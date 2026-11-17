Небольшие изменения в ежедневном распорядке могут положительно влиять на здоровье мозга. Среди них – короткие прогулки, разгадывание головоломок, уход за зубами и контроль артериального давления.

Видео дня

Исследователи обращают внимание корреспондента The Telegraph, что для поддержания когнитивного здоровья не обязательно каждый день посещать спортзал или придерживаться строгой диеты. Даже несколько минут физической активности или простые бытовые привычки могут иметь значение.

В то же время специалисты подчеркивают, что такие меры не гарантируют защиту от деменции, но могут помочь снизить риски.

Привычки для мозга

По словам невролога и нейробиолога Фей Бегети, которая работает в Национальной больнице неврологии и нейрохирургии в Великобритании и больницах Оксфордского университета, регулярные интеллектуальные нагрузки помогают поддерживать связи между клетками мозга.

Она объясняет, что разгадывание головоломок, словесные игры, изучение языков или стратегические игры могут способствовать формированию так называемого когнитивного резерва. Это своеобразный запас возможностей мозга, который помогает дольше сохранять умственные функции даже при наличии нейродегенеративных заболеваний.

Однако есть нюанс: мозг быстро привыкает к знакомым заданиям. Поэтому специалистка советует время от времени менять головоломки и выбирать более сложные задания, чтобы продолжать тренировать мышление.

РЕКЛАМА

Еще одна привычка, на которую обращают внимание исследователи, – регулярное использование зубной нити. Хроническое воспаление десен может способствовать попаданию бактерий и воспалительных веществ в кровь, а те, в свою очередь, могут влиять на мозг.

В частности, бактерию Porphyromonas gingivalis обнаруживали в мозге людей с болезнью Альцгеймера. В то же время ученые пока говорят о связи между заболеваниями десен и деменцией, а не о доказанной причинно-следственной зависимости.

Ежедневные мелочи

Среди рекомендаций специалистов – короткие перерывы на движение в течение дня. Даже две минуты ходьбы или растяжки каждый час могут положительно влиять на мозг. Такой подход называют перекусами физической активностью.

Главные истории дня

По словам Бегети, движение улучшает кровообращение в мозге и способствует высвобождению нейромедиаторов. В долгосрочной перспективе регулярная активность поддерживает выработку нейротрофического фактора мозга (BDNF), который помогает защищать нервные клетки и поддерживать здоровье сосудов.

Также важно регулярно измерять артериальное давление. Повышенное давление часто не имеет очевидных симптомов, но с годами может повреждать мелкие сосуды мозга. Невролог советует обратиться к врачу, если показатели превышают 135/85 мм рт. ст.

РЕКЛАМА

Еще одна рекомендация – выходить на улицу утром. Дневной свет помогает настраивать циркадные ритмы, которые влияют на сон и бодрость. Даже в пасмурную погоду естественное освещение на улице примерно в десять раз интенсивнее, чем свет в помещении. А качественный глубокий сон важен для процессов очищения мозга от белков, в частности амилоида, накопление которого связывают с болезнью Альцгеймера.

Социальные контакты также имеют значение. Специалистка советует не терять связь с друзьями и близкими, даже если нет времени на полноценную встречу. Короткое сообщение или голосовая заметка помогут поддерживать общение. Социальная изоляция относится к факторам риска деменции, на которые человек может влиять.

РЕКЛАМА

Отдельно Бегети обращает внимание на потребление кофеина. Она советует переставать пить кофе за 8–9 часов до сна, поскольку кофеин может ухудшать качество глубокого сна.

Защита слуха

Не менее важно беречь слух. Нелеченная потеря слуха относится к значимым факторам риска деменции, которые можно корректировать.

Специалист рекомендует снижать громкость наушников и использовать беруши в местах с сильным шумом. Если человек заметил ухудшение слуха, не стоит откладывать обследование и при необходимости пользоваться слуховыми аппаратами.

РЕКЛАМА

Ученые также изучают влияние питания. Одно из исследований Гарвардского университета показало, что люди, употреблявшие более 7 граммов оливкового масла первого холодного отжима в день, имели на 28% более низкий риск смерти от причин, связанных с деменцией, по сравнению с теми, кто почти не употреблял его.

Согласно приведенным в материале данным, в Великобритании около миллиона человек живут с деменцией. Исследователи предполагают, что к 2040 году это число может вырасти до 1,4 миллиона.

Возраст и генетика остаются факторами, на которые человек не может повлиять. Однако физическая активность, полноценный сон, контроль давления, уход за зубами и поддержание социальных контактов относятся к привычкам, которые могут помочь сохранить когнитивное здоровье.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ученые назвали простой фактор, который может снижать риск деменции. Что показали исследования.