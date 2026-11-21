Алкоголь может менять действие лекарственных препаратов, влияя на их всасывание, метаболизм и выведение из организма. В некоторых случаях он ослабляет эффективность лечения, в других – усиливает побочные эффекты и повышает риск опасных осложнений.

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Особенно опасно одновременное употребление алкоголя с препаратами, влияющими на центральную нервную систему, в частности со снотворными, успокоительными и опиоидными обезболивающими. При этом риски зависят от конкретного препарата, его дозы, количества алкоголя, состояния здоровья человека и других лекарств, которые он принимает.

Рассмотрим 13 групп препаратов, при применении которых стоит избегать алкоголя или обязательно обсуждать его употребление с врачом.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕПРЕССИИ И ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ

Алкоголь может усиливать побочные эффекты этих лекарств, в частности сонливость, головокружение и нарушение координации. А также ухудшать симптомы депрессии и тревоги, негативно влияя на результаты лечения.

Особенно опасно сочетание алкоголя с бензодиазепинами, такими как диазепам, алпразолам и лоразепам. Эти препараты подавляют активность центральной нервной системы, а алкоголь усиливает их действие. Последствиями могут быть выраженная сонливость, потеря сознания, нарушение дыхания и смертельно опасная передозировка.

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Особого внимания требуют антидепрессанты из группы ингибиторов моноаминоксидазы (ИМАО), в частности фенелзин и транилципромин. Некоторые алкогольные напитки, особенно отдельные сорта пива и вина, могут содержать значительное количество тирамина – биогенного амина, который в сочетании с этими напитками может вызвать опасное повышение артериального давления.

Осторожность также необходима во время лечения сертралином, флуоксетином, пароксетином, дулоксетином, десвенлафаксином, бупропионом, диазепамом, арипипразолом и другими препаратами.

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Растительные добавки также не всегда безопасны. В частности, кава-кава (Piper methysticum), которую иногда используют для снижения тревожности, может усиливать седативное действие алкоголя и связана с риском токсического поражения печени.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТА

Алкоголь влияет на регуляцию уровня глюкозы в крови. В частности, он может подавлять образование глюкозы в печени, что повышает риск гипогликемии – опасного снижения уровня глюкозы в крови. Особенно это касается людей, которые применяют инсулин или препараты сульфонилмочевины, в частности глибенкламид, глипизид и гликлазид.

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Гипогликемия может сопровождаться такими симптомами: слабость, дрожь и усиленное потоотделение; учащенное сердцебиение; головная боль и головокружение; тошнота и рвота; нарушение концентрации внимания; спутанность сознания; в тяжелых случаях – судороги и потеря сознания. Симптомы гипогликемии могут напоминать алкогольное опьянение, из-за чего человек или его окружение не всегда вовремя распознают проблему.

Чрезмерное употребление алкоголя во время применения метформина может повышать риск лактоацидоза – редкого, но потенциально опасного для жизни метаболического осложнения.

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Проконсультируйтесь с врачом по поводу употребления алкоголя, если вы принимаете такие препараты, как хлорпропамид, метформин, глипизид, глибенкламид (глибурид), толбутамид, толазамид, а также если вы применяете инсулин или другие средства для контроля уровня глюкозы в крови.

ПРЕПАРАТЫ ОТ ПРОСТУДЫ И АЛЛЕРГИИ

Многие средства для облегчения симптомов простуды, гриппа и аллергии содержат компоненты, которые могут вызывать сонливость и головокружение. Алкоголь усиливает эти эффекты, ухудшая концентрацию внимания, скорость реакции и координацию движений.

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Особенно это касается антигистаминных препаратов первого поколения, таких как дифенгидрамин, хлорфенирамин, бромфенирамин, доксиламин. Антигистаминные препараты второго поколения, в частности лоратадин и цетиризин, обычно реже вызывают сонливость. Однако индивидуальная реакция может отличаться, а алкоголь может усиливать нежелательные эффекты.

Отдельную опасность представляют комбинированные препараты от кашля, содержащие кодеин или другие вещества, угнетающие центральную нервную систему. Сочетание кодеина с алкоголем может вызывать опасное угнетение дыхания.

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Важно внимательно проверять состав комбинированных средств от простуды, поскольку один препарат может содержать несколько действующих веществ, способных взаимодействовать с алкоголем.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Алкоголь может усиливать гипотензивное действие некоторых препаратов, которые используют для лечения артериальной гипертензии. В результате возможно чрезмерное снижение артериального давления, головокружение, слабость и обморок, а также аритмия.

Такие реакции могут возникать, в частности, при применении лизиноприла, амлодипина, клонидина, доксазозина, некоторых диуретиков, в частности гидрохлоротиазида. Риск зависит от конкретного препарата и индивидуальной реакции организма.

