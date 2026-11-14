Когда пациент спрашивает AI о здоровье
"Что означают эти анализы?", "Можно ли подождать до понедельника?", "Что спросить у врача?" – такие вопросы пациент может задать искусственному интеллекту еще до обращения в клинику. Этот формат удобен: можно уточнять непонятное, возвращаться к ответу и обсуждать деликатные темы. Однако понятное объяснение не гарантирует правильного решения.
На прием пациент может прийти со списком вопросов или с убеждением, что уже знает свой диагноз. В обоих случаях ответ ИИ влияет на то, с чего начинается разговор с врачом.
Чтобы оценить роль ИИ на пути пациента, нужно объединить две экспертизы. Медиапланирование показывает, где человек встречает информацию о бренде и как измерить этот контакт. Знание рынка healthcare и пути пациента помогает понять, достаточно ли этой информации, чтобы подготовиться к обследованию, записаться на прием или уточнить назначения. Как эти подходы работают вместе, объясняют Анна Николаева, Media Head HAVAS DGTL KYIV, и Вера Лелица, CEO PERPHARM, healthcare-маркетинговой практики в экосистеме HAVAS Village.
Откуда ИИ берет медицинскую информацию – и на что может влиять бренд
Медицинские ответы ИИ могут опираться на научные публикации, клинические рекомендации, сайты органов здравоохранения и профессиональных ассоциаций, материалы клиник и фармкомпаний, СМИ, форумы и отзывы пациентов. Источники зависят от сервиса и запроса: универсального списка сайтов, к которым обращается каждая модель, нет.
Важно различать информацию, усвоенную во время обучения, и источники, которые система находит при подготовке ответа. Обновление сайта не меняет знания уже обученной модели. Однако актуальная страница может стать источником для сервиса с веб-поиском. Отдельно ИИ может работать с документами пользователя или специально подключенной базой знаний.
Возможности бренда зависят от типа источника.
Например, бренд может пригласить представителя ассоциации объяснить актуальные рекомендации: кому рекомендовано обследование, каковы его ограничения и когда нужна консультация. В материале стоит указать имя, компетенцию эксперта, ссылку на рекомендации и характер сотрудничества. Личный комментарий специалиста не следует представлять как официальную позицию ассоциации без соответствующих оснований.
Google действительно среди признаков качественного контента называет понятное происхождение информации, сведения об авторе и участие компетентного эксперта. [1] Однако само участие специалиста не гарантирует, что ИИ будет цитировать материал.
Команда PERPHARM предлагает оценивать сайт через задачи пациента: выбрать специалиста, подготовиться к обследованию или уточнить назначения после приема. Страница о диагностике может подробно описывать оборудование и при этом оставлять открытыми два простых вопроса: как подготовиться и когда будут результаты. Именно такие пробелы стоит устранять в первую очередь. Эта информация нужна человеку и на сайте, и в кратком ответе ИИ.
Отсюда пять практических шагов для собственного сайта.
- Отвечать на конкретные вопросы пациентов. Вместо общего текста "Современная диагностика" – объяснить, как подготовиться к обследованию, что оно показывает и чего по его результатам определить нельзя. Сначала дать краткий ответ, затем – условия и ограничения.
- Показывать, кто отвечает за содержание. Указывать автора и медицинского рецензента, их специальности, дату содержательной проверки. Добавлять ссылки на профили специалистов и первоисточники рядом с соответствующими утверждениями. Дату обновления менять после реальной проверки материала.
- Сохранять медицинский контекст. Рядом с рекомендацией объяснять, кого она касается, какие у нее ограничения и когда нужен врач. Отделять образовательную информацию от рекламных утверждений и не представлять результаты одного исследования как универсальное обещание.
- Обеспечить техническую доступность. Проверить, доступны ли важные страницы поисковым роботам, индексируются ли они и связаны ли внутренними ссылками. Ключевые пояснения должны быть доступны в текстовом виде, даже если они также представлены в инфографике или видео. Для AI Overviews и AI Mode Google рекомендует базовые практики SEO. Специальная разметка для ИИ не нужна, но соблюдение технических требований само по себе не гарантирует показ страницы. [7]
- Проверять результат на вопросах своей аудитории. Регулярно смотреть, какие источники приводят разные сервисы, появляются ли собственные материалы и правильно ли передается их содержание. Фиксировать дату, сервис, режим поиска и формулировку запроса, чтобы сравнивать результаты и выявлять пробелы.
Итак, в собственных материалах бренд может обеспечить точность, актуальность и доступность, а во внешних источниках – давать профессиональные пояснения, уважая их независимость. Выбор источников для конкретного ответа остается за системой.
Что показывают исследования точности
Объяснение термина, определение возможного заболевания и выбор срочности обращения – разные задачи с разной ценой ошибки.
