"Большая угроза, чем терроризм": учёный шокировал заявлением об антибиотиках

Устойчивые к антибиотикам бактерии затрудняют лечение обычных инфекций. В худшем случае даже плановая операция может стать опасной из-за высокого риска заражения.

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Об этом предупредил британский специалист по клинической микробиологии и вирусологии Крис Смит в статье для The Telegraph. Он отметил, что представители органов здравоохранения уже называют устойчивость к антибиотикам угрозой, хуже терроризма, и "бомбой замедленного действия".

Причина заключается в том, что бактерии и другие микроорганизмы приспосабливаются к препаратам, которые почти столетие помогали спасать жизни. Из-за генетических мутаций часть бактерий приобретает устойчивость к лекарствам: антибиотики уничтожают чувствительные микроорганизмы, тогда как устойчивые выживают и размножаются. Чем чаще применяют тот или иной препарат, тем большее преимущество получают бактерии, способные противостоять его действию.

Устойчивость бактерий к антибиотикам растет

В Великобритании последствия этой проблемы уже заметны. По данным Агентства по безопасности здоровья страны, за пять лет количество инфекций, устойчивых к антибиотикам, увеличилось на 13%. Еженедельно в среднем фиксируется почти 400 новых случаев.

Крис Смит привел еще один показательный пример. Когда он только начинал работать врачом, неосложненные инфекции мочевыводящих путей обычно лечили амоксициллином. Однако за 25 лет ситуация изменилась: сейчас 75% таких инфекций устойчивы к этому антибиотику.

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Одной из главных причин распространения резистентности Смит назвал чрезмерное и ненадлежащее использование антибиотиков. В некоторых странах эти препараты можно приобрести без консультации врача. Кроме того, люди иногда прекращают лечение, как только им становится лучше, что способствует развитию устойчивости бактерий к лекарствам.

Новые антибиотики разрабатываются слишком медленно

Разработка новых антибиотиков не успевает за распространением устойчивых бактерий. Создание одного препарата может длиться около десяти лет и стоить 10 млрд фунтов стерлингов, а клинические испытания успешно проходят лишь примерно 10 % разработок. Кроме того, фармацевтическим компаниям выгоднее вкладывать средства в создание лекарств от хронических заболеваний, в частности диабета.

Главные истории дня

Смит предупредил, что в худшем сценарии риск заражения может стать настолько высоким, что даже плановые операции будет опасно проводить. По его словам, человечество рискует вернуться во времена, когда больницы уносили больше жизней, чем спасали.

В то же время ученый возлагает надежды на искусственный интеллект. Он может помочь исследователям точнее определять структуру бактерий и находить мишени для воздействия на них. Это позволит разрабатывать новые препараты быстрее, чем при нынешнем подходе, основанном на методе проб и ошибок.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о распространении устойчивости к антибиотикам в мире. В среднем каждая шестая лабораторно подтвержденная бактериальная инфекция оказывается устойчивой к стандартному лечению антибиотиками, а ежегодно эта проблема приводит к более чем миллиону смертей.

Самый высокий уровень устойчивости к антибиотикам зафиксирован в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Особую обеспокоенность вызывают Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae — бактерии, которые являются распространенными причинами инфекций кровотока и все чаще оказываются устойчивыми к важным антибиотикам.