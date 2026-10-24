Химия будущего: как университет Шевченко и "Енамін" готовят ученых к поиску новых лекарств

Доступ к лабораториям, поддержка исследований и подготовка новых поколений химиков: профессора университета Шевченко объясняют, почему сотрудничество важно для будущего университетской науки.

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Путь к новым лекарствам начинается задолго до клинических исследований. Сначала нужно получить молекулу, установить ее структуру, изучить свойства. А еще раньше – подготовить специалиста, который умеет выполнять такую работу.

Именно здесь сочетаются главные задачи классического университета: передавать знания и создавать новые. Для химика эта связь невозможна без эксперимента. Когда не хватает реактивов, оборудования или технического обслуживания, сужаются возможности и для обучения, и для исследований.

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко сохранять и расширять эти возможности помогает партнерство с компанией "Єнамін". Его значение измеряется конкретными результатами: студент может провести исследование, преподаватель – работать с современными приборами, научная команда – продолжать работу в Украине.

О том, почему это сотрудничество необходимо университету и как оно влияет на его будущее, профессора КНУ рассказали в беседе с Виктором Литвиненко, руководителем медицинского направления OBOZ.UA

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Обучение, которое становится наукой

Юлиан Михайлович Воловенко, доктор химических наук, профессор:

"Химический факультет сотрудничает с разными предприятиями, в частности с "Дарницей" и "Фармаком". Но с "Єнаміном" нас связывают особенно тесные отношения: значительная часть специалистов компании, которые работают в лабораториях и занимаются наукой, – наши выпускники.

Для меня главное, чтобы мы готовили сильных студентов. Для этого нужна соответствующая база: от сложных аналитических приборов до нагревательных плиток, мешалок и роторных испарителей. В последние годы "Єнамін" очень помогает нам с таким оснащением.

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Ежегодно около 40 студентов, иногда больше, выполняют бакалаврские и магистерские работы в рамках этого сотрудничества. Они могут работать с современными спектрометрами и хроматографами. По моей оценке, у компании около 300–400 дорогостоящих приборов.

Подготовка начинается с младших курсов: студенты проходят практику, участвуют в учебных школах, к работе привлекаются наши преподаватели. Для химика лекции и семинары обязательно должны подкрепляться экспериментом.

Поддержка распространяется и на помещения факультета. За последние семь-восемь лет лаборатории обновили, а несколько лет назад при значительном финансовом участии компании отремонтировали аудиторию № 518, которая вмещает около 150 человек. Вклад самого университета в учебную базу тоже существенный, однако помощь "Єнамін" заметно его дополняет.

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Студенты старших курсов уже вносят собственный вклад в науку. Ежегодно благодаря сотрудничеству с "Єнамін" около 10–15 дипломных исследований, иногда больше, становятся основой для публикаций в международных журналах, в том числе индексируемых в Scopus. По программам академической мобильности наши студенты едут за границу с собственным исследовательским опытом.

Поэтому я надеюсь на продолжение сотрудничества. Для факультета и университета это важная перспектива".

После диплома и аспирантуры этот путь может продолжиться в Химико-биологическом центре. Юлиан Воловенко объясняет, как возникло это подразделение:

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"Идея возникла примерно 20–25 лет назад, когда "Єнамін" развивался и мы обсуждали создание научного подразделения. Его основная задача заключалась в том, чтобы дать людям возможность систематически заниматься исследованиями.

В 2018 году Химико-биологический центр стал отдельным подразделением научно-исследовательской части университета. Это университетская структура с подготовленной командой, в которой работают, в частности, кандидаты наук и доктора философии.

Центр проводит исследования и публикует результаты. Молодые ученые после аспирантуры и защиты диссертации могут продолжать здесь научную работу, создавать что-то новое, воплощать свои идеи.

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Для университета это важное подразделение и пример того, как вклад бизнеса помогает развивать науку и поддерживать следующее поколение исследователей".

Лаборатории, которые позволяют продолжать обучение

Для Учебно-научного института высоких технологий поддержка компании имеет особое значение. Сергей Викторович Рябухин, доктор химических наук, профессор, объясняет: у института пока нет собственного корпуса, занятия проходят на базе других факультетов. Пандемия, а затем война осложнили реализацию планов по созданию собственного помещения.

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"Єнамін" бесплатно предоставляет нам лаборатории и реактивы для практических занятий. Более ста студентов разных курсов химического направления регулярно выполняют там лабораторные работы", говорит ученый.

Это сотрудничество охватывает также дипломные исследования и подготовку публикаций. По словам Рябухина, оно в значительной мере позволяет институту продолжать обучение и развиваться.

Отдельно компания проводит практикум по современному органическому синтезу для начинающих студентов со всей Украины. В специальные учебные лаборатории приезжают из Львова, Луцка, Днепра, Харькова и других городов. Ежегодно практикум проходят примерно 250–300 студентов, из них 150–200 учатся в КНУ.

