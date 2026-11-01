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Кардиологи назвали семена, которые помогают поддерживать нормальное давление и сердечный ритм

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read2 мин
2,2 т.
Кардиологи назвали семена, которые помогают поддерживать нормальное давление и сердечный ритм
Какие семена полезны для сердца: кардиологи советуют обратить внимание на тыквенные. Источник: magnific

Тыквенные семечки – не только вкусный перекус, но и источник важных для сердца минералов. Кардиологи обращают внимание на магний в их составе, который помогает регулировать артериальное давление и поддерживать нормальный сердечный ритм.

Добавить этот продукт в рацион можно без сложных изменений в питании. Издание parade.com рассказывает, чем полезны тыквенные семечки и как правильно сочетать их с другими продуктами.

Почему тыквенные семечки полезны для сердца?

Кардиологи рекомендуют обратить внимание на тыквенные семечки, содержащие магний, необходимый для поддержания нормального артериального давления и стабильного сердечного ритма.

По словам кардиолога Санджая Бходжраджа, этот минерал играет важную роль в работе сердечно-сосудистой системы.

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"Магний, который важен для сбалансированного кровяного давления и сердечного ритма, содержится в богатых клетчаткой бананах и листовой зелени, а также в тыквенных семечках и семенах льна", – объяснил врач.

Магний помогает расслаблять гладкие мышцы стенок кровеносных сосудов, благодаря чему кровь может циркулировать с меньшим сопротивлением. Кроме того, он участвует в регуляции уровня калия и кальция в клетках сердца. Эти электролиты необходимы для нормального проведения электрических импульсов и поддержания сердечного ритма.

Как добавить тыквенные семечки в рацион?

Бходжрадж не только рекомендует этот продукт пациентам, но и регулярно использует его в собственном рационе.

Один из вариантов его ужина – запеченный лосось с овощами, в частности брокколи, брюссельской капустой, морковью или кабачками. К блюду врач добавляет чечевицу или киноа, авокадо, тыквенные семечки и оливковое масло.

"Высокое содержание клетчатки, качественный белок, полезные жиры, калий, магний и фитонутриенты – это сытно и не поднимает уровень сахара в крови как на американских горках", – отметил кардиолог.

Тыквенные семечки легко сочетать с разными блюдами. Их можно добавлять в салаты, каши, запеченные овощи или домашние соусы.

В то же время важно помнить, что ни один отдельный продукт не гарантирует нормального артериального давления или защиты от сердечных заболеваний. Тыквенные семечки могут быть частью сбалансированного рациона, а для поддержания здоровья сердца также важны физическая активность, полноценный сон и контроль артериального давления.

Ранее OBOZ.UA писал, как бананы влияют на здоровье сердца.

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