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Ольга Голубовская
Ольга Голубовская

Ведущий инфекционист МОЗ Украины

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Новости медицины / Мнения
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Когда закон заставляет медицину уступать мобилизации: проблема военно-врачебной экспертизы

Когда закон заставляет медицину уступать мобилизации: проблема военно-врачебной экспертизы
ВЛК. Источник: uc.kr.ua

Вокруг военно-врачебных комиссий накопилось столько недоверия, что их решения все чаще становятся началом нового конфликта. Мобилизованные жалуются на осмотры "вслепую", игнорирование медицинских выписок и необходимость каждый раз заново доказывать свою болезнь. Военные – на невозможность пройти комиссию после ухудшения состояния или ранения. А врачи ВВК оказываются между требованиями системы, чрезмерным потоком пациентов и общественным гневом.

В феврале Дмитрий Лубинец сообщил о более чем 1700 обращениях за 2025 год по вопросам здравоохранения и ВВК. Среди нарушений – решения без осмотра и изучения документов, а также попадание в штурмовые подразделения людей с такими патологиями позвоночника, что они не способны даже носить бронежилет.

После этого возникает вопрос: кого и как мы усиливаем? Командиру нужен человек, способный выполнять задачи. Боевые товарищи должны быть уверены в соседе по окопу. Самому военному нужны условия службы, соответствующие его здоровью. Все эти потребности невозможно удовлетворить одной формальной записью "годен".

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Обществу удобно назначить единственного виновного – врача, чья фамилия стоит под заключением. Но врачи ВВК сегодня стали заложниками системы и "политической целесообразности": от них требуют своими подписями заверять годность по критериям, которые устанавливают совсем в других кабинетах. Когда правила военно-врачебной экспертизы подстраивают под потребности набора, страдают и люди, и армия, и сами врачи. А ответственность законодателей и чиновников за созданные ими правила остается без внимания.

К этому добавляются условия, в которых гражданские специалисты, привлеченные к ВВК, должны принимать решения. Чтобы оценить состояние человека, нужно изучить течение его заболеваний, результаты лечения, при необходимости назначить дополнительные обследования. Если врач не имеет доступа к необходимой медицинской документации, ограничен во времени и возможности дообследовать пациента, требование немедленного заключения подталкивает к формальному осмотру. Государство не может требовать достоверной оценки здоровья и одновременно создавать условия, в которых провести ее полноценно невозможно.

За рамками, установленными приказом Министерства обороны Украины №402 от 14 августа 2008 года (с изменениями) "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", теряется простое медицинское обстоятельство: человек в кабинете ВВК может чувствовать себя удовлетворительно лишь потому, что длительное время лечится, ежедневно принимает препараты и находится под наблюдением. В экстремальных полевых условиях этот режим мгновенно рушится, приводя к быстрой декомпенсации. Человек не состоит из отдельных пунктов перечня болезней – оценивать нужно не изолированный диагноз по принципу "пришел сам – значит, годен", а совместимость лечения и итоговую утрату функциональности всего организма. И недопустимо отмахиваться от этого фразой "сейчас все больны", ведь массовость проблемы лишь усиливает ее опасность.

Ни одна армия мира не комплектует свои боевые подразделения – ни во время срочной службы, ни во время мобилизации в период боевых действий – людьми с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, эпилепсией, вирусным гепатитом C, онкологическими или психическими заболеваниями. Даже в странах с жесткой системой призыва, таких как Израиль, люди с подобными диагнозами могут привлекаться только на специальные тыловые или гражданские должности. Привлечение хронически больных людей или лиц в возрасте 45+ (за исключением опытного офицерского корпуса) к выполнению боевых задач противоречит мировой военной медицине и подрывает боеспособность подразделений.

Ограничения должны действовать и за пределами кабинета ВЛК. В том же докладе Уполномоченного по правам человека зафиксированы массовые жалобы на отказы командиров направлять бойцов на ВЛК или лечение, игнорирование рекомендаций о стационарном лечении, реабилитации и отпусках. Пока бюрократическая стена между воинской частью и медицинским учреждением остается непреодолимой, военнослужащий с подорванным здоровьем остается без помощи. Следовательно, далеко не каждая проблема возникает из-за решения медика.

Защищать врача – значит дать ему возможность работать честно, а не искать в нем крайнего. Полиция Киева уже сообщала об убийстве 55-летнего врача-хирурга во время прохождения мужчиной ВЛК. Человек погиб на рабочем месте. Между тем в парламенте охотно обсуждают законопроект №12442 об усилении уголовной ответственности глав и членов ВЛК. Но дополнительная угроза тюрьмы не заменит отсутствующее обследование и не исправит неудачные критерии пригодности.

Если врач совершил преступление (взял взятку или сознательно сфальсифицировал документы) – он должен отвечать по всей строгости закона. Но военно-врачебная экспертиза требует немедленного системного пересмотра и четкого распределения ответственности за каждое звено. Минобороны и Минздрав должны отвечать за медицинскую обоснованность и реалистичность приказа №402. Организаторы ВЛК обязаны обеспечить время и технические возможности для качественного обследования. Командование частей должно нести ответственность за сохранение здоровья бойцов и строгое соблюдение установленных ограничений. А врач должен отвечать исключительно за объективное и честное заключение в пределах своих полномочий. Только так ВЛК станет инструментом укрепления боеспособности армии, а не источником разрушения человеческих судеб и общественного доверия.

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Источник:censor.net
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