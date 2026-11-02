Факты вместо громких заголовков: в Минздраве сделали заявление касательно слухов об угрозе эпидемий в Киеве

Оценка потенциальных эпидемических рисков в Киеве не является прогнозом массовой вспышки инфекционных заболеваний. По состоянию на 1 ноября вспышек холеры, дизентерии, брюшного тифа или вирусного гепатита А в столице не зарегистрировано.

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На этом подчеркнула пресс-служба Киевского городского центра контроля и профилактики болезней. На официальном сайте эксперты прокомментировали сообщения в сети и СМИ о якобы угрозе возникновения эпидемии в столице.

"Подчеркиваем: такая трактовка информации некорректна и не отражает реальной эпидемической ситуации в Киеве", – говорится в сообщении.

В ЦКПХ объяснили, что специалисты ведомства постоянно анализируют потенциальные угрозы общественному здоровью, в частности риски в случаях нарушений работы систем водоснабжения и водоотведения. Это превентивная работа, направленная на предотвращение возможного инфицирования, а не свидетельство наличия эпидемической опасности.

"Важно понимать: стабилизационные отключения электроэнергии или относительно непродолжительные экстренные обесточивания сами по себе не свидетельствуют о возникновении эпидемической угрозы. Даже если такие отключения сопровождаются временными перебоями в водоснабжении, это не означает автоматического ухудшения эпидемической ситуации или повышения риска распространения инфекционных заболеваний", – отметили в ГУ "Киевский городской ЦКПХ МОЗ", заверив, что ситуация находится под постоянным контролем специалистов центра.

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Факты вместо громких заголовков

По данным эпидемнадзора, по состоянию на 1 ноября 2026 года вспышек холеры, дизентерии, брюшного тифа и вирусного гепатита А в Киеве не зарегистрировано.

ГУ "Киевский городской ЦКПХ МОЗ Украины" осуществляет постоянный эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями и лабораторный мониторинг питьевой воды.

Центр заблаговременно предоставил городским властям рекомендации по минимизации санитарно-эпидемических рисков в случае аварийных ситуаций в системах водоснабжения и водоотведения.

Украинцам посоветовали доверять официальным источникам информации, сохранять спокойствие и следовать рекомендациям специалистов.

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Что рекомендуют жителям столицы в ЦКПХ

В случае перебоев с водоснабжением используйте для питья бутилированную или надлежащим образом обеззараженную воду. Помните, что кипячение не устраняет химическое загрязнение.

Соблюдайте правила личной гигиены, тщательно мойте руки с мылом.

Используйте безопасную воду для мытья овощей, фруктов и посуды.

При появлении симптомов кишечных инфекций своевременно обращайтесь за медицинской помощью.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Центре общественного здоровья заявили, что, чтобы обезопасить себя и родных, следует иметь запас питьевой воды на 72 часа из расчета не менее 3 литров на человека в сутки.