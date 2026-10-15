Почему некурящие люди могут заболеть раком лёгких: объяснение болезни, которую диагностировали у Папы Римского

Рак лёгких может развиваться даже у людей, которые никогда не курили, а первые признаки заболевания нередко остаются незаметными. Одной из наиболее распространенных форм такого рака является аденокарцинома, которую диагностировали у 71-летнего Папы Римского Льва XIV после операции по удалению нижней доли правого легкого.

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Рак легких традиционно связывают с курением, однако от 15% до 20% случаев этого заболевания в мире приходится на людей, которые никогда не курили. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Диагноз Папы Римского привлек внимание к другим факторам, которые могут вызывать развитие онкологических заболеваний дыхательной системы.

Аденокарцинома — это разновидность рака, возникающая из железистых клеток, вырабатывающих различные вещества, в частности слизь. По словам профессора биологии рака Фила Деша из Университета Рединга, эта форма составляет примерно 40% всех случаев рака легких. Среди людей, которые никогда не курили, аденокарцинома является самым распространенным типом этого заболевания.

К факторам риска относятся пассивное курение, длительное воздействие загрязненного воздуха и радона – радиоактивного газа, который может накапливаться в помещениях. Эти факторы способны вызывать повреждение клеток и воспалительные процессы в легких.

На вероятность развития заболевания также влияют возраст, семейная история рака легких и наследственные генетические особенности. Профессор Нил Навани, директор Британской коалиции по борьбе с раком легких, подчеркнул, что опасность радона и загрязнения воздуха обсуждается недостаточно, хотя они могут представлять серьезную угрозу для здоровья.

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На начальных стадиях рак легких часто не вызывает никаких заметных симптомов. Небольшие опухоли могут не нарушать работу легких и не влиять на окружающие ткани, поэтому человек долгое время может не подозревать о болезни.

По мере прогрессирования заболевания могут появляться длительный кашель, одышка, боль в груди или плечах, кровь в мокроте, не проходящие инфекции грудной клетки, а также необъяснимая потеря веса.

Среди менее распространённых признаков — отек лица или шеи, затруднения при глотании, длительная охриплость голоса и изменения формы пальцев. В частности, кончики пальцев могут расширяться, а ногти — приобретать выраженный изгиб.

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Специалисты советуют обратиться к семейному врачу при появлении симптомов, вызывающих беспокойство, или если кашель длится более трех недель.

Обследование обычно начинается с консультации семейного врача. Одним из первых исследований может быть рентгенография грудной клетки, которая помогает выявить изменения в лёгких. Если есть подозрение на онкологическое заболевание, пациента направляют к специалисту для дальнейшей диагностики.

Для уточнения диагноза могут назначать компьютерную томографию, ПЭТ-КТ для оценки возможного распространения опухоли и биопсию — забор образца ткани для проверки на наличие раковых клеток. Результаты этих исследований помогают определить стадию заболевания и выбрать лечение.

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В Великобритании также постепенно внедряют программу скрининга рака лёгких для людей в возрасте от 55 до 74 лет, которые раньше курили. Её цель — выявлять опухоли на ранних стадиях, когда шансы на успешное лечение выше.

На ранних стадиях заболевания одним из основных методов лечения является операция по удалению части легкого, в которой расположена опухоль. Папе Римскому Льву XIV провели лобэктомию — хирургическое вмешательство, во время которого удаляют одну из долей легкого.

Если опухоль небольшая и полностью ограничена удалённой долей, операция может быть эффективной и дать шанс на полное излечение. В то же время индивидуальный прогноз зависит от ряда факторов, в частности от общего состояния здоровья пациента.

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Если хирургическое вмешательство невозможно или не дает необходимого результата, могут применяться иммунотерапия или таргетная терапия. Развитие методов диагностики и лечения улучшило перспективы пациентов, хотя рак легких остается ведущей причиной смертности от онкологических заболеваний в мире.

По данным Cancer Research UK, более 15 % пациентов с раком легких живут не менее пяти лет после постановки диагноза. Прогноз в значительной степени зависит от стадии: почти 65 из 100 человек с раком легких первой стадии живут пять или более лет после диагностики заболевания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у Папы Римского Льва XIV диагностировали аденокарциному правого легкого. Заболевание обнаружили во время планового медицинского осмотра, после чего понтифику провели операцию по удалению нижней доли легкого.

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