В исследовании Nature Medicine, опубликованном в 2026 году, 1298 участников в Великобритании оценивали десять смоделированных медицинских ситуаций. Их случайным образом распределили между группами, которым помогали три языковые модели, и контрольной группой, которая могла использовать источники по своему выбору.
Без участия людей модели правильно определяли заболевания в среднем в 94,9% случаев. Участники, пользовавшиеся их помощью, – менее чем в 34,5%. Правильно определить дальнейшие действия – нужна ли медицинская помощь и насколько срочно – им удавалось менее чем в 44,2% случаев. Помощь моделей не дала преимущества перед контрольной группой. [2]
Результаты относятся к конкретным моделям и сценариям. Вместе с тем они показывают: точность модели в отдельном тесте не определяет, насколько хорошо она поможет человеку принять решение. Пациент может упустить важную деталь, иначе описать симптом или неправильно понять рекомендацию.
ВОЗ предупреждает о ложных, неполных и предвзятых ответах и "автоматизационном уклоне" – склонности доверять системе и не замечать ее ошибок. [3] Поэтому предупреждение в конце диалога не заменяет проверки того, как сервис ведет себя в рискованных ситуациях.
В то же время есть данные о пользе специализированных инструментов. В рандомизированном исследовании чатбота PreA с участием 2069 пациентов и 111 врачей его использование перед консультацией улучшило оценки легкости общения и удовлетворенности пациентов. Этот результат относится к конкретному инструменту для подготовки к консультации. [4]
Для клиники отсюда следует практический подход: начинать с подготовки к приему, объяснения организационных шагов и упорядочивания вопросов. Индивидуальные выводы о диагнозе, дозировке или изменении лечения требуют клинической оценки.
Как оценивать контакт, если человек не открыл сайт
Ответ ИИ меняет привычный путь от поискового запроса к сайту: человек может получить объяснение со ссылкой на источник и так и не открыть страницу.
Pew Research Center проанализировал поисковое поведение 900 взрослых американцев в марте 2025 года. На страницах Google с ИИ-сводкой пользователи переходили к обычным результатам поиска в 8% случаев, без сводки – в 15%. По ссылкам внутри сводки переходили лишь в 1% случаев. [5]
Эти данные касаются общего поиска в США. Их нельзя напрямую переносить на поведение украинских пациентов или считать доказательством того, что именно ИИ-сводка стала причиной разницы в переходах.
Анна Николаева, Media Head HAVAS DGTL KYIV, предлагает оценивать три аспекта: появляется ли бренд в ответе, правильно ли ИИ передает факты о нем и что человек делает дальше, если это действие можно отследить. Например, сервис может назвать клинику и ошибиться в условиях записи. В отчете о трафике такой ошибки не видно, хотя для пациента она может стать причиной отложить обращение.
Первые два аспекта команда может проверять на наборе типичных вопросов. Переходы на сайт и записи на прием стоит считать отдельно, когда есть возможность определить их источник.
Связь между контентом и задачей пациента можно оценивать по такой схеме:
Проверку ответов стоит распределить между медицинской и коммуникационной командами. Врач оценивает, корректно ли дано разъяснение и сохранились ли важные предостережения. Коммуникационная команда проверяет факты о бренде и фиксирует, какие источники приводит сервис. Проверки должны быть регулярными: один ответ не показывает, насколько стабильно система воспроизводит информацию.
На приеме вопрос "Искали ли вы объяснения в интернете или ИИ? Что вас насторожило?" помогает выяснить, с какими ожиданиями пришел человек. Врач может разобрать конкретное утверждение и объяснить, касается ли оно ситуации пациента.
Если клиника запускает собственного ассистента, стоит определить круг его задач, ответственных за обновление источников, условия передачи разговора человеку и правила обработки данных. Отдельно – проверить его ответы в рискованных сценариях.
Для медицинского бренда упоминание в ответе ИИ – лишь один из показателей. Качество взаимодействия зависит и от того, получал ли человек корректное объяснение, понял ли, как подготовиться к приему, и знает ли, к кому обратиться со следующим вопросом. Поэтому оценивать видимость бренда и пользу информации для пациента нужно вместе.
Источники
- Google Search Central.Optimizing your website for generative AI features on Google Search.
- Nature Medicine, 2026.Reliability of LLMs as medical assistants for the general public: a randomized preregistered study.
- WHO, 2024.WHO releases AI ethics and governance guidance for large multi-modal models.
- Nature Medicine, 2026.An LLM chatbot to facilitate primary-to-specialist care transitions: a randomized controlled trial.
- Pew Research Center, 2025.Google users are less likely to click on links when an AI summary appears in the results.
- Google Search Central.Creating helpful, reliable, people-first content.
- Google Search Central.AI features and your website.