Когда пациент спрашивает AI о здоровье

"Что означают эти анализы?", "Можно ли подождать до понедельника?", "Что спросить у врача?" – такие вопросы пациент может задать искусственному интеллекту еще до обращения в клинику. Этот формат удобен: можно уточнять непонятное, возвращаться к ответу и обсуждать деликатные темы. Однако понятное объяснение не гарантирует правильного решения.

Видео дня

На прием пациент может прийти со списком вопросов или с убеждением, что уже знает свой диагноз. В обоих случаях ответ ИИ влияет на то, с чего начинается разговор с врачом.

Чтобы оценить роль ИИ на пути пациента, нужно объединить две экспертизы. Медиапланирование показывает, где человек встречает информацию о бренде и как измерить этот контакт. Знание рынка healthcare и пути пациента помогает понять, достаточно ли этой информации, чтобы подготовиться к обследованию, записаться на прием или уточнить назначения. Как эти подходы работают вместе, объясняют Анна Николаева, Media Head HAVAS DGTL KYIV, и Вера Лелица, CEO PERPHARM, healthcare-маркетинговой практики в экосистеме HAVAS Village.

Откуда ИИ берет медицинскую информацию – и на что может влиять бренд

Медицинские ответы ИИ могут опираться на научные публикации, клинические рекомендации, сайты органов здравоохранения и профессиональных ассоциаций, материалы клиник и фармкомпаний, СМИ, форумы и отзывы пациентов. Источники зависят от сервиса и запроса: универсального списка сайтов, к которым обращается каждая модель, нет.

Важно различать информацию, усвоенную во время обучения, и источники, которые система находит при подготовке ответа. Обновление сайта не меняет знания уже обученной модели. Однако актуальная страница может стать источником для сервиса с веб-поиском. Отдельно ИИ может работать с документами пользователя или специально подключенной базой знаний.

РЕКЛАМА

Возможности бренда зависят от типа источника.

Тип источника Влияние бренда Практическое действие Собственный сайт, образовательные материалы, профили врачей, страницы услуг Прямой: бренд отвечает за содержание и техническую доступность Обновлять факты, указывать авторство, добавлять первоисточники и проверять индексацию Независимые СМИ и профессиональные площадки Опосредованный: можно предложить тему, данные или комментарий; решение принимает редакция Предоставлять проверенные материалы и экспертные пояснения, прозрачно обозначать партнерство Сайты профильных ассоциаций, научные журналы, ресурсы органов здравоохранения Контроля над независимыми выводами нет Опирайтесь на их документы, привлекайте специалистов для разъяснения рекомендаций, сохраняйте точность ссылок Форумы, отзывы и сообщества пациентов Ограниченный: бренд может отвечать от своего имени Выявлять повторяющиеся вопросы и ошибки, готовить на них доказательные объяснения

Например, бренд может пригласить представителя ассоциации объяснить актуальные рекомендации: кому рекомендовано обследование, каковы его ограничения и когда нужна консультация. В материале стоит указать имя, компетенцию эксперта, ссылку на рекомендации и характер сотрудничества. Личный комментарий специалиста не следует представлять как официальную позицию ассоциации без соответствующих оснований.

Главные истории дня

Google действительно среди признаков качественного контента называет понятное происхождение информации, сведения об авторе и участие компетентного эксперта. [1] Однако само участие специалиста не гарантирует, что ИИ будет цитировать материал.

Команда PERPHARM предлагает оценивать сайт через задачи пациента: выбрать специалиста, подготовиться к обследованию или уточнить назначения после приема. Страница о диагностике может подробно описывать оборудование и при этом оставлять открытыми два простых вопроса: как подготовиться и когда будут результаты. Именно такие пробелы стоит устранять в первую очередь. Эта информация нужна человеку и на сайте, и в кратком ответе ИИ.

РЕКЛАМА

Отсюда пять практических шагов для собственного сайта.

Отвечать на конкретные вопросы пациентов. Вместо общего текста "Современная диагностика" – объяснить, как подготовиться к обследованию, что оно показывает и чего по его результатам определить нельзя. Сначала дать краткий ответ, затем – условия и ограничения. Показывать, кто отвечает за содержание. Указывать автора и медицинского рецензента, их специальности, дату содержательной проверки. Добавлять ссылки на профили специалистов и первоисточники рядом с соответствующими утверждениями. Дату обновления менять после реальной проверки материала. Сохранять медицинский контекст. Рядом с рекомендацией объяснять, кого она касается, какие у нее ограничения и когда нужен врач. Отделять образовательную информацию от рекламных утверждений и не представлять результаты одного исследования как универсальное обещание. Обеспечить техническую доступность. Проверить, доступны ли важные страницы поисковым роботам, индексируются ли они и связаны ли внутренними ссылками. Ключевые пояснения должны быть доступны в текстовом виде, даже если они также представлены в инфографике или видео. Для AI Overviews и AI Mode Google рекомендует базовые практики SEO. Специальная разметка для ИИ не нужна, но соблюдение технических требований само по себе не гарантирует показ страницы. [7] Проверять результат на вопросах своей аудитории. Регулярно смотреть, какие источники приводят разные сервисы, появляются ли собственные материалы и правильно ли передается их содержание. Фиксировать дату, сервис, режим поиска и формулировку запроса, чтобы сравнивать результаты и выявлять пробелы.

