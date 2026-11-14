Почему мужчины живут меньше, чем женщины: результаты исследования

Средняя продолжительность жизни мужчин в мире на несколько лет меньше, чем у женщин. Также они чаще страдают от сердечных заболеваний, рака, травм и чаще прибегают к самоубийству.

Видео дня

К таким выводам пришли ученые в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet. Его содержание передает издание The Telegraph.

Что известно

Согласно данным, в 1950 году в мире мужчины обычно умирали на 3,3 года раньше женщин. Сейчас этот показатель составляет 4,8 года, хотя глобальная продолжительность жизни росла примерно одинаковыми темпами для обоих полов.

Так, в Великобритании средняя продолжительность жизни мужчин на четыре года меньше, чем у женщин.

Исследователи попытались выяснить, почему мужчины умирают раньше женщин и непропорционально чаще страдают от сердечных заболеваний, рака, совершают самоубийства и получают травмы. Для этого использовали данные о глобальном здравоохранении за период с 1990 по 2023 год.

Отмечается, что некоторые недостатки мужского здоровья заложены в генах, хотя исследователь Катто считает, что они играют меньшую роль в разнице продолжительности жизни, чем мы можем себе представить.

Например, у женщин обычно две Х-хромосомы, тогда как у мужчин одна Х- и одна Y-хромосома. Вторая Х-хромосома может обеспечить определенную защиту от наследственных заболеваний, вызванных дефектными генами. Различия в половых хромосомах также могут влиять на предрасположенность к раку, что потенциально дает женщинам преимущество, говорится в исследовании.

РЕКЛАМА

Профессор Джеймс Катто из Университета Шеффилда – один из исследователей и работает урологом.

Гендерные различия в иммунном ответе также могут подвергать мужчин большему риску, объяснил Катто.

Отдельно исследователи отметили влияние курения и алкоголя на продолжительность жизни. Действительно, уровень курения и употребления алкоголя, наряду с экономическими факторами, такими как занятость и доступ к медицинской помощи, важнее для объяснения того, почему мужчины умирают раньше, чем то, что заложено в нашем генетическом составе.

Главные истории дня

Кроме того, Катто упоминает мужчин, которые из-за стыда избегают обращаться за помощью к врачам, из-за чего теряется время на лечение.

Влияние маркетинга

Исследование показывает, что табачные и алкогольные компании ориентируются на определенные группы мужчин, включая неблагополучные слои населения. Между тем другое исследование Кембриджского университета показало, что реклама азартных игр в Facebook и Instagram в Ирландии охватила в 2,3 раза больше мужчин, чем женщин, причем 22 процента рекламы были специально ориентированы на мужчин, и ни одна не была направлена исключительно на женщин.

РЕКЛАМА

Катто также указывает на влияние культуры азартных игр на футбольных матчах, где болельщики все чаще делают ставки на протяжении всей игры. По его словам, азартные игры стали частью спортивного опыта, что может иметь серьезные последствия, включая долги, банкротство и проблемы с психическим здоровьем.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что ученые сделали неожиданные выводы, от чего зависит продолжительность жизни человека: