Почему нельзя принимать душ в контактных линзах: объяснение офтальмологов

Контактные линзы требуют тщательного ухода, ведь даже незначительные нарушения правил их использования могут навредить здоровью глаз. Офтальмологи предостерегают от одной распространенной привычки, которая кажется совершенно безобидной, но может привести к опасной инфекции и даже потере зрения.

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Речь идет о принятии душа в контактных линзах, во время которого глаза контактируют с микроорганизмами, содержащимися в воде. Специалисты объяснили parade.com, почему этого нельзя делать и каких правил следует придерживаться, чтобы сохранить зрение.

Чем опасно принятие душа в контактных линзах?

Внимание к этой проблеме привлекла 20-летняя девушка, которая поделилась в TikTok историей о том, что из-за привычки принимать душ в контактных линзах начала терять зрение. Ее пост собрал миллионы отметок "Нравится" и тысячи комментариев.

Хотя подобные случаи происходят нечасто, офтальмологи подтверждают: контактные линзы действительно могут повышать риск серьезных глазных инфекций при контакте с водой.

По словам врача Хорхе Аги, одним из самых опасных возбудителей является акантамеба – микроскопический организм, который может попасть в глаз вместе с водой и вызвать тяжелое поражение роговицы.

Эта инфекция известна как акантамебный кератит. Офтальмолог Дэниел Брокс объясняет, что она может сопровождаться сильной болью, требовать длительного лечения и привести к необратимому ухудшению зрения.

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Особенно опасно, когда загрязненная вода попадает между контактной линзой и поверхностью глаза. В таких условиях микроорганизмы могут закрепиться на роговице и вызвать инфекцию.

Риск существует не только во время принятия душа. К опасным привычкам также относятся:

промывание контактных линз водопроводной водой;

хранение линз в воде вместо специального раствора;

плавание в контактных линзах;

посещение гидромассажных ванн с линзами.

Еще одна угроза – бактерия Pseudomonas, которая может вызвать язвы роговицы. По словам офтальмолога Бенджамина Лина, такие поражения иногда оставляют после себя постоянные рубцы, ухудшающие зрение. Даже интенсивное лечение не всегда помогает полностью устранить повреждения.

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Где еще нельзя носить контактные линзы?

Специалисты советуют снимать контактные линзы перед любым контактом глаз с водой. Это касается не только душа, но и бассейнов, озер, рек, морей и океанов.

Если без линз человек плохо видит и не хочет отказываться от плавания, врач Аги рекомендует использовать специальные очки для плавания с диоптриями. Они помогут сохранить четкость зрения и одновременно защитить глаза от контакта с водой.

"Контактные линзы и вода не должны смешиваться. Это касается даже душа, хотя водопроводная вода может казаться абсолютно чистой", – подчеркивает врач.

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Среди симптомов серьезной инфекции роговицы – сильная боль, покраснение глаз, повышенная чувствительность к свету и затуманивание зрения. В некоторых случаях заболевание оставляет необратимые повреждения. Поэтому при появлении таких признаков необходимо как можно скорее обратиться к офтальмологу.

Как правильно ухаживать за контактными линзами?

Чтобы снизить риск инфекций и других осложнений, офтальмологи советуют придерживаться нескольких основных правил:

Не спите в линзах. Даже короткий сон с ними может повысить риск опасных инфекций. Закрытые веки и линзы ограничивают доступ кислорода к роговице.

Мойте руки перед использованием. Перед тем как прикасаться к контактным линзам, тщательно вымойте и высушите руки.

Не превышайте срок ношения. Использование просроченных линз может вызвать воспаление и бактериальные инфекции.

Чаще пользуйтесь очками. Если есть такая возможность, периодически отказывайтесь от контактных линз, чтобы уменьшить нагрузку на глаза и риск сухости.

Избегайте контакта линз с водой. Для очистки и хранения используйте только специальные средства, рекомендованные специалистом.

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"Контактные линзы обычно безопасны, если правильно ими пользоваться. Важно помнить, что это медицинские изделия, которые непосредственно контактируют с поверхностью глаза, поэтому гигиена имеет решающее значение", – подытоживает Аги.

Итак, даже если вы пользуетесь контактными линзами много лет, не стоит пренебрегать правилами безопасности. Прежде всего снимайте их перед душем и плаванием, не спите в них и тщательно соблюдайте рекомендации по уходу. Так можно существенно снизить риск инфекций и сохранить здоровье глаз.

Ранее OBOZ.UA писал, какие привычки негативно влияют на зрение.

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