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Регулярное чрезмерное употребление алкоголя само по себе способствует повышению артериального давления и может осложнять контроль гипертензии. Поэтому людям, принимающим антигипертензивные препараты, необходимо учитывать как возможное взаимодействие алкоголя с лекарствами, так и его долгосрочное влияние на сердечно-сосудистую систему.

СНОТВОРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Сочетание алкоголя со снотворными препаратами – одно из самых опасных сочетаний. И алкоголь, и многие снотворные обладают седативным эффектом и подавляют активность центральной нервной системы. При одновременном применении их действие может существенно усиливаться. Возможные последствия их сочетания: чрезмерная сонливость; нарушения памяти; потеря координации; необычное поведение; угнетение дыхания; потеря сознания.

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Особенно опасно сочетание алкоголя с золпидемом, эзопиклоном, темазепамом, эстазоламом и другими препаратами со снотворным или седативным действием. Алкоголя следует избегать также во время приема препаратов, содержащих доксиламин или дифенгидрамин.

Некоторые растительные добавки, например валериана, в сочетании с алкоголем также могут усиливать сонливость.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

Употребление алкоголя во время приема обезболивающих может повышать риск побочных эффектов.

Препараты для уменьшения мышечных спазмов (миорелаксанты), в частности циклобензаприн и каризопродол, могут усиливать седативное действие алкоголя, а их сочетание – повышать риск выраженной сонливости, нарушения сознания и затруднения дыхания.

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Ибупрофен, напроксен, ацетилсалициловая кислота и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) могут раздражать слизистую оболочку желудка и повышать риск желудочно-кишечных кровотечений. Алкоголь дополнительно увеличивает этот риск, особенно при регулярном или чрезмерном употреблении.

Парацетамол в рекомендованных дозах обычно хорошо переносится, однако его передозировка может вызывать тяжелое поражение печени. Регулярное чрезмерное употребление алкоголя является дополнительным фактором риска токсического поражения печени, особенно при превышении рекомендованных доз.

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Сочетание алкоголя с опиоидами может вызывать опасное угнетение центральной нервной системы. Возможны выраженная сонливость, нарушение сознания, замедление дыхания, кома и смертельная передозировка. Не употребляйте алкоголь, если принимаете опиоидные обезболивающие, в частности оксикодон, гидрокодон, меперидин, пропоксифен, кодеин, морфин, трамадол и т. д.

ПРЕПАРАТЫ ОТ ТОШНОТЫ И ИЗЖОГИ

Сочетание этих лекарств с алкоголем может вызвать учащенное сердцебиение и резкие изменения артериального давления. Это также повышает риск передозировки и может усилить действие алкоголя.

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Некоторые препараты обладают седативным действием. Например, дименгидринат, метоклопрамид и меклизин могут вызывать сонливость и головокружение. Алкоголь может усиливать эти эффекты, ухудшая координацию движений и скорость реакции. Также не стоит употреблять алкоголь с циметидином и низатидином.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА

Употребление алкоголя может повышать риск побочных эффектов при приеме статинов (аторвастатин, розувастатин, симвастатин, правастатин, ловастатин и т. д.), в частности нарушений функции печени, а также негативно влиять на сердечно-сосудистое здоровье. Особенно это касается людей с заболеваниями печени или тех, кто регулярно употребляет значительное количество алкоголя.

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Кроме того, алкоголь может усиливать характерные для ниацина приливы крови к лицу, покраснение кожи и зуд.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Для облегчения симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы часто применяют альфа-адреноблокаторы. К ним относятся тамсулозин, доксазозин и теразозин. Эти препараты расслабляют гладкие мышцы предстательной железы и шейки мочевого пузыря, облегчая мочеиспускание. В то же время они могут снижать артериальное давление. Алкоголь может усиливать этот эффект, вызывая головокружение, слабость и обморок.

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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СДВГ

Для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) часто используют психостимуляторы, повышающие активность центральной нервной системы. К ним относятся метилфенидат, дексметилфенидат, декстроамфетамин и лиздексамфетамин.

Алкоголь оказывает противоположный эффект – он является седативным средством. Сочетание этих двух веществ может изменять субъективное восприятие опьянения, что повышает риск чрезмерного употребления алкоголя. Также возможны учащенное сердцебиение, колебания артериального давления, ухудшение концентрации внимания и повышение риска других нежелательных реакций.

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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТРИТА

Для уменьшения боли и воспаления при артрите часто используют нестероидные противовоспалительные препараты (целекоксиб, напроксен, диклофенак, ибупрофен). Они могут повышать риск образования язв и кровотечений в желудочно-кишечном тракте.

