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Названы пять привычек, способных замедлить старение

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read5 мин
1,6 т.
Названы пять привычек, способных замедлить старение
Специалистка предостерегает от бесконтрольного приема дорогих пищевых добавок. Источник: pexels

Здоровое старение зависит не только от генетики, но и от повседневных привычек. Сбалансированное питание, полноценный сон и регулярная физическая активность помогают поддерживать организм с возрастом.

В то же время некоторые популярные методы продления жизни не имеют достаточного научного подтверждения. Доктор молекулярной физиологии и основательница Nuchido Laboratories Никола Конлон рассказала, какие привычки могут быть полезны для здоровья и чего стоит избегать.

Придерживайтесь средиземноморской диеты

Никола Конлон рекомендует придерживаться средиземноморского типа питания, в который входят овощи, бобовые, чечевица, цельнозерновые продукты, жирная рыба, орехи и семена.

Такой рацион связан со снижением риска хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых болезней и ухудшения когнитивных функций. Важную роль играет клетчатка, которая поддерживает здоровье кишечника и может помогать регулировать воспаление – один из процессов, связанных со старением.

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Названы пять привычек, способных замедлить старение

Привычки, замедляющие старение. Источник: pexels

Некоторые исследования рекомендуют употреблять около 30 разных растительных продуктов в неделю. К ним относятся не только фрукты и овощи, но и кофе, чай, травы, специи, орехи и семена.

В то же время Конлон не призывает полностью отказываться от мяса. Она советует в первую очередь разнообразить рацион растительными продуктами. Например, можно добавлять ягоды и семена в овсянку, а брокколи и капусту – к привычным блюдам с мясом и картофелем.

Спите от семи до девяти часов

Полноценный сон – еще одна важная составляющая здорового старения. По словам специалистки, большинству взрослых нужно спать от семи до девяти часов в сутки.

Во время сна организм выполняет необходимые восстановительные процессы, а мозг закрепляет воспоминания и готовится к следующему дню.

Конлон также советует в течение первого часа после пробуждения выходить на улицу и получать естественный дневной свет. Это помогает регулировать циркадный ритм – внутренние биологические часы, которые влияют, в частности, на гормоны и аппетит.

Еще одна простая привычка – откладывать телефон перед сном. Утренняя прогулка на свежем воздухе и регулярный режим отдыха могут стать частью повседневной заботы о здоровье.

Названы пять привычек, способных замедлить старение

Привычки, замедляющие старение. Источник: pexels

Наращивайте мышечную массу и больше двигайтесь

С возрастом люди постепенно теряют мышечную массу и силу, особенно если не уделяют внимания физической активности. Поэтому Конлон советует включить в свой распорядок силовые тренировки.

Сохранение мышц важно для поддержания самостоятельности в повседневной жизни. Оно помогает защититься от падений и связано с более низким риском преждевременной смерти. Кроме того, мышечная ткань участвует в регулировании уровня сахара в крови.

В одном из исследований ученые измеряли длину теломер – защитных структур на концах хромосом, связанных с клеточным старением. По их подсчетам, взрослые с самым высоким уровнем физической активности имели преимущество, эквивалентное примерно 9 годам биологического старения, по сравнению с людьми, ведущими малоподвижный образ жизни.

При этом не обязательно ограничиваться тренировками. Полезной привычкой может стать ежедневная прогулка продолжительностью 10 минут, в частности утром или после еды.

Регулярно посещайте сауну

Среди менее очевидных привычек, которые могут быть полезны для здорового старения, Конлон выделяет посещение сауны. В то же время она отмечает, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

В одном финском исследовании ученые наблюдали за более чем 2000 мужчинами примерно 20 лет. У участников, посещавших сауну четыре-семь раз в неделю, риск смерти в течение периода наблюдения был на 40% ниже по сравнению с теми, кто ходил в сауну раз в неделю.

Однако это было наблюдательное исследование, поэтому оно не доказывает, что именно посещение сауны стало причиной такой разницы.

С физиологической точки зрения сауна создает для организма тепловую нагрузку: сердцебиение учащается, кровеносные сосуды расширяются и запускаются различные физиологические реакции.

Конлон старается проводить в сауне четыре-семь сеансов в неделю продолжительностью по 20 минут. Она советует рассматривать такую привычку, только если она безопасна для конкретного человека.

Принимайте добавки только при необходимости

Специалистка предостерегает от бесконтрольного приема дорогих пищевых добавок, которые рекламируют блогеры или самопровозглашенные эксперты по долголетию.

Сама Конлон принимает омега-3, фолиевую кислоту из-за ее дефицита и витамин D зимой. Также она использует добавку NAD+, которую производит ее компания.

NAD+ – это молекула, участвующая в выработке клеточной энергии и восстановлении ДНК. Она представляет интерес для исследований в области долголетия, однако убедительных доказательств того, что прием добавок NAD+ замедляет старение или продлевает жизнь человека, пока нет.

Конлон советует критически относиться к утверждениям о пользе таких средств и избегать инъекций NAD+ и внутривенных капельниц, которые рекламируют как способ продлить жизнь. По ее словам, доказательств существенных преимуществ таких процедур по сравнению со сбалансированным питанием и регулярными физическими упражнениями мало.

Названы пять привычек, способных замедлить старение

Привычки, которые замедляют старение. Источник: pexels

На какие методы продления жизни не стоит тратить деньги

Конлон также обращает внимание на продукты, которые рекламируют как полезные для здоровья, хотя их эффективность недостаточно подтверждена.

В частности, она советует с осторожностью относиться к чаям для здоровья кишечника и проверять, есть ли научные исследования, подтверждающие заявленные преимущества. Это касается и протеиновых батончиков и коктейлей: некоторые из них содержат много сахара и проходят интенсивную обработку, поэтому их не следует автоматически считать полноценной заменой еды.

Специалистка также предостерегает от исключительно мясной диеты. Она отмечает, что такой рацион лишает организм многих продуктов, содержащих клетчатку и важные питательные вещества, в частности витамин С. Убедительных доказательств того, что питание только мясом помогает жить дольше, нет. При этом группы населения, отличающиеся долголетием, обычно придерживаются рациона с преобладанием растительных продуктов.

Еще один метод, эффективность которого пока недостаточно подтверждена, – погружение в холодную воду. Некоторые исследования указывают на возможное улучшение отдельных показателей стресса и сна, но результаты неоднозначны. Холодная вода также может вызывать кратковременное ощущение бодрости, однако клинических доказательств ее влияния на долголетие пока мало.

По мнению Конлон, самый надежный подход к здоровому старению не требует дорогих процедур или большого количества добавок. Вместо этого стоит сосредоточиться на сбалансированном питании, полноценном сне и регулярной физической активности.

Ранее OBOZ.UA отмечал, полезна ли гранола для сердца. Некоторые ее разновидности могут содержать значительное количество добавленного сахара, насыщенных жиров, соли и калорий.

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