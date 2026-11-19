Белок считается одним из важнейших компонентов здорового питания, ведь он поддерживает мышцы, помогает восстанавливать ткани и обеспечивает длительное чувство сытости. Однако чрезмерное увлечение высокобелковыми диетами может иметь неожиданные последствия для организма.

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Новый научный обзор выявил возможную связь между умеренным потреблением белка, здоровым старением и долголетием. Диетолог Джессика Кординг объяснила parade.com, сколько белка стоит есть и почему не следует забывать о других питательных веществах.

Как избыточное количество белка может влиять на продолжительность жизни?

В научном обзоре, опубликованном в журнале Cell Press Blue, исследователи проанализировали более 350 работ, посвященных влиянию белка на организм людей, животных и других живых организмов.

Ученые выяснили, что сокращение потребления белка может положительно влиять на обмен веществ, работу клеток и усвоение питательных компонентов. Эти процессы потенциально связаны с более здоровым старением и долгой жизнью.

При этом важно правильно трактовать результаты: исследование не доказало, что высокобелковое питание напрямую сокращает продолжительность жизни. Оно лишь выявило связь между более низким потреблением белка и определенными преимуществами для здоровья.

Кроме того, у ученых не было единого определения низкобелкового рациона. Поэтому пока сложно установить, какое именно количество белка может быть оптимальным для поддержания долголетия.

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Диетолог Джессика Кординг также обращает внимание на эту тенденцию.

"Я точно вижу, что люди потребляют больше белка, чем им нужно", – отмечает специалист.

Почему меньшее количество белка может способствовать здоровому старению?

Исследователи предполагают, что одним из объяснений может быть гормон FGF21, уровень которого повышается при сокращении потребления белка.

Это вещество помогает организму активнее использовать энергию, способствует контролю уровня сахара в крови и может уменьшать воспалительные процессы. В отдельных исследованиях на мышах также выяснили, что животные с более высоким уровнем FGF21 жили дольше.

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Еще один важный фактор – аминокислоты, из которых состоит белок. В частности, речь идет о метионине, изолейцине и валине. Избыточное поступление этих веществ может активировать биологические механизмы, связанные с воспалением и нарушениями обмена веществ. Ограничение их количества потенциально может положительно влиять на процессы старения.

Кординг также подчеркивает роль воспаления, однако отмечает, что его возникновение зависит от многих обстоятельств.

"Это зависит от того, что вызывает это воспаление. Также важно, какие источники белка выбирает человек и какие еще продукты есть в его рационе. Здесь много нюансов", – объясняет диетолог.

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Сколько белка нужно потреблять ежедневно?

Исследование с участием 7910 взрослых, опубликованное в 2025 году в журнале Critical Public Health, показало, что люди, которые следовали рекомендациям по физической активности и занимались аэробными упражнениями не менее 150 минут в неделю, потребляли в среднем 82 г белка в день. У тех, кто был менее активным, этот показатель составлял около 79 г.

По словам Кординг, постоянные призывы увеличивать количество белка в рационе заставляют людей переусердствовать.

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"Многие люди потребляют слишком много белка. Мы слышим так много сообщений о диете с высоким содержанием белка, что это заставляет людей переусердствовать", – отмечает она.

Специалист советует ориентироваться примерно на 30 г белка за один прием пищи. По ее мнению, большинству взрослых нет необходимости пытаться получить 50 г за раз.

Почему не стоит забывать о других питательных веществах?

Чрезмерное внимание к белку может привести к тому, что люди начинают пренебрегать другими важными компонентами питания. В частности, клетчаткой, необходимой для нормальной работы кишечника.

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Ее недостаток может вызывать запоры, а несбалансированный рацион также способен негативно влиять на уровень холестерина. Кроме того, избыток белковых продуктов может способствовать увеличению массы тела, особенно если общая калорийность питания превышает потребности организма.

Поэтому для поддержания здоровья важно соблюдать баланс между белками, жирами и углеводами, а не сосредотачиваться только на одном макронутриенте.

Если сложно определить индивидуальную потребность в белке, стоит проконсультироваться с врачом или диетологом. Вместе с тем Кординг предостерегает от радикального ограничения этого компонента ради долголетия.

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