Людям с диабетом и преддиабетом важно контролировать не только количество сахара в рационе, но и выбирать продукты, которые не вызывают резких скачков глюкозы. При этом полностью отказываться от сладкого необязательно.

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Существуют альтернативные подсластители с низким гликемическим индексом, которые почти не влияют на уровень сахара в крови. Издание eatthis.com рассказывает, какие из них считают лучшими и какие стоит употреблять умеренно.

Стевия

Стевия – один из лучших вариантов для людей, которые следят за уровнем сахара в крови. Она не содержит калорий и углеводов, а ее гликемический индекс (ГИ) равен нулю. Это означает, что подсластитель не вызывает повышения уровня глюкозы после употребления.

Более того, результаты небольшого исследования свидетельствуют о том, что стевия может даже способствовать снижению уровня глюкозы и инсулина в крови. Гликемический индекс показывает, насколько быстро тот или иной продукт повышает уровень сахара в крови. Чем ниже этот показатель, тем меньше влияние пищи на уровень глюкозы.

Сукралоза

Сукралоза, известная также как Splenda, – популярная альтернатива обычному сахару. Ее используют в напитках, выпечке, мороженом и других продуктах. Она примерно в 600 раз слаще сахара, но практически не содержит калорий.

Исследования, проведенные в последние десятилетия, свидетельствуют о том, что сукралоза не вызывает существенного повышения уровня глюкозы в крови. Поэтому ее считают одним из вариантов для людей, стремящихся контролировать потребление сахара. Также ученые не обнаружили убедительных доказательств того, что сукралоза вызывает рак.

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Эритритол

Эритритол относится к сахарным спиртам и производится путем ферментации сырья, содержащего сахар, в частности кукурузы. По сладости он уступает обычному сахару примерно на 30%.

Его главное преимущество – отсутствие калорий и практически нулевой гликемический индекс. Эритритол всасывается в тонком кишечнике, но почти не метаболизируется организмом и выводится преимущественно с мочой.

Большинство людей хорошо переносит этот подсластитель. Однако чрезмерное употребление может вызывать дискомфорт со стороны пищеварительной системы.

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Аллюлоза

Аллюлоза – относительно новый подсластитель, который в небольших количествах естественным образом содержится в некоторых продуктах, в частности в коричневом сахаре, кленовом сиропе и сухофруктах.

По своим свойствам она напоминает обычный сахар, однако содержит значительно меньше калорий. В аллюлозе примерно 10% калорий от того количества, которое содержится в такой же порции сахара.

Еще одно важное преимущество – отсутствие заметного влияния на уровень глюкозы в крови. Поэтому этот вариант может быть полезен людям с диабетом, которые ищут альтернативу традиционным подсластителям.

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Фрукт монаха

Этот натуральный подсластитель получают из небольшого круглого плода, который растет преимущественно на юге Китая. Его экстракт чрезвычайно сладкий – примерно в 150-200 раз слаще обычного сахара. Поэтому для подслащивания напитков и блюд нужно совсем небольшое количество.

Хотя исследований этого продукта пока меньше, чем других альтернатив, первые результаты обнадеживают. В частности, два исследования 2017 года показали, что употребление подсластителя из плода монаха не вызывало повышения уровня глюкозы и инсулина у участников. Это делает его перспективным вариантом для людей, контролирующих уровень сахара в крови.

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Ксилит

Ксилит – еще один представитель сахарных спиртов. Его получают из растительного сырья, в частности кукурузы или березы. По сладости он почти не отличается от обычного сахара.

В отличие от стевии и эритритола, ксилит содержит калории и углеводы. В двух чайных ложках продукта примерно 20 калорий и 8 г углеводов.

Его гликемический индекс составляет около 13. Это значительно меньше, чем у обычного сахара, ГИ которого равен примерно 65. Однако полностью нейтральным для уровня глюкозы ксилит назвать нельзя.

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Кленовый сироп

Кленовый сироп часто считают более полезной альтернативой обычному сахару. И для этого есть основания: он содержит более 20 видов антиоксидантов, а также небольшое количество кальция, рибофлавина, марганца и цинка.

Однако для контроля уровня глюкозы этот продукт – не лучший выбор. Его гликемический индекс составляет примерно 54 – ниже, чем у белого сахара, меда и коричневого сахара, но достаточно высок, чтобы влиять на показатели глюкозы.

Кроме того, одна столовая ложка сиропа содержит около 13 г углеводов. Поэтому лучше использовать его время от времени, а не в качестве ежедневного подсластителя.

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Кокосовый сахар

Кокосовый сахар нередко позиционируют как более здоровую замену обычному сахару, однако его состав не так уж отличается от состава традиционного подсластителя.

В двух чайных ложках содержится примерно 30 калорий, 7 г сахара и 8 г углеводов. При этом продукт содержит небольшое количество минералов, в частности цинка, кальция, железа и калия.

Его гликемический индекс немного ниже, чем у белого сахара, поэтому влияние на уровень глюкозы может быть менее выраженным. Однако кокосовый сахар все равно способен повышать ее уровень.

Таким образом, несмотря на некоторые питательные преимущества, он не является оптимальным выбором для людей, которые стремятся поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

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