюминия на клетки молочной железы и сигналы эстрогена. Однако такие результаты получили в ходе экспериментов in vitro – на клеточном уровне. Подтвердить их исследованиями с участием людей не удалось.

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"Не было доказано, что эти результаты связаны с повышенным риском рака молочной железы. Наша кожа – прекрасный и прочный барьер. В целом данные подтверждают безопасность использования антиперспирантов", – отмечает Нафисси.

Еще одно ошибочное утверждение состоит в том, что антиперспиранты якобы задерживают токсины в организме. Мухаммад З. Афзал, онколог Дартмутского онкологического центра, объясняет, что потоотделение в первую очередь помогает регулировать температуру тела. За выведение продуктов обмена и токсичных веществ отвечают главным образом печень и почки.

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Шесть других мифов о раке молочной железы

Антиперспиранты – не единственный источник ошибочных представлений об этом заболевании. Онкологи также обратили внимание на шесть распространенных мифов, которые не соответствуют научным данным.

Если в семье не было рака молочной железы, риска нет

Отсутствие случаев заболевания среди родственников вовсе не означает, что человек защищен от него.

"У большинства женщин, у которых диагностирован рак молочной железы, нет семейного анамнеза этого заболевания. Семейный анамнез важен, но это лишь одна часть вашего риска", – подчеркивает Гери.

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По статистике, примерно у 85-90% женщин с таким диагнозом нет родственников, болевших раком молочной железы. Поэтому важно учитывать и другие факторы риска, а не ориентироваться исключительно на наследственность.

Бюстгальтеры на косточках повышают риск рака

Еще одно распространенное убеждение касается бюстгальтеров с металлическими косточками. Некоторые люди считают, что они препятствуют нормальному кровообращению или оттоку лимфы и таким образом способствуют развитию опухолей.

Однако доказательств такой связи нет. "Нет никаких доказательств того, что ношение бюстгальтера на косточках увеличивает риск рака молочной железы", – отмечает Афзал.

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Маммография может вызвать рак из-за облучения

Из-за использования рентгеновского излучения некоторые женщины боятся проходить маммографию. Также существует миф, что сдавливание груди во время процедуры может повредить ткани и спровоцировать развитие опухоли.

Нафисси опровергает эти утверждения. По ее словам, доза облучения во время маммографии очень мала, а польза раннего выявления заболевания значительно превышает потенциальные риски.

"Маммография – это лучший тест, который у нас есть для раннего выявления рака молочной железы", – подчеркивает врач.

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Женщинам со средним риском развития заболевания рекомендуют начинать регулярный маммографический скрининг с 40 лет.

Главный признак рака – только уплотнение в груди

Обнаружение необычного уплотнения действительно требует внимания, однако это далеко не единственный возможный симптом.

По словам Гери, рак молочной железы также может проявляться изменениями кожи или соска, необычными выделениями, отеком, изменением формы или размера груди. Насторожить должно и любое другое нетипичное изменение внешнего вида или ощущений.

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Если вы заметили что-то необычное, стоит обратиться к врачу. В то же время не каждое уплотнение свидетельствует об онкологии: как отмечает Афзал, большинство таких образований доброкачественные.

Удары и синяки на груди могут вызвать рак

Травмы груди иногда сопровождаются болью, отеком или появлением синяков. Однако они не являются причиной развития онкологического заболевания.

"Травма не вызывает рак молочной железы", – заверяет Афзал.

Итак, случайный удар или ушиб не означает, что впоследствии обязательно появится злокачественная опухоль.

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Мужчины не болеют раком молочной железы

Хотя это заболевание значительно чаще диагностируют у женщин, мужчины также могут столкнуться с ним.

Особое внимание наследственным факторам стоит уделить мужчинам, в семьях которых были случаи рака молочной железы, яичников или простаты. В таких ситуациях врач может рекомендовать генетическое консультирование, чтобы оценить индивидуальный риск.

Почему важно доверять проверенной информации?

Онкологи подчеркивают, что мифы о раке молочной железы часто распространяются через социальные сети, непроверенные публикации и дезинформацию. Поэтому не стоит самостоятельно делать выводы о рисках заболевания на основании случайных советов в интернете.

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Для получения достоверной информации специалисты советуют обращаться к врачу и пользоваться материалами авторитетных медицинских организаций.

Заботиться о здоровье, следовать профилактическим рекомендациям и проходить необходимые обследования действительно важно. Однако не менее важно не позволять необоснованным страхам влиять на повседневную жизнь.

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