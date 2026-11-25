Лосось давно считают одним из самых полезных видов рыбы, особенно из-за высокого содержания омега-3. Однако есть продукт, который по количеству этих жирных кислот может его превзойти.

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Речь идет об атлантической скумбрии, богатой также белком, калием, фосфором и селеном. Издание odzywianie.wprost.pl рассказывает, чем полезна эта рыба, почему ее стоит добавить в рацион и как лучше всего ее приготовить.

Как отмечают эксперты, рыба должна быть важной составляющей сбалансированного питания. Особенно ценны жирные сорта, поскольку они обеспечивают организм омега-3 – незаменимыми жирными кислотами, которые он не способен самостоятельно вырабатывать в достаточном количестве.

Чем атлантическая скумбрия полезнее лосося?

Несмотря на популярность лосося, по концентрации омега-3 его опережает атлантическая скумбрия. В 100 г этой рыбы содержится примерно 2,5-2,7 г полезных жирных кислот. Для сравнения, аналогичная порция лосося обеспечивает от 1,8 до 2,2 г омега-3.

Эти вещества играют важную роль в поддержании здоровья. Они способствуют нормальной работе сердца и мозга, а также помогают регулировать воспалительные процессы в организме.

Достаточное потребление омега-3 также связывают со снижением риска некоторых хронических заболеваний. В частности, речь идет о сердечно-сосудистых патологиях, воспалительных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит и псориаз, а также нейродегенеративных нарушениях, среди которых деменция и болезнь Альцгеймера.

Атлантическая скумбрия ценна и своим минеральным составом. В 100 г рыбы содержится:

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18,6 г полноценного белка, который легко усваивается;

314 мг калия;

217 мг фосфора;

44,1 мкг селена.

Благодаря такому составу скумбрия может стать питательным дополнением к ежедневному рациону.

Как лучше всего готовить атлантическую скумбрию?

Чтобы сохранить как можно больше полезных свойств рыбы, диетологи советуют готовить ее на пару или запекать в духовке.

Для запекания можно использовать соль, черный перец, тимьян, розмарин или укроп. После приготовления рыбу стоит слегка сбрызнуть лимонным соком.

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Тем, кто предпочитает более насыщенные вкусы, подойдут чеснок, острый перец или карри. Такие специи помогут разнообразить блюдо без сложных кулинарных приемов.

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