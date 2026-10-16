Лекарства начинаются с молекулы: как украинский "Енамин" помогает в поиске новых методов лечения

Прежде чем препарат поступит к пациенту, его будущую молекулу необходимо создать, изучить и неоднократно модифицировать. Над этой частью исследований работают украинские химики, которые снабжают мировые лаборатории соединениями для разработки лекарств и готовят новое поколение ученых в Украине.

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Для пациента лекарственный препарат обычно начинается с назначения врача и упаковки из аптеки. Для ученого все начинается значительно раньше: с поиска молекулы, которая может стать основой будущего лечения. Ее нужно синтезировать, проверить свойства, изменить структуру и снова исследовать. Для этого необходимы и научные идеи, и конкретные вещества, оборудование и специалисты.

Именно на этом раннем этапе разработки лекарств работают украинская компания "Енамин" и ее партнер "Укроргсинтез". Их работа остается за пределами аптечной витрины, но помогает исследователям в разных странах переходить от предположений к экспериментам.

Молекулярные "кирпичики" для будущих препаратов

"Енамин" была основана командой химиков в Киеве в 1991 году. С тех пор научно-производственное предприятие превратилось в международного поставщика химических соединений и исследовательских услуг. Среди тех, кто использует его разработки, – крупные фармацевтические компании, биотехнологические команды и ведущие университетские лаборатории.

Компания создает молекулы и химические инструменты для поиска новых лекарств. Готовых препаратов для аптек она не производит.

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Исследователи отбирают перспективные молекулы с помощью компьютерного моделирования, а затем проверяют их в лаборатории. Другие соединения используют в качестве "строительных блоков", из которых создают новые молекулы.

Каталог "Енамина" содержит миллионы соединений для тестирования и сотни тысяч таких "кирпичиков" для синтеза. Ежемесячно коллекция пополняется сотнями и тысячами новых позиций.

Особый масштаб имеет Enamine REAL: виртуальное пространство с более чем 100 миллиардами молекулярных структур. Это структуры соединений, которые можно синтезировать на заказ по проверенным протоколам. По информации компании, большинство из них можно получить в лабораторию в любой точке мира менее чем за три недели.

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В химическом сообществе даже бытует выражение: на полке едва ли не каждого химика-органика найдется что-нибудь из каталога "Енамина". Здесь, возможно, присутствует некоторое преувеличение, однако оно отражает масштабы деятельности компании. Ее соединения используются во всем мире для более оперативной проверки научных идей на практике.

От научных публикаций до поиска противовирусного лечения

Вклад компании можно оценивать не только по объему каталогов. Согласно данным наукометрической базы Scopus, количество публикаций с участием "Енамина" выросло примерно с 30 в год десять лет назад до более чем 120 в 2025 году. Работы его ученых публикуются в Nature, Science, Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie и специализированных научных изданиях.

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В 2022 году группа ученых Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и профильных институтов Национальной академии наук Украины, также связанных с "Енамином", получила Национальную премию Украины имени Бориса Патона. Награду присудили за вклад в развитие украинской органической химии. За почти 20 лет работы исследователи разработали и внедрили в промышленное производство большое количество органических соединений, которые применяются при разработке лекарственных средств.

Лабораторная наука требует значительных средств. Одним из способов их привлечения в мире являются грантовые конкурсы: исследователи обосновывают идею, ожидаемые результаты и возможную пользу работы, чтобы получить финансирование на несколько лет. Конкуренция высока: в отдельных конкурсах поддержку получают менее 10 % заявленных проектов.

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"Енамин" получил многомиллионный грант Европейского исследовательского совета (ERC) на поиск насыщенных аналогов бензола для создания лекарственных средств. Исследования финансировались из бюджета Европейского Союза, а проводились в Киеве на базе компании. Это был первый грант ERC, в рамках которого организация, принимавшая исследователей и предоставлявшая лабораторные мощности, располагалась в Украине.

Компания также участвовала в проектах при поддержке программы "Горизонт 2020" и Национального института здоровья США.

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Одно из направлений международного сотрудничества касается веществ, биологическим действием которых можно управлять с помощью света. В рамках европейского гранта PELICO "Енамин" координировал такие исследования совместно с партнерами, среди которых были Технологический институт Карлсруэ в Германии и Кембриджский университет в Великобритании.

Еще одним примером, непосредственно связанным с поиском лекарств, является проект COVID Moonshot. К этому открытому международному проекту по разработке противовирусных препаратов, в первую очередь против коронавируса, компания присоединилась с самого начала.

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Ее химики создали для проекта более двух тысяч новых соединений. Одно из них стало перспективным доклиническим кандидатом на препарат против различных коронавирусов. По состоянию на конец 2025 года она проходила первичные токсикологические исследования. Речь шла еще об исследуемой молекуле, а не о готовых лекарствах для пациентов.

