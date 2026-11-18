Во Львове врачи спасли 60-летнего электромонтера Геннадия Хвостика из Сум, которого ударило током напряжением 6000 вольт во время работы на подстанции. В результате травмы мужчина получил тяжелые ожоги рук, а левую конечность медикам пришлось ампутировать.

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Однако хирургам удалось сохранить правую руку пациента. Об этом сообщили на странице Facebook "Перше медичне об'єднання Львова".

Удар током напряжением 6000 вольт

Пан Геннадий работает электромонтером на сумском заводе "Насосенергомаш". В начале сентября во время плановой проверки подстанции он очищал от пыли обесточенное оборудование. Мужчина соблюдал все правила безопасности: использовал изолирующую штангу и находился не менее чем в метре от соседнего разъединителя, который был под напряжением 6000 вольт.

Однако внезапно произошел пробой, и электрическая дуга поразила электромонтера. Вероятно, ток прошел через облако промышленной пыли, поднявшееся в воздух. Сам момент поражения Геннадий не помнит.

Через неделю мужчину в тяжелом состоянии доставили из Сум в Центр термической травмы и пластической хирургии Больницы Святого Луки во Львове. Больше всего у него пострадали руки: местами ожоги обнажили сухожилия, мышцы и даже кости. Левая конечность уже не двигалась, а пальцы начали отмирать.

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"Когда я ее увидел, даже маленькому ребенку было понятно, что ее нужно отрезать. Иначе будет заражение крови – и все, это летальный исход. Поэтому вариантов просто не было", – вспомнил он.

Врачам удалось спасти правую руку

Врачам пришлось ампутировать левую руку, однако правую конечность еще можно было спасти. Хирурги неоднократно удаляли омертвевшие ткани, очищали раны и делали перевязки. Позже пораженные участки закрыли с помощью пересадки собственной кожи пациента.

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Ожоговый хирург Больницы Святого Луки Тарас Думанский отметил, что "вообще удивительно, что с такой травмой он остался жив". Электрический ток прошел через правую руку и вышел через левое предплечье и кисть, повредив мышцы и сухожилия.

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Сейчас Геннадий остается под наблюдением медиков. Пересаженная кожа на правой руке приживается, поэтому конечность удалось сохранить. Однако после лечения и реабилитации мужчина уже не сможет работать электромонтером, поэтому он задумывается о выходе на пенсию.

"Как я остался жив, я не понимаю. Конечно, мне повезло", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове врачи спасли 28-летнюю женщину с крайне тяжелой формой пневмонии, у которой почти полностью отказали легкие. Пациентку в критическом состоянии доставили с Волыни после того, как другие медучреждения не смогли взяться за лечение.