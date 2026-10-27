Почему с возрастом люди чаще просыпаются в 3 часа ночи: врачи назвали причины

С возрастом многие люди начинают чаще просыпаться посреди ночи, иногда даже примерно в три часа. Причиной могут быть изменения биологических часов, поверхностный сон или определенные проблемы со здоровьем.

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Врачи объяснили, почему возникают такие пробуждения и как снова заснуть, не теряя драгоценные часы отдыха. Также специалисты рассказали parade.com, какие привычки помогут улучшить качество сна и когда стоит обратиться к врачу.

Почему ночные пробуждения учащаются с возрастом?

С годами меняется циркадный ритм – внутренние биологические часы организма, которые регулируют сон и бодрствование. Из-за этого люди старшего возраста могут раньше чувствовать сонливость вечером и просыпаться утром.

Еще одна причина – уменьшение продолжительности глубокого сна. Как объясняет врач Джулия Левенталь, сон становится более поверхностным, поэтому его легче нарушить даже шумом, который раньше не мешал отдыхать.

На качество сна также влияют проблемы со здоровьем. В частности, ночные пробуждения могут быть связаны с ревматоидным артритом, апноэ во сне, тревожностью и хронической болью.

Кроме того, с возрастом мочевой пузырь может удерживать меньше мочи, из-за чего позывы к мочеиспусканию возникают чаще, в том числе ночью.

Что делать, если проснулись в 3 часа ночи?

Прежде всего врачи советуют не брать в руки телефон и не проверять время. Яркий свет экрана и просмотр новостей, социальных сетей или электронной почты могут усилить бодрость и помешать снова заснуть.

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Также не стоит постоянно подсчитывать, сколько часов осталось до утра. Из-за этого усиливается тревожность, а попытки заставить себя заснуть могут дать противоположный эффект.

Вместо этого стоит сосредоточиться на расслаблении. Левенталь рекомендует спокойно дышать или считать про себя. Медленное, контролируемое дыхание помогает снизить напряжение и настроить организм на отдых.

Если заснуть не удается примерно за 20 минут, лучше встать с кровати и заняться спокойным делом при тусклом освещении, например почитать бумажную книгу. Возвращаться в кровать стоит, когда снова появится сонливость.

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Как снизить риск ночных пробуждений?

Чтобы улучшить качество сна, врачи советуют придерживаться нескольких простых правил:

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, в том числе по выходным.

Получайте естественный солнечный свет утром – это помогает поддерживать циркадный ритм.

Будьте физически активны в течение дня, но избегайте чрезмерных нагрузок непосредственно перед сном.

Ограничьте кофеин и алкоголь во второй половине дня и вечером, поскольку они могут нарушать сон.

Создайте комфортные условия для отдыха: поддерживайте в спальне прохладу, темноту и тишину.

Меньше пользуйтесь экранами перед сном, особенно при ярком освещении.

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Если ночные пробуждения вызывают боль, частые позывы к мочеиспусканию или другие физические симптомы, важно обсудить их с врачом.

Когда нужно обратиться к врачу?

Периодические ночные пробуждения могут быть естественной частью старения. Однако если они регулярно повторяются в течение нескольких недель, мешают полноценно отдыхать или вызывают усталость и сонливость днем, стоит проконсультироваться со специалистом.

Особенно важно не игнорировать ночные пробуждения, сопровождающиеся громким храпом, одышкой, болью, неприятными ощущениями в ногах, изменениями настроения или частым мочеиспусканием.

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Эдмундо Родригес-Фриас, гериатр, подчеркивает, что наибольшее беспокойство вызывают нарушения сна, которые влияют на повседневную жизнь человека.

Главное: с возрастом потребности организма и характер сна меняются, но постоянную усталость и регулярные ночные пробуждения не следует считать неизбежными. Соблюдение режима сна и своевременное лечение сопутствующих проблем со здоровьем помогут улучшить ночной отдых.

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