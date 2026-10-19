Куркума в рационе: чем она полезна и с какими продуктами её лучше сочетать

Смузи — это простой способ разнообразить рацион и добавить в него больше фруктов и овощей. Однако сделать этот напиток ещё более интересным можно с помощью одного необычного ингредиента — куркумы.

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Эта специя содержит куркумин, известный своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Издание eatthis.com рассказывает, чем полезна куркума и с какими продуктами её лучше всего сочетать в смузи.

Чем полезна куркума?

Главная ценность куркумы — куркумин, активное соединение, обладающее антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Антиоксиданты помогают защищать клетки от окислительного стресса, связанного со старением и развитием некоторых заболеваний.

Чтобы улучшить усвоение куркумина, стоит сочетать куркуму с источниками жиров. Например, в смузи можно добавить натуральный греческий йогурт или ложку ореховой пасты.

Для дополнительной пользы напиток можно дополнить другими продуктами, содержащими полезные питательные вещества: черникой, овсяными хлопьями, шпинатом, ананасом или семенами чиа.

Некоторые исследования также изучали влияние куркумина на психическое здоровье. В частности, в исследовании с участием 60 человек с большим депрессивным расстройством после шести недель приема добавки куркумина наблюдалось улучшение симптомов. В то же время эти результаты не означают, что обычная порция куркумы в смузи дает такой же эффект.

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С чем сочетать куркуму в смузи?

Несмотря на насыщенный вкус и характерный аромат, куркума хорошо дополняет сладкие напитки. Лучше всего она сочетается со следующими ингредиентами:

Фрукты: ананас, банан, манго и персик.

Специи: свежий или молотый имбирь, корица.

Овощи: морковь и шпинат.

Кокосовые продукты: кокосовая стружка или кокосовое молоко.

Дополнительные ингредиенты: семена чиа, греческий йогурт и ореховая паста.

Семена чиа помогут сделать напиток гуще и увеличат содержание клетчатки. А сочетание куркумы с фруктами, йогуртом и небольшим количеством ореховой пасты позволит приготовить питательный смузи с разнообразным вкусом.

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Куркума может быть полезным дополнением к сбалансированному питанию, но её не стоит рассматривать как средство для лечения воспалений, депрессии или других заболеваний.

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