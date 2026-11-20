Ходьба назад может показаться странным способом тренировки, однако у нее есть ряд преимуществ для здоровья. Такая активность помогает укреплять мышцы ног, улучшать равновесие и снижать нагрузку на коленные суставы.

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Исследования также указывают на ее потенциальную пользу для людей с остеоартритом коленных суставов. Физиотерапевт Милики Макдауэлл объяснила parade.com, как работает ретроходьба и почему стоит добавить ее в свой тренировочный режим.

Что такое ретроходьба и почему она стала популярной?

Ретроходьба – это обычная ходьба, но в обратном направлении. Такой способ движения используют в реабилитации, в частности для изменения нагрузки на коленные суставы и активизации мышц нижней части тела.

По словам врача, этот метод давно известен специалистам и не является новым фитнес-изобретением.

"Это всегда был способ изменить нагрузку, которую люди ощущают на колено, помогая им активировать мышцы задней цепи, поддерживающие нижнюю часть тела. Кроме того, такое движение создает новые стимулы, благодаря которым тренировки становятся интереснее", – объясняет эксперт.

Сегодня ретроходьбу рассматривают как разновидность кардиотренировки с невысокой нагрузкой на суставы. Она также помогает развивать равновесие, координацию и контроль над собственным телом.

Как ходьба назад влияет на колени?

Главная особенность ретроходьбы заключается в том, что она меняет механику движения и распределение нагрузки на нижние конечности.

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В отличие от обычной ходьбы, во время движения назад человек не делает привычного переката с пятки на носок. Благодаря этому уменьшается сдавливание коленной чашечки и нагрузка на отдельные структуры коленного сустава.

"Ретроходьба также помогает снизить силу сдавливания коленной чашечки, что может быть одной из причин боли в коленях", – рассказывает Макдауэлл.

В то же время такая активность заставляет двигаться медленнее и внимательнее контролировать каждый шаг. Это повышает вовлеченность мышц и улучшает осознание положения тела во время движения.

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Особенно активно работают квадрицепсы – крупные мышцы на передней поверхности бедер. Во время шага назад колено проходит фазу полного разгибания, что дополнительно стимулирует эти мышцы.

"Именно поэтому ходьба назад может быть полезна людям с болью в коленях: во время такой активности суставы испытывают меньшую ударную и компрессионную нагрузку", – отмечает физиотерапевт.

Помимо физического эффекта, ретроходьба тренирует и мозг. Поскольку такой способ передвижения непривычен, человеку приходится постоянно концентрироваться, следить за движениями и поддерживать равновесие.

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Полезна ли ретроходьба при артрозе коленей и боли у бегунов?

Исследования показывают, что ходьба назад может стать полезным дополнением к физической активности людей с остеоартритом коленного сустава.

В частности, ученые выяснили, что такая практика может помочь уменьшить симптомы заболевания и укрепить квадрицепсы. Это важно, поскольку сильные мышцы бедер обеспечивают лучшую поддержку коленного сустава.

Исследования также показывают, что движение в обратном направлении меняет распределение сил внутри колена. В частности, может уменьшиться компрессионная нагрузка на участок, где коленная чашечка соединяется с бедренной костью. Это потенциально помогает облегчить боль и улучшить функциональность сустава.

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Однако ретроходьба подходит не всем и требует осторожности. Перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом, особенно при наличии хронической боли или заболеваний суставов.

Начинать лучше постепенно, выбирая безопасную ровную поверхность. Такое движение требует хорошей концентрации и координации, поэтому не стоит сразу увеличивать скорость или продолжительность занятий.

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