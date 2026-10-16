"Врачам связывают руки": Минздрав запретил доступные противовирусные препараты

В Украине ведется системная борьба с доступной противовирусной терапией: Министерство здравоохранения вновь ограничило возможности врачей назначать препараты, которые не входят в узкий список средств, регламентированных стандартизированными клиническими рекомендациями.

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На практике это означает, что большинство пациентов, которые будут обращаться к семейному врачу в эпидемическом сезоне 2026/27, не смогут получить своевременное лечение. Для больных COVID-19 и гриппом это может обернуться развитием тяжелых осложнений, а в некоторых случаях – даже смертью.

Об этом предупредила заслуженный врач Украины доктор медицинских наук Ольга Голубовская. Она отмечает, что приказ Минздрава фактически связывает врачам руки, поэтому украинцам следует позаботиться о себе самостоятельно и дома иметь запас противовирусных препаратов, которые еще можно приобрести в аптеках: ведь лечение вирусных инфекций нужно начинать сразу же после появления первых симптомов, не дожидаясь осложнений.

"Очень много больных с дыхательной недостаточностью – прошлый сезон гриппа, я думаю, все помнят, какой был тяжелый. Поэтому нужно иметь противовирусные препараты у себя дома", – советует врач.

По ее словам, Минздрав не первый год ведет настоящую войну с противовирусной терапией, которая могла бы быть доступной и эффективной для пациентов.

"Я не могу этого понять. Снова вышел документ, где написано, что запрещено принимать противовирусные препараты, если они не регламентированы согласно стандартам. Врач читает, что запрещено, и не будет назначать, будем все ждать, когда уже реанимация. Хотя всем известно: лечить и бактериальные, и вирусные заболевания нужно с самого начала, а не с реанимации. Не знаю, что с этим делать, поэтому мы проводим такую ​​работу с населением, чтобы они знали о проблеме. Потому что, к сожалению, министерство нас в этом не слышит", – сказала Ольга Голубовская.

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О каком документе идет речь?

Приказ Минздрава №870 от 26 июня утверждает единый протокол первичной и специализированной медицинской помощи при гриппе. В соответствии с ним, грипп в Украине разрешается лечить только тремя противовирусными препаратами: озельтамивиром, занамивиром и балоксавиром марбоксилом. Отступив от этого списка, врач нарушит ст. 14-1 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении", которым отмечается, что соблюдение протокола обязательно.

Проблема состоит в том, что принятые Минздравом препараты малодоступны для среднестатистического украинца. По данным онлайн-сервисов поиска и бронирования лекарств, занамивир и ксофлуза (единственный в нашей стране препарат с действующим веществом балоксавира марбоксил) в настоящее время в украинских аптеках отсутствуют. Единственным доступным препаратом из министерского перечня, который сейчас можно приобрести в Украине, остается озельтамивир, цена которого стартует от 400 грн за упаковку 10 капсул.

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В то же время другие популярные противовирусные препараты, не вошедшие в список Минздрава, стоят значительно дешевле: в частности, цены на флавовир (действующее вещество протефлазид) стартуют с 248,88 грн за флакон, а на гропринозин (действующее вещество инозин пранобекс) с 298,44 грн за упаковку.

Кладбище больных

Дискуссия о расширении перечня принятых препаратов ведется чуть ли не с начала пандемии COVID-19. Тогда даже на фоне массовых смертей пациентов Минздрав не решался разрешить врачам применять противовирусные средства, которые в то время еще не были рекомендованы ВОЗ. В частности, как напомнила Голубовская, первый протокол лечения, включавший противовирусные препараты, в Украине появился только два года спустя после начала пандемии.

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"Я спрашиваю: кто ответит за все эти кладбища больных? Сейчас все делают вид, что ничего не было. Но это же не просто страшные вещи, это ужасные вещи, когда врачу, разбирающемуся в инфекционном процессе, запрещают лечить уже тяжелых больных", – сказала она в эфире студии "Кабинет экспертов".

Наиболее показательным первым актом непонятной войны государства с противовирусными препаратами стала кампания против популярного лекарственного средства Протефлазид. Весной 2020 года Национальная академия медицинских наук Украины обратилась к правительству с предложением включить этот препарат в протоколы лечения COVID-19. В письме к главе правительства президент НАМН Украины Виталий Цымбалюк отмечал, что этот отечественный препарат имеет потенциальную эффективность против SARS-CoV-2 и может быть применен для лечения сразу после появления первых симптомов.

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Однако Минздрав отверг предложение академиков, а в СМИ началась информационная кампания по травле НАМН и производителей препарата, которую возглавила экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун. Она публично заявила, что противовирусные средства вообще не предотвращают коронавирус, а НАМН "занимается псевдонаукой". После чего к делу подключился Антимонопольный комитет, наложивший на производителя Протефлазида штраф за якобы "недостоверные данные".

Из-за этой официальной позиции огромное количество пациентов оставалось без адекватного лечения еще два года, пока противовирусные препараты все-таки были внесены в протокол.

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А производитель Протефлазида доказал в суде достоверность данных об эффективности препарата и его действии на SARS-CoV-2, а также вирусы гриппа, и выиграл дело в АМКУ.

Статистика и обещания

После завершения пандемии COVID-19 был официально переведен в разряд обычных ОРВИ – таких, как грипп и другие сезонные вирусные инфекции. Однако это не значит, что коронавирус, как и грипп, не является опасным. За прошлый эпидсезон с диагнозами COVID-19 и ОРВИ, включая грипп, было госпитализировано 126 899 украинцев, из них – почти 70 тысяч детей. 187 взрослых и 12 детей скончались.

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В Минздраве упорно продолжают воевать с противовирусной терапией и отмечают, что во всех летальных случаях у людей не было профилактических прививок. Но на фоне призывов Минздрава всем вакцинироваться, вакцин от того же гриппа на начало октября в украинских аптеках нет. Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что в этот эпидсезон в Украине будет доступно 400 тысяч доз противогриппозных вакцин.

Это значит, что вакцинироваться смогут далеко не все.