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Почему опасно ходить босиком по дому: объяснение ортопеда

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read1 мин
648
Почему опасно ходить босиком по дому: объяснение ортопеда
Ортопед назвала распространённую привычку, которая может вызвать боль в стопах. Источник: magnific

Ходьба босиком по дому кажется естественной привычкой, которая помогает расслабиться после насыщенного дня. Однако твёрдый пол может создавать дополнительную нагрузку на стопы и вызывать боль.

Ортопед Мелисса Локвуд объяснила, чем опасна длительная ходьба босиком и какие проблемы она может вызвать. Также врач рассказала parade.com, как защитить ноги и сохранить их здоровье.

Чем опасна ходьба босиком по твёрдому полу?

Одна из привычек, на которую ортопед советует обратить внимание, — длительная ходьба босиком по деревянному полу.

По словам Локвуд, такая поверхность практически не амортизирует шаги и не обеспечивает должной поддержки свода стопы. По ощущениям это можно сравнить с ходьбой босиком по бетону.

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"Это может увеличить нагрузку на подошвенную фасцию, суставы и мягкие ткани стоп", — объясняет специалист.

Если регулярно ходить босиком по твёрдому полу, могут возникнуть следующие проблемы:

  • Боль в пятках. Постоянная нагрузка может вызывать дискомфорт в этой области.
  • Плантарный фасциит. Это воспаление ткани, проходящей вдоль нижней части стопы от пятки до передней части.
  • Усталость свода стопы. Из-за недостаточной поддержки средняя часть стопы может болеть и быстрее уставать.
  • Метатарзалгия. Это состояние сопровождается болью и воспалением в области подушечки стопы.

Особенно внимательными следует быть людям, у которых уже есть проблемы со стопами, ведь твёрдая поверхность может усиливать дискомфорт.

Как защитить стопы дома?

Чтобы уменьшить нагрузку на ноги, ортопед советует не ходить босиком по твёрдому полу в течение длительного времени.

Вместо этого можно использовать домашнюю обувь, тапочки или сандалии с мягкой амортизацией и поддержкой свода стопы. Это поможет сделать каждый шаг более комфортным и уменьшить нагрузку на ткани и суставы.

Если боль в стопах не проходит или регулярно повторяется, стоит обратиться к ортопеду. Специалист поможет определить причину дискомфорта и подобрать соответствующие рекомендации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменения в стопах могут свидетельствовать о диабете.

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