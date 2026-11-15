Диетологи назвали 6 пищевых привычек, которые вредят здоровью кишечника

Здоровье кишечника зависит не только от того, какие продукты мы едим, но и от ежедневных пищевых привычек. Некоторые распространенные ошибки могут нарушать баланс полезных бактерий, провоцировать воспаление и ухудшать пищеварение.

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Диетологи назвали шесть привычек, которые негативно влияют на работу кишечника. Специалисты также объяснили eatthis.com, как изменить повседневное поведение, чтобы поддержать здоровье пищеварительной системы.

Привычка есть слишком быстро

Тщательное пережевывание пищи – первый важный этап пищеварения. Если есть второпях и глотать большие куски, организму сложнее эффективно расщеплять пищу. Это может привести к вздутию живота, изжоге, газообразованию, спазмам, диарее и другим проблемам с пищеварением.

Диетологи Темми и Лисси Лакатос, известные как Nutrition Twins, объясняют, что при быстром приеме пищи пищеварительная система не успевает подготовить достаточное количество ферментов для переработки еды.

Поэтому специалисты советуют не торопиться во время еды, тщательно пережевывать каждый кусочек и уделять трапезе достаточно времени.

Чрезмерное потребление сладостей

Природные сахара, содержащиеся во фруктах и цельнозерновых продуктах, не стоит приравнивать к добавленному сахару. Именно избыток последнего может негативно влиять на кишечный микробиом.

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По словам диетологов, большое количество сахара способно нарушать баланс кишечных бактерий, способствовать воспалению и ослаблять защитный барьер кишечника. Некоторые исследования также связывают такие изменения с повышенным риском воспалительных заболеваний кишечника, в частности болезни Крона.

Чтобы уменьшить количество добавленного сахара в рационе, специалисты рекомендуют постепенно отказываться от сладостей. Например, вместо двух печений съедать одно, а со временем заменить их фруктами.

Особенно полезными могут быть ягоды и яблоки: они содержат природные сахара и клетчатку, которая помогает поддерживать полезные бактерии кишечника.

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Недостаток овощей в рационе

Овощи – важный источник клетчатки, которая служит питанием для полезных кишечных бактерий. Она способствует их размножению и помогает поддерживать защитный барьер кишечника.

Диетологи особо выделяют крестоцветные овощи, в частности брокколи и капусту. Они содержат вещества, которые помогают питать полезную микрофлору и поддерживать ее баланс.

Если овощи не очень нравятся, специалисты советуют добавлять их в привычные блюда. Например, класть больше зелени и овощей в бутерброды, использовать их для приготовления омлетов или добавлять в тушеные блюда.

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Перекусывание стоя

Привычка есть у холодильника или на ходу может казаться безобидной, но она нередко приводит к перееданию.

По словам Nutrition Twins, люди, которые едят стоя, часто делают это слишком быстро. Из-за этого они хуже пережевывают пищу и могут не заметить момент насыщения. Мозгу нужно примерно 20 минут, чтобы получить сигнал о сытости.

Кроме того, перекусы стоя часто сопровождаются стрессом. В таком состоянии активируется реакция организма "бей или беги", из-за чего пищеварение отходит на второй план.

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В результате пища может дольше оставаться в пищеварительном тракте, создавая условия для избыточного бактериального брожения и воспаления. Поэтому диетологи советуют выделять для приема пищи отдельное время, садиться за стол и не отвлекаться на другие дела.

Прием пищи во время стресса

Эмоциональное напряжение также может негативно сказываться на работе пищеварительной системы. Когда человек нервничает, организм направляет ресурсы на реакцию на стресс, а процесс пищеварения замедляется.

"Тело лучше всего переваривает пищу, когда оно расслаблено", – объясняют диетологи.

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Если есть в напряженном состоянии, могут возникать дискомфорт в животе и расстройства пищеварения. Кроме того, непереваренные остатки пищи создают благоприятные условия для размножения нежелательных бактерий.

Чтобы этого избежать, специалисты рекомендуют перед едой сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Такая простая практика помогает успокоить нервную систему и настроить организм на нормальное пищеварение.

Интенсивные тренировки сразу после еды

Физическая активность полезна для здоровья кишечника, однако время тренировки тоже имеет значение.

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После приема пищи организму нужны кровь и энергия для пищеварения. Если сразу приступить к интенсивным упражнениям, мышцы начнут конкурировать с пищеварительной системой за эти ресурсы.

"Пищеварение требует крови и энергии, и когда вы тренируетесь, ваши мышцы конкурируют за эти ресурсы", – объясняют Nutrition Twins.

В результате могут возникнуть спазмы, боль в животе и несварение. Во время физической нагрузки организм отдает предпочтение обеспечению мышц энергией, поэтому процесс пищеварения может замедлиться. Именно поэтому диетологи советуют не планировать интенсивные тренировки сразу после еды, а дать организму время на переваривание.

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