Почему для будущих лекарств важна точность в лаборатории

Синтез вещества – лишь часть работы. Исследователям необходимо установить, что именно они получили, проверить состав смеси, очистить соединение и оценить результат реакции. Для этого наряду с лабораторной посудой используются сложные аналитические системы.

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По данным компании, "Енамин" располагает более чем 250 современными хроматографическими системами Agilent. Они помогают анализировать смеси, контролировать ход реакций и очищать полученные вещества.

Молекулярное строение определяют с помощью спектрометров ядерного магнитного резонанса, или ЯМР. Условно их можно назвать "молекулярными томографами": они позволяют выяснить, как устроена молекула, а в повседневной работе помогают быстро оценить результаты конкретной реакции. Таких приборов в компании более пяти, и каждый может стоить более миллиона долларов.

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Отдельного внимания заслуживают хиральные соединения. Их молекулы могут существовать в формах, которые соотносятся между собой как левая и правая рука. Для организма это различие может иметь значение: такие формы способны по-разному взаимодействовать с биологическими системами.

Поэтому при разработке лекарств важно уметь разделять эти формы, определять их соотношение и чистоту. Для этого у компании есть специальное оборудование, а также собственный парк приборов для первичных биологических экспериментов.

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Где обучаются те, кто будет создавать новые молекулы

Одним из ближайших академических партнеров "Енамина" и "Укроргсинтеза" является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Согласно приведенным в исходном материале данным Scopus за 2022–2027 годы, их совместный вклад составляет более 350 публикаций. Для сравнения: общее количество химических публикаций ученых университета за указанный период составляет около тысячи.

Сотрудничество выходит далеко за рамки научных статей. В условиях ограниченного финансирования украинской науки университетские исследователи могут выполнять собственные работы с использованием ресурсов компании в рамках соответствующих договоров. Студенты получают доступ к современному оборудованию и практическим методам исследований.

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Для будущих химиков проводятся экскурсии и занятия в синтетических лабораториях и на хроматографическом оборудовании. Уже несколько лет на базе компании действует регулярный практикум. Под руководством опытных преподавателей студенты проходят путь от постановки реакции до выделения и очистки полученного продукта на современных автоматизированных системах.

Такой опыт сказывается и на качестве дипломных работ. В 2026 году среди победителей конкурса лучших дипломных работ Института высоких технологий КНУ были две работы по химии, выполненные на базе "Енамина": бакалаврская и магистерская. В них соединились университетское руководство, наставничество специалистов-практиков и возможности современной лаборатории.

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В то же время компания поддерживает инфраструктуру самих учебных заведений. При содействии Благотворительного фонда "Енамин" отремонтировали и оборудовали лаборатории в Киеве, Львове, Ужгороде, Черновцах, а также в прифронтовых Сумах и Харькове.

Цель этой поддержки заключается и в сохранении научного потенциала городов: чтобы молодые специалисты имели возможность работать по специальности, а не покидали науку или страну из-за отсутствия условий для исследований.

Путь в науку начинается со школьного эксперимента

Будущий исследователь приходит в университетскую лабораторию с интересом, который нередко возник еще на школьном уроке. Поэтому поддержка химического образования охватывает не только студентов.

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"Енамин" и его благотворительный фонд много лет помогают проводить Всеукраинскую ученическую олимпиаду по химии. В частности, финансируют экспериментальный тур для всех классов-участников, что среди олимпиад встречается редко. Украинским командам также помогают готовиться к международным соревнованиям: проводят лекции и развивают практические лабораторные навыки.

В последние годы фонд организует Летнюю химическую школу. В течение двух недель победители олимпиад совмещают отдых с учебными интенсивами, которые проводят ведущие химики компании.

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Отдельная программа предназначена для учителей. Ежегодно 20 педагогов из разных областей Украины получают стипендии за успехи в подготовке учащихся к олимпиадам по химии. Фонд также оказывает помощь в обеспечении учебными материалами и обновлении лабораторий. Среди примеров такой работы – модернизированная лаборатория органической химии в Ужгородском национальном университете и новый кабинет химии в Украинском физико-математическом лицее КНУ.

Так формируется последовательный путь к профессии: учитель пробуждает интерес, университет дает знания, а исследовательская лаборатория позволяет проверить собственную идею на практике.

Частная компания не может полностью заменить государственную поддержку науки и образования. Однако опыт "Енамина" показывает, как международные исследования могут сочетаться с подготовкой специалистов внутри страны. За обширными каталогами молекул стоят люди, которые умеют создавать новые соединения, обучать других и работать в Украине, имея современные возможности для профессионального развития.