Употребление алкоголя дополнительно увеличивает этот риск, особенно при длительном применении НПВП, высоких дозах или наличии других факторов риска. Отдельные препараты также могут негативно влиять на функцию печени.

ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

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Сочетание алкоголя с противосудорожными препаратами, в частности с лекарствами для лечения эпилепсии, может вызвать серьезные побочные эффекты. К ним относятся головокружение, сонливость, нарушение координации, необычное поведение и изменения психического состояния (включая суицидальные мысли). Кроме того, алкоголь может ухудшать контроль над эпилепсией, а его чрезмерное употребление и нарушения сна повышают риск приступов.

Не употребляйте алкоголь во время приема таких препаратов, как габапентин, прегабалин, фенитоин, леветирацетам, карбамазепин, ламотриджин, ламотриджин, топирамат, окскарбазепин, фенобарбитал, клоназепам и других.

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Особенно опасно одновременное употребление алкоголя с фенобарбиталом и клоназепамом, которые оказывают выраженное угнетающее действие на центральную нервную систему. Их сочетание с алкоголем может привести к нарушению сознания и угнетению дыхания.

АНТИБИОТИКИ, ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ И ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

При умеренном употреблении алкоголя не возникает специфических опасных взаимодействий с большинством распространенных антибактериальных препаратов. Вместе с тем алкоголь может усиливать тошноту, головокружение и другие нежелательные симптомы, а также ухудшать самочувствие во время инфекционных заболеваний.

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Однако для некоторых препаратов существуют существенные ограничения.

Во время приема метронидазола и тинидазола рекомендуют полностью избегать алкоголя. Возможные нежелательные реакции включают тошноту, рвоту, боль в животе, покраснение лица, головную боль и учащенное сердцебиение.

Линезолид может взаимодействовать с алкогольными напитками, содержащими значительное количество тирамина, в частности с некоторыми сортами пива и вина, что может вызвать опасное повышение артериального давления.

Изониазид может вызывать токсическое поражение печени, а употребление алкоголя повышает риск этого осложнения.

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Некоторые противогрибковые средства, в частности кетоконазол для системного применения, связаны с риском поражения печени. Употребление алкоголя может создавать дополнительную нагрузку на печень.

Среди других препаратов, требующих особого внимания, – циклосерин, при приеме которого алкоголь может повышать риск судорог, и гризеофульвин, который в сочетании с алкоголем может вызывать неприятные реакции.

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ, КОТОРЫЕ НЕ СЛЕДУЕТ СОЧЕТАТЬ С АЛКОГОЛЕМ

Варфарин – антикоагулянт, который применяют для профилактики и лечения тромбоэмболических осложнений.

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Алкоголь может влиять на его метаболизм и антикоагулянтный эффект. Чрезмерное его употребление может привести к внутренним кровотечениям или чрезмерному образованию тромбов, что может вызвать инсульт или инфаркт.

Препараты нитроглицерина и изосорбида динитрата, которые назначают, в частности, для лечения стенокардии, также могут быть опасны в сочетании с алкоголем. Алкоголь способен усиливать их сосудорасширяющее действие, вызывая чрезмерное снижение артериального давления, головокружение, слабость и обморок.

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КОГДА СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ

Если вы принимаете какие-либо из этих препаратов, прежде чем употреблять алкоголь, проконсультируйтесь с врачом. Он поможет оценить риски взаимодействия и определить, допустимо ли употребление алкоголя во время лечения. Для некоторых препаратов необходим полный отказ от алкоголя.

Если вы все же употребили алкоголь во время приема этих лекарств, обращайте внимание на свое самочувствие. Среди побочных эффектов могут быть тошнота и рвота; выраженная сонливость; головокружение; головная боль; нарушение координации; резкая слабость; учащенное сердцебиение или ощущение перебоев в работе сердца.

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Немедленная медицинская помощь необходима, если у вас затрудненное, поверхностное или замедленное дыхание; потеря сознания; судороги; сильная боль в груди; выраженная спутанность сознания.

КАК СНИЗИТЬ РИСК ОПАСНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Прежде всего сообщайте врачу обо всех препаратах, которые вы принимаете, и уточняйте возможные взаимодействия с алкоголем.

Проверьте инструкцию к препарату на предмет взаимодействия с алкоголем. Обратите внимание, что не всегда достаточно разделить прием лекарств и алкоголя несколькими часами. Некоторые препараты долго остаются в организме, поэтому опасное взаимодействие возможно даже при отсутствии одновременного употребления.

Самый безопасный подход – воздерживаться от алкоголя, если вы не знаете, совместим ли с ним конкретный препарат. Особенно важно полностью избегать алкоголя при применении опиоидных обезболивающих, бензодиазепинов и снотворных с выраженным седативным действием.

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