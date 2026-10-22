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Черный или зеленый: ученые рассказали, какой чай снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read3 мин
2,5 т.
Черный или зеленый: ученые рассказали, какой чай снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Черный чай продемонстрировал более последовательную связь со снижением рисков, чем зеленый. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Pexels

Регулярное употребление чая может быть связано с снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфаркта и инсульта. В то же время исследователи выяснили, что черный чай продемонстрировал более последовательную связь со снижением рисков, чем зеленый, а употребление слишком горячего напитка, напротив, ассоциировалось с худшими показателями здоровья сосудов.

Об этом сообщает CNN. Ученые проанализировали данные более 485 тысяч взрослых китайцев и обнаружили связь между регулярным употреблением чая и более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Как чай влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые проанализировали данные более 485 тысяч взрослых китайцев в возрасте от 30 до 79 лет. Участники рассказывали о своих привычках употребления чая, в частности о частоте потребления, виде напитка, крепости заваривания и температуре. Средний период наблюдения составлял около девяти лет, за которые исследователи зафиксировали более 14 800 случаев заболеваний сердца и сосудов.

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Согласно результатам, люди, которые пили чай не менее трех дней в неделю, имели примерно на 11% более низкий риск развития сосудистых заболеваний, чем те, кто употреблял его реже. Эта связь сохранялась после учета ряда факторов, в частности возраста, курения, физической активности, массы тела и имеющихся заболеваний.

Исследователи также установили, что умеренно крепкий чай был связан с более низким риском сердечно-сосудистых проблем. При этом черный чай демонстрировал более последовательную связь со снижением риска различных видов таких заболеваний, хотя зеленый напиток также имел положительные ассоциации.

Черный или зеленый: ученые рассказали, какой чай снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Черный чай. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

Почему не стоит пить слишком горячий чай

Отдельное внимание ученые уделили температуре напитка. Участники, которые сообщали, что пьют обжигающе горячий чай, имели на 16% более высокий риск сосудистых заболеваний, чем люди, которые не пили чай регулярно. Напротив, употребление напитка комнатной температуры или горячего, но не обжигающего, было связано с более низким риском.

В то же время авторы отметили, что температуру определяли со слов самих участников, а не с помощью объективных измерений. Поэтому результаты не доказывают, что именно чрезмерно горячий чай вызывает повышение риска: на показатели могли влиять и другие особенности образа жизни.

Чем чай полезен для сердца

По словам врача Лианы Вен, чай содержит природные соединения – полифенолы, в частности флавоноиды, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они могут помогать защищать клетки, выстилающие кровеносные сосуды, и поддерживать их способность расслабляться и расширяться. Это потенциально способствует снижению артериального давления и нагрузки на сердце.

Некоторые предыдущие исследования также связывали употребление чая с умеренным улучшением показателей артериального давления и уровня холестерина. Дополнительную пользу может дать замена сладких напитков несладким чаем, что помогает уменьшить потребление добавленного сахара.

Черный или зеленый: ученые рассказали, какой чай снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Зеленый чай. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

Сколько чая можно пить ежедневно

В рамках исследования самый низкий расчетный риск сосудистых заболеваний наблюдался среди участников, которые выпивали примерно шесть-восемь чашек чая в день. При еще большем потреблении риск снова начинал расти.

Однако исследователи подчеркивают, что это не рекомендация пить именно такое количество напитка. Размер чашек не был стандартизирован, а данные о потреблении участники сообщали самостоятельно. Кроме того, чай содержит кофеин, количество которого зависит от вида и способа заваривания.

Лиана Вен советует выбирать черный или зеленый чай в соответствии с собственными предпочтениями, желательно без добавленного сахара, и следить за общим потреблением кофеина. Особенно это важно для людей, у которых есть проблемы со сном, тревожность или учащенное сердцебиение.

Напомним, черный и зеленый чай отличаются по составу и воздействию на организм, однако оба напитка обладают полезными свойствами. Выбор между ними зависит от личных предпочтений, ведь каждый из этих видов чая содержит природные соединения, которые могут положительно влиять на здоровье.

Как писал OBOZ.UA, кофе имеет больше научно подтвержденных потенциальных преимуществ для здоровья в долгосрочной перспективе, однако чай также положительно влияет на организм. Оба напитка содержат полезные растительные соединения, а выбор между ними зависит от индивидуальной реакции на кофеин, состояния здоровья и личных предпочтений.

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