МОЗ придется отвечать в суде за свой пресловутый приказ № 1044 о так называемых "критериях госпитализации". Свободный профсоюз медицинских работников Украины подал иск о признании его противоправным и недействующим, и Киевский окружной административный суд открыл производство по делу. Первое подготовительное заседание запланировано на 9 декабря, к участию также привлекли другие профсоюзные объединения, Государственную регуляторную службу и Минюст. Кстати, суд обязал МОЗ официально опубликовать объявление об открытии этого производства.

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Далее текст на языке оригинала.

Усе це абсолютно очікувано, адже документ ухвалили без державної реєстрації в Мін'юсті та без погодження з профспілками, хоча він напряму встановлює обов'язкові обмеження і для пацієнтів, і для лікарів.

А про самі ці "критерії" я попереджала ще до того, як наказ підписали. Неможливо живого хворого загнати в жорсткі рамки чиновницьких таблиць і бюрократичних фільтрів, придуманих заради економії коштів. У медицині стан пацієнта може погіршитися блискавично, і коли замість клінічного мислення лікаря змушують керуватися сухими інструкціями відмови в госпіталізації – крайніми завжди залишаються люди і медики біля ліжка хворого. Спостерігаємо, як розвиватиметься процес далі.

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