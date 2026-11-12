Почему некоторым людям хватает четырех часов сна: ученые приблизились к разгадке

Большинству взрослых требуется от семи до девяти часов сна в сутки, однако некоторые люди чувствуют себя бодрыми даже после четырех-пяти часов отдыха. Ученые выяснили, что одной из причин этой особенности могут быть редкие генетические мутации.

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Исследования также показывают, что отдельные варианты генов могут влиять на устойчивость к последствиям недосыпания. Об этом говорится в материале ВВС, посвященном новым научным открытиям в этой области.

Как гены влияют на потребность во сне

Профессор иммунологии Эйми Пью Бернард обычно ложится около 22:00 и просыпается в 4:30. Даже после пяти часов сна она чувствует себя бодрой, тренируется и успевает выполнять рабочие задачи.

В 2019 году Бернард выяснила, что у нее есть редкая генетическая мутация, связанная с семейным синдромом укороченного сна (FNSS). Люди с ним могут спать от четырех до шести с половиной часов и чувствовать себя нормально.

Исследователи обнаружили несколько мутаций, связанных с этим синдромом, однако точный механизм их действия еще изучают.

Защищает ли короткий сон от его последствий

Эксперименты на мышах показали, что носители отдельных мутаций не только меньше спали, но и могли быть защищены от нарушений памяти. В одном из исследований у таких животных также реже развивалась мышиная версия болезни Альцгеймера.

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Другой эксперимент с разнояйцевыми близнецами показал, что носитель мутации спал примерно на час меньше. После 38 часов без сна он допускал примерно на 40% меньше ошибок при выполнении заданий, чем его близнец.

В то же время у него сохранялось почти такое же количество не-REM-сна, в том числе глубокого, что может свидетельствовать о более эффективном использовании времени отдыха.

Насколько сильно генетика влияет на сон

По оценкам исследователей, генетика объясняет от 30% до 65% различий в продолжительности сна. Анализ данных почти 650 тысяч взрослых выявил около 244 участков генома, связанных с этим показателем.

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Отдельные распространенные генетические варианты влияют на продолжительность сна лишь примерно на минуту каждый. Однако вместе они могут объяснять разницу примерно в 20 минут.

Исследование также выявило возможную связь между генетической предрасположенностью к короткому сну и более низким риском послеродового психоза среди женщин с биполярным расстройством. В то же время в более широкой выборке такие генетические варианты ассоциировались с повышенным риском бессонницы, усталости, симптомов депрессии, СДВГ и диабета 2 типа.

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Почему не стоит считать четыре часа сна нормой

Даже если человек убежден, что хорошо себя чувствует после короткого сна, это не всегда означает, что его организм не страдает. В одном из исследований здоровые взрослые, которые спали всего четыре-шесть часов, постепенно хуже выполняли когнитивные задания, хотя сами оценивали сонливость как незначительную.

Поэтому ученые подчеркивают: субъективное ощущение бодрости не является надежным показателем того, насколько хорошо человек переносит недосыпание.

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Исследователи надеются, что дальнейшее изучение генетических особенностей поможет выявлять людей, действительно устойчивых к нехватке сна, а также разрабатывать методы лечения нарушений сна. Однако для этого нужно понять, как именно работают соответствующие генетические механизмы, чтобы избежать непредсказуемых побочных последствий.

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