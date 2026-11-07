Почти 45 часов в неделю перед экранами и мало прогулок: почему родителям стоит контролировать время с гаджетами

Дети все больше времени проводят со смартфонами, планшетами и перед телевизорами вместо прогулок и подвижных игр. Новое исследование показало, что в общей сложности на экраны может приходиться около 45 часов в неделю.

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Такая привычка вызывает беспокойство родителей, ведь длительное использование устройств может негативно сказываться на здоровье глаз. Офтальмологи объяснили express.co, на какие тревожные симптомы стоит обращать внимание и как снизить риск проблем со зрением.

Дети проводят перед экранами почти 45 часов в неделю

Национальный опрос с участием 2000 родителей детей в возрасте от 6 до 14 лет показал, что дети ежедневно тратят на смартфоны, планшеты и телевизор почти два с половиной часа. В общей сложности это около 45 часов в неделю.

Более двух третей опрошенных хотели бы, чтобы их дети чаще бывали на свежем воздухе. При этом 43% признались, что дети сами предпочитают гаджеты. Четверть родителей отметили, что их сыновья и дочери практически не интересуются активными развлечениями на улице.

Дома дети в основном играют в видеоигры, смотрят телевизор и пользуются интернетом. Для сравнения, лишь 34% регулярно играют с обычными игрушками, а 31% часто читают книги.

Такая ситуация вызывает беспокойство взрослых:

двое из трех родителей волнуются из-за чрезмерного времени перед экранами;

42% хотят, чтобы дети лучше сочетали использование гаджетов с другими занятиями;

треть опасается, что технологии ограничивают развитие детской творческой фантазии;

39% считают, что их дети уже слишком зависимы от устройств.

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Родители также хотели бы, чтобы дети больше времени проводили на солнце (47%), встречались и играли с друзьями (42%), а также изучали природу (39%).

Чем грозит чрезмерное экранное время детскому зрению?

Особое беспокойство вызывает возможная связь между длительным использованием гаджетов и развитием близорукости (миопии).

Офтальмолог Найджел Бест объяснил, что глаза детей еще формируются, поэтому могут быть особенно уязвимы к длительной нагрузке при использовании экранов.

"Мы призываем родителей обращать внимание на ранние признаки близорукости и уделять больше внимания пребыванию детей на свежем воздухе. Исследования показывают, что это помогает защищать их зрение", – подчеркнул специалист.

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Опрос также выявил симптомы, которые родители связывают с длительным пребыванием перед экранами:

25% детей жалуются на головную боль;

20% трут глаза после того, как откладывают гаджеты;

16% имеют признаки усталости глаз;

14% испытывают боль в глазах;

11% замечают трудности с распознаванием написанного на школьной доске.

Кроме того, 29% родителей обратили внимание, что дети садятся слишком близко к телевизору. Еще 23% замечали, что ребенок подносит планшет или книгу почти вплотную к лицу. Такие особенности поведения могут быть поводом проверить зрение.

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Как снизить нагрузку на глаза ребенка?

Специалисты советуют не только контролировать время, проведенное с гаджетами, но и поощрять детей к занятиям вне дома.

Доктор Бест рекомендует придерживаться правила 20-20-20. Его суть проста: каждые 20 минут работы с экраном нужно делать перерыв и в течение 20 секунд смотреть на предмет, расположенный примерно в 6 метрах.

"Ранние меры действительно могут иметь значение. Регулярные осмотры глаз жизненно важны для своевременного выявления близорукости и могут помочь замедлить ее прогрессирование", – объяснил врач.

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По результатам опроса, 39% семей уже начали чаще планировать совместные мероприятия на свежем воздухе. Столько же ввели ограничения на использование технологий.

Специалисты подчеркивают: важно не ждать появления выраженных проблем со зрением. Регулярные проверки помогают вовремя выявить возможные нарушения, а сбалансированный режим с перерывами на отдых и прогулками способствует сохранению здоровья глаз.

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