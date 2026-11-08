Почему нельзя часто есть чипсы: эксперты предупредили о скрытой опасности

Картофельные чипсы кажутся безобидным перекусом, но их регулярное употребление может негативно сказываться на здоровье. Помимо избытка соли и жира, у этого продукта есть еще несколько скрытых опасностей.

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Диетологи предупреждают, что чипсы могут способствовать развитию кариеса и содержат потенциально канцерогенное вещество. Издание eatthis.com объясняет, почему стоит ограничить количество этого популярного продукта в рационе.

Чипсы могут повреждать зубы

Диетолог Бланка Гарсия объясняет, что частое употребление чипсов способно повышать риск развития кариеса. Проблема заключается в большом количестве обработанного крахмала. Попадая в ротовую полость, он становится питательной средой для бактерий. Кроме того, кусочки чипсов легко застревают между зубами и в других труднодоступных местах, где могут оставаться долгое время.

В результате меняется кислотность в ротовой полости, происходит деминерализация зубной эмали и возрастает вероятность кариеса.

При жарке образуется потенциально опасное вещество

Еще одна причина не злоупотреблять чипсами – акриламид. Это химическое соединение, которое естественным образом образуется в продуктах с высоким содержанием крахмала при термической обработке при высоких температурах.

Диетолог Холли Кламер объясняет, что акриламид также присутствует в табачном дыме и некоторых загрязнителях окружающей среды. Однако одним из распространенных пищевых источников этого вещества является именно жареный картофель.

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"Некоторые исследования на мышах показывают, что акриламид может повышать риск развития определенных видов рака. Хотя необходимы дополнительные исследования на людях, эти результаты указывают на то, что акриламид из жареных картофельных чипсов может быть источником канцерогенных веществ в рационе", – отмечает специалист.

Ученые продолжают изучать влияние этого соединения на организм человека. Пока нет окончательных доказательств прямой связи между его поступлением с пищей и развитием рака. В то же время исследователи подтверждают, что жарка картофеля при высоких температурах способствует образованию акриламида.

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Поэтому специалисты советуют не превращать чипсы в ежедневный перекус. Даже если иногда хочется побаловать себя соленой закуской, важно помнить о ее потенциальном влиянии на здоровье.

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