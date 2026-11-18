Постоянно мерзнете, даже когда окружающим тепло? Такая особенность может быть не просто реакцией на низкую температуру, а сигналом о некоторых нарушениях в организме.

Видео дня

Эндокринолог Омодамола Адже объяснила, какие заболевания могут вызывать повышенную чувствительность к холоду и какие анализы помогут найти причину. Также врач рассказала parade.com, на какие сопутствующие симптомы стоит обратить внимание.

"Непереносимость холода не является неотложным состоянием, но ее не стоит оставлять без внимания. Она может свидетельствовать о проблеме со здоровьем, которая требует обследования", – объясняет Адже.

Помимо постоянного ощущения холода, непереносимость низких температур иногда сопровождается онемением, покалыванием, болью, слабостью, отеками или изменением цвета кожи. Такие проявления могут мешать повседневной жизни и быть поводом для консультации с врачом.

Что в первую очередь проверяет эндокринолог?

Когда пациент жалуется на постоянную зябкость, врач прежде всего выясняет, как давно появилась проблема и ощущает ли человек холод постоянно или периодически.

Также важно узнать о других возможных симптомах:

постоянную усталость;

выпадение волос;

необъяснимые изменения массы тела;

запоры;

сухость кожи и ломкость ногтей;

нарушения менструального цикла.

Врач также уточняет, были ли в семье случаи заболеваний щитовидной железы.

Следующий шаг – лабораторные исследования. Прежде всего эндокринолог рекомендует проверить функцию щитовидной железы, поскольку ее недостаточная активность часто сопровождается повышенной чувствительностью к холоду.

РЕКЛАМА

Для этого определяют уровни тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Кроме того, врач может назначить общий анализ крови и исследование уровня железа, чтобы исключить анемию.

Три возможные причины постоянного ощущения холода

Замедленный метаболизм

Обмен веществ играет важную роль в поддержании нормальной температуры тела. Если он замедляется, организму становится сложнее вырабатывать достаточно тепла.

Одной из возможных причин является гипотиреоз – состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов.

Главные истории дня

"У людей с гипотиреозом метаболизм значительно замедлен, поэтому они чаще чувствуют холод", – объясняет Адже.

Помимо зябкости, заболевание может проявляться усталостью, подавленным настроением, сухостью кожи и волос, мышечной слабостью, онемением и набором веса без очевидных причин.

Гормональные изменения

Еще одним фактором могут быть колебания гормонального фона. В частности, повышенная чувствительность к температуре иногда возникает во время перименопаузы и менопаузы.

По словам эндокринолога, женщины в этот период нередко сталкиваются с приливами жара, после которых появляется холодный пот.

РЕКЛАМА

Это связано со снижением уровня эстрогена, который участвует в регуляции температуры тела. Из-за гормональных колебаний механизм терморегуляции становится менее стабильным, поэтому ощущение жара может быстро смениться ознобом.

Согласно научным данным, более 80% женщин во время менопаузы испытывают приливы. В некоторых случаях они сопровождаются ночной потливостью и последующим ощущением холода.

Низкая масса тела и недостаточное питание

Частое ощущение холода также может быть следствием значительного ограничения калорийности рациона или чрезмерного похудения.

РЕКЛАМА

"Существенное сокращение потребления калорий и потеря веса способны замедлять метаболизм, из-за чего организму становится сложнее сохранять тепло", – отмечает врач.

Люди с низким индексом массы тела могут быть более чувствительны к холоду, поскольку у них меньше жировой ткани, которая помогает удерживать тепло.

Особенно заметной эта проблема может быть после быстрого похудения. Организм пытается экономить энергию, снижая интенсивность обменных процессов, что также влияет на терморегуляцию.

Когда постоянное ощущение холода – повод обратиться к врачу

Если вы регулярно мерзнете, хотя окружающим комфортно, стоит обсудить это с семейным врачом или эндокринологом.

РЕКЛАМА

Особенно важно не откладывать консультацию, если зябкость сопровождается усталостью, изменениями веса, запорами, ухудшением состояния кожи, волос и ногтей или нарушениями менструального цикла.

"Такие симптомы могут указывать на гипотиреоз или железодефицитную анемию. Оба состояния можно выявить с помощью анализов и лечить", – подчеркивает Адже.

Не стоит автоматически списывать постоянное ощущение холода на индивидуальные особенности организма. Иногда достаточно надеть более теплую одежду, но в других случаях зябкость может быть сигналом о нарушениях, требующих медицинской помощи.

Ранее OBOZ.UA писал, можно ли ходить босиком дома: объяснение врачей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.