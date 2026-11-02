Факты вместо громких заголовков: в Минздраве сделали заявление касательно слухов об угрозе эпидемий в Киеве

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Иллюстрация - отделение ПриватБанкаУкраинские банки позакрывали отделения: в списке Ощадбанк и ПриватБанкКак правильно устанавливать солнечные панели в квартиреКак сделать, чтобы в квартире было больше света: украинцам назвали главное правило устанавки солнечных панелейСи Цзиньпин не планирует обсуждать Украину с Трампом и Путиным: Штайнмайер объяснил, почемуСи Цзиньпин не планирует обсуждать Украину с Трампом и Путиным: Штайнмайер объяснил, почемуЦена на Tesla Model YУкраинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной моделиВ какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банкахНе доллары и не евро: в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банкахЭвакуация жителей из Олешек"Приняты десятки заявлений": эвакуированным жителям Олешек, потерявшим документы, уже оформляют новые паспорта"Радиационная опасность!" и "Уличные бои!" Неизвестные взломали приложение "Воздушная тревога""Радиационная опасность!" и "Уличные бои!" Неизвестные взломали приложение "Воздушная тревога"Живущие в квартирах украинцы могут приобрести замену генератораЖивущие в квартирах украинцы могут приобрести замену генератора: инструкция по расчету мощности "экофлоу"Футболистка "Барселоны" сорвала с себя форму, празднуя забитый гол. Видео собрало 3 млн просмотров за суткиФутболистка "Барселоны" сорвала с себя форму, празднуя забитый гол. Видео собрало 3 млн просмотров за сутки"Они придут договариваться": Трамп пригрозил тотальным "вето", если демократы получат большинство в Конгрессе"Они придут договариваться": Трамп пригрозил тотальным "вето", если демократы получат большинство в Конгрессе
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Факты вместо громких заголовков: в Минздраве сделали заявление касательно слухов об угрозе эпидемий в Киеве

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
117
Водоснабжения
Перебои в водоснабжении возможны, но это не означает автоматического ухудшения эпидемситуации. Иллюстративное фото. Источник: Freepik

Оценка потенциальных эпидемических рисков в Киеве не является прогнозом массовой вспышки инфекционных заболеваний. По состоянию на 1 ноября вспышек холеры, дизентерии, брюшного тифа или вирусного гепатита А в столице не зарегистрировано.

На этом подчеркнула пресс-служба Киевского городского центра контроля и профилактики болезней. На официальном сайте эксперты прокомментировали сообщения в сети и СМИ о якобы угрозе возникновения эпидемии в столице.

"Подчеркиваем: такая трактовка информации некорректна и не отражает реальной эпидемической ситуации в Киеве", – говорится в сообщении.

В ЦКПХ объяснили, что специалисты ведомства постоянно анализируют потенциальные угрозы общественному здоровью, в частности риски в случаях нарушений работы систем водоснабжения и водоотведения. Это превентивная работа, направленная на предотвращение возможного инфицирования, а не свидетельство наличия эпидемической опасности.

Читайте также
Руслана СтрелецРуслана Стрелец
285
Протеиновый коктейль может повышать уровень сахара в крови: предупреждение эндокринологов
285
Протеиновый коктейль может повышать уровень сахара в крови: предупреждение эндокринологов
Руслана СтрелецРуслана Стрелец
3,0 т.
Кардиологи назвали семена, которые помогают поддерживать нормальное давление и сердечный ритм
3,0 т.
Кардиологи назвали семена, которые помогают поддерживать нормальное давление и сердечный ритм
Руслана СтрелецРуслана Стрелец
2,8 т.
Подологи назвали обувь, которую не стоит постоянно носить дома
2,8 т.
Подологи назвали обувь, которую не стоит постоянно носить дома

"Важно понимать: стабилизационные отключения электроэнергии или относительно непродолжительные экстренные обесточивания сами по себе не свидетельствуют о возникновении эпидемической угрозы. Даже если такие отключения сопровождаются временными перебоями в водоснабжении, это не означает автоматического ухудшения эпидемической ситуации или повышения риска распространения инфекционных заболеваний", – отметили в ГУ "Киевский городской ЦКПХ МОЗ", заверив, что ситуация находится под постоянным контролем специалистов центра.

Факты вместо громких заголовков

  • По данным эпидемнадзора, по состоянию на 1 ноября 2026 года вспышек холеры, дизентерии, брюшного тифа и вирусного гепатита А в Киеве не зарегистрировано.
  • ГУ "Киевский городской ЦКПХ МОЗ Украины" осуществляет постоянный эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями и лабораторный мониторинг питьевой воды.
  • Центр заблаговременно предоставил городским властям рекомендации по минимизации санитарно-эпидемических рисков в случае аварийных ситуаций в системах водоснабжения и водоотведения.

Украинцам посоветовали доверять официальным источникам информации, сохранять спокойствие и следовать рекомендациям специалистов.

Что рекомендуют жителям столицы в ЦКПХ

  • В случае перебоев с водоснабжением используйте для питья бутилированную или надлежащим образом обеззараженную воду. Помните, что кипячение не устраняет химическое загрязнение.
  • Соблюдайте правила личной гигиены, тщательно мойте руки с мылом.
  • Используйте безопасную воду для мытья овощей, фруктов и посуды.
  • При появлении симптомов кишечных инфекций своевременно обращайтесь за медицинской помощью.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Центре общественного здоровья заявили, что, чтобы обезопасить себя и родных, следует иметь запас питьевой воды на 72 часа из расчета не менее 3 литров на человека в сутки.

Похожие темы
Отключение электричества в УкраинеЗдоровьеУкраинаМинистерство здравоохранения Украины (МОЗ)водаэпидемия
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!