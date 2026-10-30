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В Харьковской области у женщины достали из глаза гельминта длиной 9,5 см: могла заразиться через укус комара. Фото

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
1,1 т.
В Харьковской области у женщины достали из глаза гельминта длиной 9,5 см: могла заразиться через укус комара. Фото
На Харьковщине у женщины достали из глаза гельминта длиной 9,5 см/. Источник: Харьковский областной ЦКПХ / коллаж OBOZ.UA

У женщины из Изюмского района обнаружили и удалили из глаза гельминта длиной 9,5 см. Пациентка жаловалась на боль, отек и зуд в области нижнего века левого глаза.

Врачи отмечают, что заражение могло произойти летом этого года в результате укуса комара, этот случай стал третьим в этом году в Харьковской области. Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

Что произошло

Отмечается, что жительница Изюмского района обратилась за медицинской помощью с жалобами на боль и отек в области нижнего века левого глаза. Позже уплотнение увеличилось и добавился зуд. Причиной оказался гельминт длиной 9,5 см.

"В медицинском учреждении женщине провели операцию и удалили гельминта длиной 9,5 см. Паразитологическая лаборатория ГУ "Харьковский ОЦКПХ Минздрава" идентифицировала паразита как дирофилярию", – говорится в материале.

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Врачи предполагают, что заражение могло произойти летом этого года в результате укуса комара.

В ЦКПХ отметили, что это уже третий случай дирофиляриоза, зарегистрированный в Харьковской области в 2026 году.

Источник: Харьковский областной ЦКПХ

Что такое дирофиляриоз

В ЦКПХ напомнили, что дирофиляриоз – это паразитарное заболевание, возбудителями которого являются гельминты рода Dirofilaria. Основным источником возбудителя в природе являются инфицированные животные, в частности собаки и кошки. Человек может заразиться им через укус инфицированного комара. Так, во время укуса комар может передать человеку личинки паразита, которые впоследствии развиваются в организме и локализуются чаще всего под кожей или в тканях разных участков тела, в частности в области глаз.

Клинические проявления могут возникнуть через несколько месяцев после заражения, иногда – через год и более.

Какие симптомы дирофиляриоза

  • появление подкожных уплотнений или припухлостей, которые могут менять расположение;
  • зуд, отек, покраснение и боль в месте поражения;
  • ощущение инородного тела или "ползания" под кожей;
  • общее недомогание, иногда – головная боль и повышение температуры.

В ЦКПХ отметили, что если появились непонятные припухлости, особенно в области глаз, или ощущение движения под кожей, необходимо обратиться к врачу. Не нужно пытаться самостоятельно удалять образование или лечить его без медицинской консультации.

Как защититься от дирофиляриоза

Чтобы снизить риск заражения, соблюдайте простые рекомендации:

  • защищайтесь от укусов комаров: используйте репелленты, носите одежду, прикрывающую руки и ноги;
  • устанавливайте москитные сетки на окна и двери;
  • не допускайте застоя воды в емкостях возле дома, при необходимости используйте разрешенные средства борьбы с насекомыми;
  • заботьтесь о домашних животных: регулярно проводите профилактику паразитарных заболеваний по рекомендации ветеринарного врача;
  • защищайте животных от комаров и следуйте рекомендациям ветеринарного врача по профилактике дирофиляриоза.

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