Почему опасно ходить босиком по дому: объяснение ортопеда
Ходьба босиком по дому кажется естественной привычкой, которая помогает расслабиться после насыщенного дня. Однако твёрдый пол может создавать дополнительную нагрузку на стопы и вызывать боль.
Ортопед Мелисса Локвуд объяснила, чем опасна длительная ходьба босиком и какие проблемы она может вызвать. Также врач рассказала parade.com, как защитить ноги и сохранить их здоровье.
Чем опасна ходьба босиком по твёрдому полу?
Одна из привычек, на которую ортопед советует обратить внимание, — длительная ходьба босиком по деревянному полу.
По словам Локвуд, такая поверхность практически не амортизирует шаги и не обеспечивает должной поддержки свода стопы. По ощущениям это можно сравнить с ходьбой босиком по бетону.
"Это может увеличить нагрузку на подошвенную фасцию, суставы и мягкие ткани стоп", — объясняет специалист.
Если регулярно ходить босиком по твёрдому полу, могут возникнуть следующие проблемы:
- Боль в пятках. Постоянная нагрузка может вызывать дискомфорт в этой области.
- Плантарный фасциит. Это воспаление ткани, проходящей вдоль нижней части стопы от пятки до передней части.
- Усталость свода стопы. Из-за недостаточной поддержки средняя часть стопы может болеть и быстрее уставать.
- Метатарзалгия. Это состояние сопровождается болью и воспалением в области подушечки стопы.
Особенно внимательными следует быть людям, у которых уже есть проблемы со стопами, ведь твёрдая поверхность может усиливать дискомфорт.
Как защитить стопы дома?
Чтобы уменьшить нагрузку на ноги, ортопед советует не ходить босиком по твёрдому полу в течение длительного времени.
Вместо этого можно использовать домашнюю обувь, тапочки или сандалии с мягкой амортизацией и поддержкой свода стопы. Это поможет сделать каждый шаг более комфортным и уменьшить нагрузку на ткани и суставы.
Если боль в стопах не проходит или регулярно повторяется, стоит обратиться к ортопеду. Специалист поможет определить причину дискомфорта и подобрать соответствующие рекомендации.
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