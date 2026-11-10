Дети делают это каждый день: офтальмологи объяснили, какая привычка может испортить зрение

Дети все больше времени проводят со смартфонами, планшетами и компьютерами, что может сказываться на здоровье их глаз. Офтальмологи предупреждают: одна распространенная ошибка при использовании гаджетов повышает риск развития близорукости.

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Особую тревогу вызывает привычка держать экраны слишком близко к лицу. Эксперты объяснили parade.com, как правильно пользоваться устройствами и какие простые правила помогут сохранить детское зрение.

Согласно исследованию Common Sense Media, дети в возрасте от 5 до 8 лет проводят перед разными экранами в среднем 3 часа 38 минут в день. В возрастной группе от 8 до 12 лет этот показатель достигает 5,5 часа.

Специалисты подчеркивают: важно не просто ограничивать использование гаджетов, но и приучать детей к безопасным привычкам.

Какой ошибки при использовании гаджетов следует избегать?

Офтальмологи назвали одну из самых распространенных проблем – слишком близкое расположение экрана к глазам. Это касается не только смартфонов и планшетов, но и компьютеров и телевизоров.

По словам врача-офтальмолога Дэниела Брокса, длительная работа на близком расстоянии может способствовать развитию близорукости у детей.

Он также обращает внимание на исследования, которые свидетельствуют: пребывание на свежем воздухе может снижать риск выраженной близорукости. Это объясняют тем, что на улице глаза чаще фокусируются на удаленных объектах и переключаются между разными расстояниями.

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Офтальмолог Бенджамин Лин добавляет, что длительная концентрация на предметах вблизи, в частности на книгах и цифровых устройствах, связана с повышенным риском близорукости.

Кроме того, постоянное всматривание в экран может вызывать усталость глаз, головную боль, затуманивание зрения и сухость.

Врач Хорхе Аги объясняет, что во время пользования гаджетами дети часто реже моргают. Из-за этого глаза недостаточно увлажняются, что может вызывать раздражение и дискомфорт.

На каком расстоянии держать телефон и компьютер?

Для защиты зрения важно следить, чтобы ребенок не подносил гаджеты слишком близко к лицу.

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Врач Аги рекомендует располагать компьютер примерно на расстоянии вытянутой руки – около 63 см от глаз.

Что касается смартфонов и планшетов, следует избегать расстояния менее 20 см. Именно работа с предметами на таком близком расстоянии связана с повышенным риском близорукости.

Если ребенок постоянно подносит телефон почти к лицу, это не обязательно просто вредная привычка. Иногда такое поведение может свидетельствовать о невыявленных нарушениях зрения. В таком случае стоит обратиться к офтальмологу.

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Как защитить детские глаза от чрезмерной нагрузки?

Специалисты советуют не позволять детям часами пользоваться гаджетами без перерывов. Один из самых простых способов снизить нагрузку на глаза – правило 20/20/20.

"Если вы работаете на близком расстоянии или пользуетесь экранами, каждые 20 минут смотрите на предмет, расположенный как минимум в 6 метрах, в течение 20 секунд", – объясняет Лин.

Еще одна важная рекомендация – поощрять детей проводить больше времени на свежем воздухе. Естественное освещение и регулярная фокусировка взгляда на удаленных объектах положительно влияют на здоровье глаз и могут снизить риск развития близорукости.

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Не менее важны регулярные проверки зрения. Доктор Лин советует проходить офтальмологический осмотр каждый год, даже если ребенок не жалуется на проблемы.

"Близорукость или дальнозоркость могут развиваться постепенно, и ребенок не всегда замечает изменения. Ежегодные осмотры помогают вовремя выявить нарушения и другие серьезные заболевания глаз", – отмечает врач.

Полностью исключать гаджеты из жизни детей не нужно. Вместо этого родителям стоит контролировать продолжительность их использования, следить за расстоянием до экрана, делать перерывы и поощрять активность на свежем воздухе. Такие простые меры помогут снизить нагрузку на глаза и позаботиться о зрении ребенка в будущем.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему стоит контролировать время, которое дети проводят с гаджетами.

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