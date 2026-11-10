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Дети делают это каждый день: офтальмологи объяснили, какая привычка может испортить зрение

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read3 мин
1,5 т.
Дети делают это каждый день: офтальмологи объяснили, какая привычка может испортить зрение
Врачи рассказали, на каком расстоянии нужно пользоваться гаджетами и как защитить детское зрение. Источник: magnific

Дети все больше времени проводят со смартфонами, планшетами и компьютерами, что может сказываться на здоровье их глаз. Офтальмологи предупреждают: одна распространенная ошибка при использовании гаджетов повышает риск развития близорукости.

Особую тревогу вызывает привычка держать экраны слишком близко к лицу. Эксперты объяснили parade.com, как правильно пользоваться устройствами и какие простые правила помогут сохранить детское зрение.

Согласно исследованию Common Sense Media, дети в возрасте от 5 до 8 лет проводят перед разными экранами в среднем 3 часа 38 минут в день. В возрастной группе от 8 до 12 лет этот показатель достигает 5,5 часа.

Специалисты подчеркивают: важно не просто ограничивать использование гаджетов, но и приучать детей к безопасным привычкам.

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Какой ошибки при использовании гаджетов следует избегать?

Офтальмологи назвали одну из самых распространенных проблем – слишком близкое расположение экрана к глазам. Это касается не только смартфонов и планшетов, но и компьютеров и телевизоров.

По словам врача-офтальмолога Дэниела Брокса, длительная работа на близком расстоянии может способствовать развитию близорукости у детей.

Он также обращает внимание на исследования, которые свидетельствуют: пребывание на свежем воздухе может снижать риск выраженной близорукости. Это объясняют тем, что на улице глаза чаще фокусируются на удаленных объектах и переключаются между разными расстояниями.

Офтальмолог Бенджамин Лин добавляет, что длительная концентрация на предметах вблизи, в частности на книгах и цифровых устройствах, связана с повышенным риском близорукости.

Кроме того, постоянное всматривание в экран может вызывать усталость глаз, головную боль, затуманивание зрения и сухость.

Врач Хорхе Аги объясняет, что во время пользования гаджетами дети часто реже моргают. Из-за этого глаза недостаточно увлажняются, что может вызывать раздражение и дискомфорт.

На каком расстоянии держать телефон и компьютер?

Для защиты зрения важно следить, чтобы ребенок не подносил гаджеты слишком близко к лицу.

Врач Аги рекомендует располагать компьютер примерно на расстоянии вытянутой руки – около 63 см от глаз.

Что касается смартфонов и планшетов, следует избегать расстояния менее 20 см. Именно работа с предметами на таком близком расстоянии связана с повышенным риском близорукости.

Если ребенок постоянно подносит телефон почти к лицу, это не обязательно просто вредная привычка. Иногда такое поведение может свидетельствовать о невыявленных нарушениях зрения. В таком случае стоит обратиться к офтальмологу.

Как защитить детские глаза от чрезмерной нагрузки?

Специалисты советуют не позволять детям часами пользоваться гаджетами без перерывов. Один из самых простых способов снизить нагрузку на глаза – правило 20/20/20.

"Если вы работаете на близком расстоянии или пользуетесь экранами, каждые 20 минут смотрите на предмет, расположенный как минимум в 6 метрах, в течение 20 секунд", – объясняет Лин.

Еще одна важная рекомендация – поощрять детей проводить больше времени на свежем воздухе. Естественное освещение и регулярная фокусировка взгляда на удаленных объектах положительно влияют на здоровье глаз и могут снизить риск развития близорукости.

Не менее важны регулярные проверки зрения. Доктор Лин советует проходить офтальмологический осмотр каждый год, даже если ребенок не жалуется на проблемы.

"Близорукость или дальнозоркость могут развиваться постепенно, и ребенок не всегда замечает изменения. Ежегодные осмотры помогают вовремя выявить нарушения и другие серьезные заболевания глаз", – отмечает врач.

Полностью исключать гаджеты из жизни детей не нужно. Вместо этого родителям стоит контролировать продолжительность их использования, следить за расстоянием до экрана, делать перерывы и поощрять активность на свежем воздухе. Такие простые меры помогут снизить нагрузку на глаза и позаботиться о зрении ребенка в будущем.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему стоит контролировать время, которое дети проводят с гаджетами.

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