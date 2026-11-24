В Министерстве здравоохранения заявили, что того объема вакцин против гриппа, которые в этом году будут в Украине, должно быть достаточно для вакцинации граждан. В то же время там призвали заранее уточнять наличие вакцины в каждой конкретной аптеке.

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Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Александр Чепурный, передает "Укринформ". Говоря о количестве вакцин, он сослался на число людей, которые ежегодно делают прививки от гриппа.

"Учитывая число людей, которые ежегодно вакцинируются от гриппа в Украине, ожидаем, что объема вакцины будет достаточно. Однако наличие вакцины в каждой конкретной аптеке нужно уточнять заранее", – отметил Чепурный.

Первые партии этих вакцин прошли контроль качества в ноябре, и у главного санврача спросили, почему в этом году пришлось так долго ждать. Заместитель главы Минздрава объяснил, что именно в этом году производители сообщали о задержках в производстве сезонных вакцин из-за перехода на четырехвалентные вакцины с трехвалентных в соответствии с обновленными рекомендациями ВОЗ.

"Такая задержка возникла не только в нашей стране, она возникла во всем мире. В ноябре вакцины против гриппа уже были в нашей стране, и нужно отметить, что государственный контроль качества уже прошли более 250 000 доз вакцин французского и корейского производства. Это позволяет им поступать в коммерческую продажу", – заявил он.

В Минздраве также подчеркнули, что министерство не регулирует распределение коммерческих вакцин между аптеками. Это делают поставщики с учетом спроса на ту или иную вакцину.

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"Поэтому в разных городах и регионах наличие вакцин может отличаться. И хочу сразу отметить, что обе вакцины (французского и корейского производства – Ред.) изготовлены с учетом прогнозируемых штаммов, которые циркулируют именно в этом эпидсезоне, и они одинаково эффективны", – заверил заместитель министра.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские врачи уже сообщили, когда ожидают пик заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ). По их прогнозам, он наступит в конце января. Сейчас уровень заболеваемости этим сезонным недугом на 11% ниже, чем в прошлом году.

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