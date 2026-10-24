Женщины годами лечат боли в спине у невропатологов, хотя причина боли – вес, который несут плечи. Врачи называют это макромастией, и для нее существует отдельное хирургическое лечение.

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Макромастія проявляється не лише візуально. За даними Американського товариства пластичних хірургів (ASPS), її симптоми включають хронічний біль у шиї, спині й плечах, болі в грудях, головний біль, погану поставу, глибокі борозни від бретельок тощо. Нехірургічні методи часто дають часткове полегшення, а щільна білизна може навіть посилювати біль у шиї та плечах. Ми попросили пластичного хірурга, Заслуженого лікаря України Дмитра Слоссера розповісти детальніше про особливості та показання до проведення цієї операції і про що краще знати заздалегідь.

З довіду лікарі часто кажуть, що біль у спині чи шиї рідко асоціюється з розміром грудей, тому багато жінок довго шукають причину в іншому місці.

"Серед моїх пацієнток трапляються жінки, які приходять після невролога, масажиста чи фізіотерапевта. Лише з часом вони розуміють, що біль у спині можна лікувати але причиною його появи може бути зовсім інше", – зазначає Дмитро Слоссер.

Проведення пластичної операції може й не бути першим кроком для всіх.

"Якщо з часом надлишкова вага тіла збільшила й груди, іноді спершу є сенс стабілізувати вагу. Допомагають фізіотерапія, зміцнення м'язів спини, правильно підібрана білизна. Але якщо біль, висипи під грудьми й борозни від бретельок тримаються довго, а консервативні методи не допомагають – варто замислитись про хірургічне лікування", – додає пластичний хірург.

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Перш ніж ухвалювати рішення, важливо знати не лише про результат, а й про те, як проходить відновлення, які є ризики й чого очікувати за вартістю.

"Пацієнтка має знати наперед, що після операції шрами залишаться, хоч з часом вони світлішають. Можливі зміни чутливості сосків, асиметрія, проблеми з загоєнням, а також складнощі з грудним вигодовуванням у майбутньому. Перші тижні потрібно обмежити навантаження і носити спеціальну білизну. До повної фізичної активності зазвичай повертаються поступово, за рекомендаціями лікаря. Вартість залежить від клініки й обсягу втручання, тому я раджу порівнювати не лише ціну, а й досвід хірурга та умови після операції", – додає лікар.

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Біль у спині, шиї та плечах не завжди має причину в хребті. Якщо він тримається роками, а масаж, фізіотерапія та лікування не дають тривалого ефекту, варто звернути увагу на вагу грудей. Біль, який не минає, не слід терпіти. Достатньо розповісти лікареві про всі симптоми, навіть ті, які здаються не пов'язаними з грудьми, і спільно з ним вирішити, що робити далі.

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