РЕКЛАМА

Итак, в собственных материалах бренд может обеспечить точность, актуальность и доступность, а во внешних источниках – давать профессиональные пояснения, уважая их независимость. Выбор источников для конкретного ответа остается за системой.

Что показывают исследования точности

Объяснение термина, определение возможного заболевания и выбор срочности обращения – разные задачи с разной ценой ошибки.

В исследовании Nature Medicine, опубликованном в 2026 году, 1298 участников в Великобритании оценивали десять смоделированных медицинских ситуаций. Их случайным образом распределили между группами, которым помогали три языковые модели, и контрольной группой, которая могла использовать источники по своему выбору.

РЕКЛАМА

Без участия людей модели правильно определяли заболевания в среднем в 94,9% случаев. Участники, пользовавшиеся их помощью, – менее чем в 34,5%. Правильно определить дальнейшие действия – нужна ли медицинская помощь и насколько срочно – им удавалось менее чем в 44,2% случаев. Помощь моделей не дала преимущества перед контрольной группой. [2]

Результаты относятся к конкретным моделям и сценариям. Вместе с тем они показывают: точность модели в отдельном тесте не определяет, насколько хорошо она поможет человеку принять решение. Пациент может упустить важную деталь, иначе описать симптом или неправильно понять рекомендацию.

РЕКЛАМА

ВОЗ предупреждает о ложных, неполных и предвзятых ответах и "автоматизационном уклоне" – склонности доверять системе и не замечать ее ошибок. [3] Поэтому предупреждение в конце диалога не заменяет проверки того, как сервис ведет себя в рискованных ситуациях.

В то же время есть данные о пользе специализированных инструментов. В рандомизированном исследовании чатбота PreA с участием 2069 пациентов и 111 врачей его использование перед консультацией улучшило оценки легкости общения и удовлетворенности пациентов. Этот результат относится к конкретному инструменту для подготовки к консультации. [4]

РЕКЛАМА

Для клиники отсюда следует практический подход: начинать с подготовки к приему, объяснения организационных шагов и упорядочивания вопросов. Индивидуальные выводы о диагнозе, дозировке или изменении лечения требуют клинической оценки.

Как оценивать контакт, если человек не открыл сайт

Ответ ИИ меняет привычный путь от поискового запроса к сайту: человек может получить объяснение со ссылкой на источник и так и не открыть страницу.

Pew Research Center проанализировал поисковое поведение 900 взрослых американцев в марте 2025 года. На страницах Google с ИИ-сводкой пользователи переходили к обычным результатам поиска в 8% случаев, без сводки – в 15%. По ссылкам внутри сводки переходили лишь в 1% случаев. [5]

РЕКЛАМА

Эти данные касаются общего поиска в США. Их нельзя напрямую переносить на поведение украинских пациентов или считать доказательством того, что именно ИИ-сводка стала причиной разницы в переходах.

Анна Николаева, Media Head HAVAS DGTL KYIV, предлагает оценивать три аспекта: появляется ли бренд в ответе, правильно ли ИИ передает факты о нем и что человек делает дальше, если это действие можно отследить. Например, сервис может назвать клинику и ошибиться в условиях записи. В отчете о трафике такой ошибки не видно, хотя для пациента она может стать причиной отложить обращение.

РЕКЛАМА

Первые два аспекта команда может проверять на наборе типичных вопросов. Переходы на сайт и записи на прием стоит считать отдельно, когда есть возможность определить их источник.

Связь между контентом и задачей пациента можно оценивать по такой схеме:

Ситуация Что подготовить бренду Что проверять Человек ищет объяснение симптомов Проверенные врачом материалы с границами самопомощи и признаками, при которых нужно срочно обратиться за помощью Сохраняет ли ИИ важные предостережения в ответах Выбирает специалиста или клинику Актуальные профили врачей, перечень услуг, адреса, условия записи Правильно ли указаны специализация и возможности клиники Готовится к приему Памятки о документах, подготовке и вопросах врачу Понятны ли памятки и с какими вопросами пациенты обращаются повторно Уточняет назначения после консультации Письменный план и доступный канал связи с командой Может ли пациент получить разъяснения от медицинской команды, прежде чем менять лечение

Проверку ответов стоит распределить между медицинской и коммуникационной командами. Врач оценивает, корректно ли дано разъяснение и сохранились ли важные предостережения. Коммуникационная команда проверяет факты о бренде и фиксирует, какие источники приводит сервис. Проверки должны быть регулярными: один ответ не показывает, насколько стабильно система воспроизводит информацию.

РЕКЛАМА

На приеме вопрос "Искали ли вы объяснения в интернете или ИИ? Что вас насторожило?" помогает выяснить, с какими ожиданиями пришел человек. Врач может разобрать конкретное утверждение и объяснить, касается ли оно ситуации пациента.

Если клиника запускает собственного ассистента, стоит определить круг его задач, ответственных за обновление источников, условия передачи разговора человеку и правила обработки данных. Отдельно – проверить его ответы в рискованных сценариях.

Для медицинского бренда упоминание в ответе ИИ – лишь один из показателей. Качество взаимодействия зависит и от того, получал ли человек корректное объяснение, понял ли, как подготовиться к приему, и знает ли, к кому обратиться со следующим вопросом. Поэтому оценивать видимость бренда и пользу информации для пациента нужно вместе.

РЕКЛАМА

Источники