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Александр Олегович Григоренко, доктор химических наук, профессор, подчеркивает важность постоянной материальной поддержки. По его оценке, стоимость реактивов и небольшого оборудования, которые компания ежегодно предоставляет для практических занятий факультета, составляет сотни тысяч гривен. Отдельные направления – ремонт и доступ к исследовательским мощностям.

Этими ресурсами пользуются также аспиранты кафедры органической химии. А первое знакомство с экспериментом может состояться еще до поступления: "Енамін" поддерживает практическую часть Лектория юных химиков.

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По словам Григоренко, подавляющее большинство студентов учится за счет бюджетных средств. К сотрудничеству они приобщаются через практику, стажировки и дипломные работы. Только на химическом факультете различными возможностями партнерства могут пользоваться около двухсот студентов ежегодно.

Прибор на балансе еще не означает возможности проводить исследования

Дмитрий Михайлович Волочнюк, доктор химических наук, профессор, обращает внимание на проблему, которая часто остается без внимания после закупки оборудования.

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"Когда мы покупаем дорогостоящий прибор за счет базового, конкурсного или грантового финансирования, в смете часто предусмотрена только его закупка. Но поддержание его работы также требует значительных ресурсов, иногда такая поддержка может стоить сотни тысяч гривен в год".

Во время войны сложнее привлекать зарубежных сервисных инженеров. Поэтому сотрудничество с компаниями, у которых есть собственные технические команды, помогает поддерживать работоспособность научной базы университета.

"Єнамін" располагает крупнейшей в Европе хроматографической базой и достаточным количеством сервисных инженеров, способных поддерживать ее работу. Есть также специалисты и возможности для обслуживания спектрометров ядерного магнитного резонанса", отмечает Волочнюк.

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Профессор подчеркивает: государственное финансирование есть, но его недостаточно для всех потребностей. Без средств на эксплуатацию и инженерное сопровождение дорогостоящее оборудование может остановиться.

Сергей Рябухин приводит конкретный пример. Для проекта по поиску лекарств против COVID-19 исследователи приобрели на грантовые средства плейтридер, прибор для биологических исследований. Самостоятельно запустить его не смогли.

"Привезли прибор в "Єнамін". За две недели с помощью компании его запустили, откалибровали, и мы провели необходимые измерения".

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После возвращения оборудования в институт возникла проблема с его дальнейшим использованием. По словам Рябухина, с 2023 года и на момент разговора прибор оставался в коробке из-за отсутствия средств на запуск.

Этот случай объясняет, почему ученые говорят о необходимости долгосрочного сотрудничества: исследования нуждаются в поддержке на всех этапах работы оборудования.

Сохранить научные команды и передать опыт

Партнерство охватывает не только органическую химию. Ростислав Дмитриевич Лампека, доктор химических наук, профессор, рассказывает об опыте кафедры неорганической химии:

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"Руководитель компании окончил наш факультет и не терял связи с университетом. Сегодня это партнерство, от которого выигрывают обе стороны.

Профиль "Єнамін" связан с синтезом органических соединений, важных для разных отраслей, особенно медицины. Однако значимые результаты часто появляются на стыке дисциплин. Наша кафедра вместе с компанией исследует возможности усовершенствования органического синтеза с участием неорганических компонентов.

При поддержке компании на кафедре отремонтировали несколько современных лабораторий, где студенты работают уже с первого курса. "Єнамін" бесплатно передает необходимые реактивы и помогает исследовать полученные соединения на своем оборудовании, в частности на приборах, которых нет на факультете.

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Часть выпускников идет работать в компанию, другие продолжают исследования в аспирантуре, в том числе проектной.

Факультет также выполняет научно-исследовательские работы, финансируемые "Єнамін". Это помогает сохранять опытных ученых и преподавателей, которые передают знания молодежи.

За четыре года сотрудничества нашей кафедры с компанией опубликовано около 20 совместных статей. Есть выступления на международных конференциях, развиваются профессиональные связи, растет узнаваемость университета в научном сообществе.

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Правильно организованное партнерство бизнеса и образования помогает решать сложные задачи и приносит пользу обеим сторонам и стране".

Международная практика и украинские возможности

Дмитрий Волочнюк объясняет: университеты и компании создают совместные центры, чтобы сокращать разрыв между академическим образованием и практическими задачами индустрии.

"Такой подход используют Pfizer, AstraZeneca, BASF и Oakwood Chemical.

Например, AstraZeneca имеет такой центр с Гетеборгским университетом, Pfizer сотрудничает в этом формате с Гарвардом. BASF имеет одиннадцать таких центров в Европе, а Oakwood Chemical работает с семнадцатью университетами".

