Почему важно растягивать мышцы после тренировки: советы врачей

После тренировки важно не только дать мышцам отдохнуть, но и позаботиться об их правильном восстановлении. Однако многие пропускают один важный этап, который занимает всего несколько минут.

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Врачи спортивной медицины объяснили, почему статическая растяжка полезна после физических нагрузок и как она влияет на подвижность тела. Также специалисты назвали parade.com три простых упражнения, которые стоит добавить к заключительной части тренировки.

Почему не стоит пропускать растяжку после тренировки?

Во время физических нагрузок мышцы, суставы и сердечно-сосудистая система работают интенсивнее. Поэтому после занятий организму нужно время, чтобы восстановиться и адаптироваться к нагрузке.

"Восстановление позволяет организму приспособиться к физическому стрессу, улучшить функциональные возможности и подготовиться к следующей тренировке", – объясняет врач спортивной медицины и ортопед Катерина Урч.

По ее словам, правильное восстановление помогает уменьшить мышечное напряжение, улучшить подвижность и восполнить запасы необходимых питательных веществ.

Специалисты советуют не игнорировать статическую растяжку. Она особенно полезна после тренировки, когда мышцы уже разогреты, а кровообращение усилено.

Врач спортивной медицины Арт Патель отмечает, что такая практика способствует развитию гибкости, увеличению амплитуды движений и уменьшению ощущения скованности.

"Растяжка – не единственное решение для предотвращения боли или травм. Ее главное преимущество заключается в улучшении гибкости и подвижности. Она также помогает организму плавно перейти от тренировки к отдыху", – объясняет врач.

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Статическая растяжка предполагает, что человек принимает определенное положение, в котором чувствует натяжение мышц, и остается в нем без пружинящих движений в течение 20-45 секунд. Каждое упражнение рекомендуется повторять 2–3 раза.

Динамическая растяжка, в отличие от статической, предполагает движения с постепенным увеличением амплитуды.

Специалисты понимают, почему люди часто пренебрегают этим этапом: после основной части тренировки они считают занятие завершенным. К тому же результаты растяжки не всегда заметны сразу.

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Однако регулярная практика постепенно улучшает гибкость и помогает поддерживать подвижность тела.

Как правильно выполнять растяжку после тренировки?

Врачи поделились несколькими рекомендациями, которые помогут сделать восстановление эффективнее.

Сначала немного походите. После интенсивной тренировки стоит несколько минут заниматься легкой активностью. Это поможет постепенно снизить частоту сердечных сокращений и нормализовать дыхание. После легких занятий можно переходить к растяжке без дополнительной подготовки.

Используйте массажный ролик. Если вы практикуете самомассаж с помощью пенного ролика, лучше сделать это перед статической растяжкой. По словам Катерины Урч, такой подход может временно увеличить амплитуду движений и уменьшить ощущение скованности мышц.

Не растягивайтесь через боль. Чрезмерная нагрузка, резкие движения и попытки силой увеличить амплитуду могут навредить. Во время упражнений должно ощущаться легкое или умеренное натяжение, но не острая боль.

Для разминки выбирайте динамические упражнения. Статическая растяжка перед интенсивной тренировкой иногда может временно снижать способность мышц развивать силу и скорость. Поэтому перед занятиями врач рекомендует отдавать предпочтение приседаниям с собственным весом, выпадам и другим динамическим движениям.

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3 статических упражнения для восстановления после тренировки

Катерина Урч рекомендует три простых упражнения, которые помогут растянуть основные группы мышц после физических нагрузок.

Растяжка сгибателей бедра из положения полувыпада на колене

Это упражнение особенно полезно людям, которые много сидят, а также бегунам и велосипедистам. Оно помогает снять напряжение с передней части бедра.

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Как выполнять:

Встаньте на одно колено, а другую ногу выставьте вперед, согнув ее под углом примерно 90 градусов. Держите спину прямо, напрягите мышцы живота и ягодиц. Медленно подайте таз вперед, пока не почувствуете натяжение в передней части бедра ноги, стоящей на колене. Задержитесь в этом положении, не допуская боли.

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Растяжка задней поверхности бедра лежа

Подколенные сухожилия участвуют во многих движениях нижней части тела. При этом из-за недостаточной подвижности и постоянного напряжения эти мышцы могут становиться более уязвимыми к травмам.

Выполнение упражнения лежа помогает лучше контролировать положение спины и таза.

Как выполнять:

Лягте на спину, вытянув ноги. Обхватите полотенцем или специальным ремешком нижнюю часть одной стопы. Медленно поднимите ногу вверх, держась руками за концы полотенца. Постепенно выпрямляйте колено, пока не почувствуете растяжение задней поверхности бедра. Следите, чтобы поясница и таз оставались в комфортном положении.

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Растяжка икр у стены

Икроножные мышцы играют важную роль во время ходьбы, бега и других упражнений. Они помогают отталкиваться от поверхности и контролировать положение стопы во время движения.

Как выполнять:

Встаньте лицом к стене и обопритесь на нее ладонями на уровне плеч. Отставьте одну ногу назад, оставив стопы направленными вперед. Выпрямите заднее колено и прижмите пятку к полу. Согните переднее колено и медленно наклонитесь к стене. Остановитесь, когда почувствуете натяжение в икроножной мышце задней ноги.

Важно следить, чтобы пятка задней ноги не отрывалась от пола, а движения оставались плавными.

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