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Всего 5 минут после еды: какое простое упражнение помогает снизить уровень сахара в крови

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read2 мин
747
Всего 5 минут после еды: какое простое упражнение помогает снизить уровень сахара в крови
Врачи объяснили, почему нужно гулять после каждого приема пищи. Источник: magnific

Даже несколько минут физической активности после еды могут положительно повлиять на здоровье. Исследование показало, что короткая прогулка помогает контролировать уровень сахара в крови и предотвращать его резкие скачки.

Для этого не нужны изнурительные тренировки или специальное оборудование. Издание eatthis.com рассказывает, сколько минут стоит ходить после еды и почему эта привычка так полезна.

Достаточно 2-5 минут легкой активности после еды

Исследование, опубликованное в журнале Sports Medicine, показало, что даже короткая прогулка после приема пищи может улучшить показатели глюкозы в крови.

По словам эндокринолога Майкла ЛеМея, для этого не обязательно выбирать именно ходьбу. Полезны могут быть и другие виды умеренной активности: езда на велосипеде, плавание, легкие силовые упражнения или занятия йогой.

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Главное – не перегружать организм сразу после еды. Интенсивные тренировки на полный желудок иногда вызывают тошноту, спазмы, вздутие и изжогу.

Как прогулка после еды влияет на уровень сахара?

После приема пищи концентрация глюкозы в крови естественным образом повышается. В ответ поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который помогает клеткам усваивать сахар и возвращать его уровень к норме.

Как объясняют исследователи, сокращение мышц также способствует использованию глюкозы организмом. Обычно ее концентрация достигает наивысшего уровня примерно через 60-90 минут после еды. Поэтому легкая физическая активность в этот период может смягчить резкий скачок сахара.

Контроль глюкозы помогает снизить риск диабета

Поддержание стабильного уровня сахара в крови важно для профилактики диабета и связанных с ним осложнений.

Майкл ЛеМей подчеркивает: "Те люди, которые оптимизируют уровень сахара в крови, снижают риск осложнений, приводящих к ухудшению качества жизни".

Особенно важно следить за показателями глюкозы людям с диабетом и преддиабетом. Частые резкие колебания уровня сахара могут затруднять контроль заболевания и негативно влиять на здоровье.

Почему ходьба эффективнее, чем простое стояние?

В рамках исследования ученые проанализировали результаты семи экспериментов, во время которых участники в течение дня каждые 20–30 минут ходили или стояли от двух до пяти минут.

Во всех семи исследованиях короткие прогулки после еды помогали уменьшить повышение уровня сахара в крови. Кроме того, после физической активности уровень глюкозы снижался постепенно, в отличие от людей, которые долго оставались малоподвижными.

Стояние также давало определенный положительный эффект, однако он был менее выраженным. Это связано с тем, что во время ходьбы работает больше мышц, чем когда человек просто стоит. Поэтому даже короткая прогулка после завтрака, обеда или ужина может стать простой полезной привычкой для поддержания нормального уровня сахара в крови.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как физическая активность влияет на долголетие.

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