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По словам профессора, такое взаимодействие позволяет учитывать потребности индустрии при разработке учебных курсов. Доступ к современным методам важен и для студентов, и для опытных сотрудников: с изменением технологий необходимо обновлять собственные компетенции.

Игорь Олегович Фрицкий, академик НАН Украины, доктор химических наук, профессор, подчеркивает:

"Для ведущих университетов это обычная практика. Ее поддерживают и сами университеты, и программы ЕС, которые поощряют обмены между академическим и промышленным секторами.

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Например, Гейдельбергский университет и BASF еще в 2006 году создали совместную лабораторию катализа CaRLa. Результатом ее работы стали более сотни научных публикаций и десятки патентных заявок. Сотрудничество продлено до 2028 года.

В 2007 году Novartis и Массачусетский технологический институт основали центр непрерывного производства лекарств. Компания обязалась инвестировать 65 миллионов долларов в исследования в течение десяти лет.

Таким образом, само наличие такого партнерства не делает Киевский университет уникальным. Важно другое: украинские ученые вместе с отечественными высокотехнологичными компаниями стали полноправными участниками европейских консорциумов.

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В Украине есть сильные научные школы и надежные индустриальные партнеры. Такой опыт стоит развивать".

Интерес компании в этой модели также понятен. Александр Григоренко называет подготовленных специалистов, совместные публикации и международные проекты. Значительная часть сотрудников, в том числе руководящего состава, – выпускники факультета. Поддерживая альма-матер, они одновременно инвестируют в профессиональную среду, от которой зависит будущее бизнеса.

Что университет потеряет без такого взаимодействия

Игорь Владимирович Комаров, доктор химических наук, профессор, который пять лет возглавлял Институт высоких технологий, называет партнерство университета и компании симбиозом.

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"В лесу деревья, грибы и животные связаны между собой. Если исчезает важная составляющая, последствия ощущают другие. Подобная взаимозависимость существует между университетом и бизнесом".

По его словам, студенты, которые потеряют возможности для обучения и исследований, будут искать альтернативы, прежде всего за рубежом. Преподавателям станет сложнее работать, а компаниям – привлекать подготовленных специалистов.

Во время стажировки в Кембридже профессор лично наблюдал за сотрудничеством университета с AstraZeneca, возможностями для практической подготовки студентов и совместных научных мероприятий.

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""Єнамін" не единственный наш партнер, институт сотрудничает и с другими компаниями. Но принцип общий: это взаимодействие необходимо обеим сторонам, и его прекращение ослабит каждую из них".

Таким образом, для университета продолжение партнерства означает сохранение условий, в которых он может готовить исследователей. Утрата этих условий скажется на людях, качестве образования и потенциале научных команд.

Выборы ректора и выбор направления развития

Будущее лабораторий и научных партнерств зависит и от управленческих приоритетов. В этом контексте собеседники прокомментировали предстоящие выборы ректора КНУ.

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Дмитрий Михайлович Волочнюк, доктор химических наук, профессор:

"Действительно, выборы в университете получили широкий информационный резонанс, и мы внимательно следим за ходом событий. К сожалению, в социальных сетях распространяются слухи о возможных недобросовестных действиях некоторых участников процесса. Но я надеюсь, что демократические механизмы сработают и у нас будет честно избранный кандидат".

Сергей Викторович Рябухин, доктор химических наук, профессор, дополняет:

"Определенные опасения вызывает то, что в некоторых командах претендентов недостаточно представлены STEM-направления. На мой взгляд, руководство университета должно быть сбалансированным, а STEM-образование особенно важно в сложные времена, которые переживает наша страна.

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Кроме того, специалисты в области STEM обычно и служат тем мостом, который связывает высокотехнологичный бизнес с академическим образованием. Поэтому я надеюсь, что победившая команда уделит этой проблеме достаточно внимания".

STEM охватывает естественные науки, технологии, инженерию и математику. В высказываниях ученых речь идет о достойном месте этих направлений среди приоритетов университета: поддержке экспериментальной базы, развитии исследовательских команд и сотрудничестве с индустрией.

За кадровым выбором стоит и выбор условий, в которых университет будет обучать и проводить исследования в следующие годы.

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Партнерство с "Єнаміном" показывает, что сохранение единства науки и образования требует ежедневной работы: обеспечить практикум, поддержать прибор, дать молодому исследователю возможность завершить эксперимент. Именно из этого складывается университет, в котором знания развиваются и передаются следующим поколениям.

Для медицины такая работа создает основу для дальнейших разработок. Новое соединение еще не является лекарством, но без подготовленных химиков и исследовательской базы путь к новому препарату не начнется.

Сохранять и развивать сотрудничество с "Єнаміном" означает поддерживать способность университета обучать через науку. А для Украины это возможность удерживать исследовательские команды и создавать новые технологии здесь, где выросли их будущие авторы.