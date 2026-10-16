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Польза грецких орехов для мозга: как они влияют на память

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
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icon 2,0 т.
Польза грецких орехов для мозга: как они влияют на память
Эксперты рассказали об их влиянии на память, внимание и защиту клеток мозга от повреждений. Источник: magnific

Грецкие орехи известны высоким содержанием полезных жиров, витаминов и антиоксидантов, которые важны для здоровья мозга. Их регулярное употребление может способствовать поддержанию памяти, концентрации внимания и нормальной работе нервной системы.

Диетологи объяснили, какие питательные вещества делают эти орехи особенно ценными и способны ли они влиять на когнитивные функции. Также специалисты рассказали parade.com, сколько грецких орехов рекомендуется есть ежедневно, чтобы получить максимальную пользу.

Почему грецкие орехи полезны для мозга?

Диетолог Сидни Лаппе объясняет, что грецкие орехи отличаются от других орехов высоким содержанием полиненасыщенных жиров, в частности альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Это растительная омега-3 жирная кислота, которая играет важную роль в поддержании здоровья мозга.

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Помимо полезных жиров, грецкие орехи содержат витамин Е, медь, марганец, белок, клетчатку и полифенолы. Среди других ценных соединений — элаговая кислота, гамма-токоферол, являющийся формой витамина Е, и мелатонин.

Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами и могут помогать защищать клетки мозга от окислительного стресса. Некоторые соединения также участвуют в регуляции воспалительных процессов.

Диетолог Эрик Финли подчеркивает, что ни один отдельный продукт не способен самостоятельно обеспечить здоровье мозга. Важнее придерживаться сбалансированного питания, регулярно включая в него продукты с разнообразными питательными веществами.

Как омега-3 влияют на память и концентрацию?

Омега-3 жирные кислоты необходимы для нормальной работы нервной системы. По словам диетолога Кристины Каро, они помогают поддерживать структуру и гибкость мембран клеток мозга, благодаря чему нервные клетки могут эффективно передавать сигналы друг другу.

Этот процесс важен для мышления, обучения, запоминания и концентрации внимания.

Исследования также связывают омега-3 с поддержанием когнитивных функций и настроения. Однако есть важный нюанс: грецкие орехи содержат преимущественно растительную омега-3-кислоту АЛК, которая отличается от DHA и EPA, содержащихся, в частности, в жирной рыбе.

Организм способен преобразовывать АЛК в EPA и DHA, но этот процесс происходит в ограниченных количествах. Поэтому диетологи советуют получать омега-3 из различных пищевых источников, а не полагаться только на грецкие орехи.

Полезные жиры важны не только для мозга, но и для сердечно-сосудистой системы. Здоровые кровеносные сосуды обеспечивают надлежащее снабжение мозга кислородом и питательными веществами, необходимыми для его работы.

Помогают ли грецкие орехи лучше сосредоточиться?

Не стоит рассчитывать, что после горсти орехов память мгновенно улучшится, а концентрация внимания станет заметно выше. Потенциальная польза связана прежде всего с регулярным употреблением этих продуктов в течение длительного времени.

В то же время есть исследования, указывающие на возможный краткосрочный эффект. В частности, в исследовании 2025 года молодые люди, которые завтракали грецкими орехами, быстрее реагировали на задачи, связанные с концентрацией внимания и принятием решений, позже в тот же день. Однако явного улучшения кратковременной памяти исследователи не обнаружили.

Еще один возможный механизм связан с уровнем сахара в крови. Перекусы, содержащие белок, клетчатку и полезные жиры, могут помогать избегать резких колебаний энергии. Это особенно актуально для людей, которые после сладостей испытывают кратковременный прилив бодрости, а затем — усталость и сонливость.

Однако грецкие орехи не являются самостоятельным средством для улучшения внимания. На когнитивные функции также влияют сон, физическая активность, общее качество питания и состояние здоровья.

Антиоксиданты могут защищать клетки мозга

Еще одно важное преимущество грецких орехов — содержание антиоксидантов, в частности полифенолов и витамина Е. Эти соединения помогают противодействовать окислительному стрессу — процессу, при котором в клетках накапливаются повреждения, вызванные избытком свободных радикалов. Полифенолы также могут участвовать в регуляции воспалительных процессов.

Диетолог Келси Розенбаум объясняет, что контроль воспаления и защита от окислительного стресса важны для поддержания здоровой среды, в которой функционируют клетки мозга. Эти процессы изучают и в контексте возрастных изменений и заболеваний, связанных с ухудшением когнитивных функций.

В то же время наличие антиоксидантов в продукте не означает, что его употребление гарантированно предотвратит деменцию или болезнь Альцгеймера. Для поддержания здоровья мозга важен комплексный подход к здоровью.

Сколько грецких орехов нужно есть ежедневно?

По рекомендации диетолога Эрика Финли, стандартная порция грецких орехов составляет примерно 7 целых орехов или 14 половинок.

Такое количество обеспечивает организм полезными жирами, в частности омега-3 АЛК, а также белком и клетчаткой. В то же время грецкие орехи довольно калорийны, поэтому специалист советует придерживаться умеренных порций.

Для более питательного перекуса их можно сочетать с ягодами. Также подойдет небольшое количество темного шоколада.

Грецкие орехи хорошо вписываются в диету MIND — модель питания, разработанную с учетом продуктов, которые могут поддерживать здоровье мозга и помогать снижать риск когнитивного ухудшения.

Диетологи подчеркивают: главное — не съедать большое количество орехов время от времени, а регулярно включать умеренные порции в сбалансированный рацион.

Грецкие орехи — это полезное дополнение к рациону, но не универсальное средство для улучшения памяти. Наилучший результат для общего здоровья дает сочетание разнообразного рациона, достаточного сна, физической активности и других здоровых привычек.

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