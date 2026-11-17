Правильный завтрак может не только зарядить энергией, но и положительно повлиять на здоровье сердца. Кардиолог назвал простое блюдо, которое содержит большое количество растительных омега-3 жирных кислот и клетчатки.

Видео дня

Его основные ингредиенты – семена чиа и грецкие орехи. Издание parade.com рассказывает, чем полезно такое сочетание и как приготовить питательный завтрак.

Первый прием пищи влияет не только на уровень энергии, но и на обмен веществ, уровень сахара в крови и состояние сосудов. Поэтому важно выбирать продукты, которые содержат полезные жиры, белок и пищевые волокна.

В то же время пропуск завтрака или регулярное употребление продуктов с большим количеством рафинированного сахара может способствовать резким колебаниям уровня глюкозы и усилению воспалительных процессов в организме.

Кардиолог Ларс Сондергаард подчеркивает, что правильный выбор утренних блюд помогает контролировать факторы риска сердечных заболеваний.

"Это позволяет вам активно выбирать продукты, которые снижают факторы риска, такие как высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и воспаление, а не способствуют им", – объяснил специалист.

По его словам, регулярный питательный завтрак помогает поддерживать обмен веществ, обеспечивать организм необходимыми веществами и контролировать показатели, от которых зависит здоровье сердца.

РЕКЛАМА

Какой завтрак рекомендует кардиолог?

Вместо традиционной овсянки Сондергаард советует попробовать пудинг с семенами чиа, дополненный грецкими орехами. Это блюдо сочетает полезные жиры и клетчатку, важные для здоровья сосудов и контроля холестерина.

"Он требует минимальных усилий и служит источником омега-3 жирных кислот, которые поддерживают сердечный ритм и кровообращение", – отметил кардиолог.

Главное преимущество такого завтрака – высокое содержание альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Это незаменимая растительная омега-3 жирная кислота, которой богаты и семена чиа, и грецкие орехи.

Главные истории дня

По словам Сондергаарда, АЛК помогает уменьшать воспаление, снижать уровень триглицеридов и может способствовать незначительному снижению артериального давления.

Еще один важный компонент семян чиа – пищевые волокна. В них содержатся как растворимая, так и нерастворимая клетчатка, которые помогают контролировать уровень холестерина и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

"Кроме того, семена чиа чрезвычайно богаты растворимой и нерастворимой клетчаткой, что обеспечивает преимущества, схожие с овсянкой, с точки зрения снижения уровня холестерина и стабилизации уровня сахара в крови", – объяснил врач.

РЕКЛАМА

При контакте с жидкостью семена чиа образуют гелеобразную консистенцию. Это не только делает пудинг густым и сытным, но и помогает растворимой клетчатке связывать часть холестерина в пищеварительном тракте.

Как приготовить полезный для сердца завтрак?

Приготовление пудинга с чиа не требует много времени. Его можно сделать накануне вечером, чтобы утром не тратить силы на приготовление еды.

Для этого нужно:

смешать семена чиа с молоком или растительным напитком;

оставить смесь в холодильнике на ночь;

утром добавить сверху горсть измельченных грецких орехов.

РЕКЛАМА

Через несколько часов семена впитают жидкость и приобретут характерную густую консистенцию.

Кардиолог также советует обращать внимание на сочетание растворимой клетчатки, качественного белка и растительных жиров. В частности, мононенасыщенные жиры помогают снизить уровень холестерина ЛПНП, а омега-3 обладают противовоспалительными свойствами и поддерживают здоровье кровеносных сосудов.

В то же время стоит пересмотреть и другие продукты утреннего меню. Замена колбасы и бекона растительными источниками полезных жиров поможет уменьшить потребление насыщенных жиров и натрия.

РЕКЛАМА

Итак, пудинг с семенами чиа и грецкими орехами может стать простой альтернативой привычным завтракам. Он обеспечивает организм клетчаткой и растительными омега-3 жирными кислотами, которые играют важную роль в поддержании нормального уровня холестерина, артериального давления и здоровья сердца.

Ранее OBOZ.UA отмечал, полезна ли гранола для сердца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.