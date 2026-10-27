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Почему с возрастом люди чаще просыпаются в 3 часа ночи: врачи назвали причины

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read3 мин
411
Почему с возрастом люди чаще просыпаются в 3 часа ночи: врачи назвали причины
Просыпаетесь посреди ночи и не можете заснуть? Врачи объяснили, что делать. Источник: magnific

С возрастом многие люди начинают чаще просыпаться посреди ночи, иногда даже примерно в три часа. Причиной могут быть изменения биологических часов, поверхностный сон или определенные проблемы со здоровьем.

Врачи объяснили, почему возникают такие пробуждения и как снова заснуть, не теряя драгоценные часы отдыха. Также специалисты рассказали parade.com, какие привычки помогут улучшить качество сна и когда стоит обратиться к врачу.

Почему ночные пробуждения учащаются с возрастом?

С годами меняется циркадный ритм – внутренние биологические часы организма, которые регулируют сон и бодрствование. Из-за этого люди старшего возраста могут раньше чувствовать сонливость вечером и просыпаться утром.

Еще одна причина – уменьшение продолжительности глубокого сна. Как объясняет врач Джулия Левенталь, сон становится более поверхностным, поэтому его легче нарушить даже шумом, который раньше не мешал отдыхать.

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На качество сна также влияют проблемы со здоровьем. В частности, ночные пробуждения могут быть связаны с ревматоидным артритом, апноэ во сне, тревожностью и хронической болью.

Кроме того, с возрастом мочевой пузырь может удерживать меньше мочи, из-за чего позывы к мочеиспусканию возникают чаще, в том числе ночью.

Что делать, если проснулись в 3 часа ночи?

Прежде всего врачи советуют не брать в руки телефон и не проверять время. Яркий свет экрана и просмотр новостей, социальных сетей или электронной почты могут усилить бодрость и помешать снова заснуть.

Также не стоит постоянно подсчитывать, сколько часов осталось до утра. Из-за этого усиливается тревожность, а попытки заставить себя заснуть могут дать противоположный эффект.

Вместо этого стоит сосредоточиться на расслаблении. Левенталь рекомендует спокойно дышать или считать про себя. Медленное, контролируемое дыхание помогает снизить напряжение и настроить организм на отдых.

Если заснуть не удается примерно за 20 минут, лучше встать с кровати и заняться спокойным делом при тусклом освещении, например почитать бумажную книгу. Возвращаться в кровать стоит, когда снова появится сонливость.

Как снизить риск ночных пробуждений?

Чтобы улучшить качество сна, врачи советуют придерживаться нескольких простых правил:

  • Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, в том числе по выходным.
  • Получайте естественный солнечный свет утром – это помогает поддерживать циркадный ритм.
  • Будьте физически активны в течение дня, но избегайте чрезмерных нагрузок непосредственно перед сном.
  • Ограничьте кофеин и алкоголь во второй половине дня и вечером, поскольку они могут нарушать сон.
  • Создайте комфортные условия для отдыха: поддерживайте в спальне прохладу, темноту и тишину.
  • Меньше пользуйтесь экранами перед сном, особенно при ярком освещении.

Если ночные пробуждения вызывают боль, частые позывы к мочеиспусканию или другие физические симптомы, важно обсудить их с врачом.

Когда нужно обратиться к врачу?

Периодические ночные пробуждения могут быть естественной частью старения. Однако если они регулярно повторяются в течение нескольких недель, мешают полноценно отдыхать или вызывают усталость и сонливость днем, стоит проконсультироваться со специалистом.

Особенно важно не игнорировать ночные пробуждения, сопровождающиеся громким храпом, одышкой, болью, неприятными ощущениями в ногах, изменениями настроения или частым мочеиспусканием.

Эдмундо Родригес-Фриас, гериатр, подчеркивает, что наибольшее беспокойство вызывают нарушения сна, которые влияют на повседневную жизнь человека.

Главное: с возрастом потребности организма и характер сна меняются, но постоянную усталость и регулярные ночные пробуждения не следует считать неизбежными. Соблюдение режима сна и своевременное лечение сопутствующих проблем со здоровьем помогут улучшить ночной отдых.

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